ПАСЕ без ограничений вернула полномочия России: Украина отреагировала

В среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) дала добро на возвращение Российской Федерации в организацию без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, которые были предложены представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств.

В то же время документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России, хотя и ограничился призывом выполнить предыдущие резолюции.

Отдельно были вынесены пять требований, в частности отпустить украинских моряков, которые были захвачены Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ вблизи Керченского пролива и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, от России требуют сотрудничать со следствием по авиакатастрофе MH17; приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать виновных в нарушении прав этих людей; сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

В ответ на решение ПАСЕ делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи. Вскоре появилось заявление, что украинская делегация покидает ПАСЕ.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

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