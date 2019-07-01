Если Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, финал будет один

Молчание президента Украины Владимира Зеленского - это его электоральный расчет, направленный, чтобы максимально удержать электоральный потенциал на парламентских выборах, который он мобилизовал во время президентской кампании, обещая всем и все. Ему удалось обойти острые углы и сосредоточить вокруг себя избирателей с диаметрально противоположными внешнеполитическими взглядами и мировоззренческой позицией. Такое мнение высказал "Апострофу" политолог Михаил Басараб, комментируя отсутствие четкой позиции президента по важным вопросам.

Зеленский достиг победного результата во время президентской кампании, потому избегал ответов на вопросы-маркеры, которые являются принципиальными для большинства украинских граждан. Тогда его электорат делился примерно пополам на сторонников и противников вступления в Североатлантический Альянс. Таким же было распределение сторонников и противников вступления в Евросоюз.

Чтобы форсированно победить на парламентских выборах, Зеленский пошел на роспуск парламента в нарушение Конституции. А за эти недели и месяцы, чтобы не терять электоральный ресурс, он избегает ответов на вопросы, которые могли бы отпугнуть часть его избирателей. Именно поэтому он не коммуницирует какой принципиально новой позиции противодействия российской агрессии. Мы не слышим каких-либо прорывных идей в этом направлении - все обходится декларативными заявлениями, чтобы задобрить жителей оккупированных территории, не сильно раздражать Москву, а с другой - не сильно разозлить ту часть общества, которая не воспринимает уступок Кремлю и капитуляции. Поэтому если вы сегодня спросите рядового избирателя о том, а какова стратегия Зеленского для победы в войне с Россией, возвращения оккупированных территорий, то получите очень разные ответы, очень разные представления.

Запоздалая реакция Зелинского на события в ПАСЕ - дополнительное тому свидетельство. Он максимально избегает ответов на острые вопросы, возникающие во время войны. Все это ради того, чтобы сохранить электоральный потенциал накануне парламентских выборов. Позиция президента Порошенко была непоследовательной, слабой во многих моментах в отношении России, противодействии агрессии, оккупированных территорий. Это в конечном итоге предопределило победу Владимира Зеленского на президентских выборах.

Поражение Порошенко в значительной мере было связано с его непоследовательной позицией по отношению к агрессору и коллаборационистам, оккупированным территориям, отпору агрессору. Его мантры о безальтернативности Минских договоренностей. Как долго он сопротивлялся, чтобы часть Донецкой и Луганской областей были признаны оккупированными территориями. Имел дела с Медведчуком, Левочкиным и Фирташем.

Вместе с тем, позиции президента Зеленского не хватает четкости и ясности. И это очень опасно для государства, это существенно дезорганизует и деморализует украинское общество, украинский политический истеблишмент. Это дает основания для ростков реванша. Реваншисты воспринимают слабую и невыразительную, серую позицию Зеленского как поощрение действий прокремлевской "пятой" колонны.

Зеленскому не удастся избежать встреч с президентом России Владимиром Путиным. Особенно - в рамках переговоров с участием наших западных партнеров, в рамках заседаний нормандского формата. Я не сказал бы, что разговор Зеленского с Путиным с глазу на глаз обязательно будет трагедией. Вопрос в том, о чем с Путиным разговаривать. Самоизоляция не поможет.

Президент Украины должен просто называть вещи своими именами - Россия в нарушение норм международного права осуществила акт вооруженной агрессии в отношении Украины, оккупировала часть территории, захватывает украинских граждан и наносит огромный ущерб по факту оккупации и боевыми действиями. Поэтому встречи нужны, чтобы последовательно и неуклонно делать акцент на жесткой позиции Украины.

Вот какой должна быть позиция президента Украины. Как бы Путин не относился к Зеленскому, он сегодня является президентом Украины. И отношение (Путина) имеет вторичное значение.

Значение имеет лишь то, насколько готов президент Украины жестко доносить украинскую позицию в присутствии Путина. Российские коллаборационисты пять лет рассказывают, что Украина будет вынуждена идти на уступки России.

Но путь уступок России имеет один финал - физическое уничтожение украинцев и ликвидация украинской государственности. Все разговоры об уступках, о внедрении Минских договоренностей - это ничто иное, как широкое поле для политических маневров очень опытных геополитических авантюристов из Кремля.

Обращение украинского президента к западным партнерам должно быть сформулировано следующим образом: Россия совершила агрессию, оккупировала часть наших территорий. Любое государство, которое признает верховенство права и свою приверженность демократическим идеалам, должно действовать в отношении агрессора и оккупанта так, как велит международное право. А если Россия его нарушает, она должна подвергаться тотальным и безусловным санкциям. Любые компромиссы за счет Украины неприемлемы.