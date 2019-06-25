Зеленский написал грустный пост о решении ПАСЕ по России

Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о возвращении Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без ограничений права голоса.

Соответствующий пост размещен на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, он разочарован таким решением организации.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона (президента Франции Эммануэля Макрона, - "Апостроф") и госпожу Меркель (канцлера Германии Ангелу Меркель, - "Апостроф"), что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отметил президент.

В то же время глава государства поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и партнеров в ПАСЕ за общие усилия и борьбу. Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть, как сторонники возвращения российской делегации в ПАСЕ будут требовать от РФ возвращения пленных украинских моряков.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

Читайте также материал "Апострофа": ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине.