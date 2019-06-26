RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

19:52
Не день, а праздник: в сети ехидно высказались о "хороших" новостях по Украине
19:50
Украинского актера и звезду российских фильмов похоронят в Киеве - такой была воля артиста
19:45
В России рассказали, как заплатят ПАСЕ после возвращения делегации
19:19
ПАСЕ без ограничений вернула полномочия России: Украина отреагировала
19:14
Кабмин одобрил 8 глав ОГА от Зеленского: что о них известно
19:05
Попытка снять Бойко с выборов закончилась провалом: суд отклонил иск
18:49
В Вене прогремел мощный взрыв, обрушивший часть дома: первые фото и видео
18:48
Британцы опешили, узнав стоимость ремонта в доме принца Гарри и Меган Маркл
18:45
Россия отметилась циничным комментарием по пленным украинским морякам
18:40
Большинство украинцев готовы к выборам нового парламента - исследование Edison Research
18:38
Звезда мирового футбола раскрыл детали перехода в Барселону: названа дата
18:34
​В какие страны Россия вывозит украинский уголь с Донбасса: список
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ПАСЕ без ограничений вернула полномочия России: Украина отреагировала

среда, 26 июня 2019, 19:19
переглянути новину українською

В среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) дала добро на возвращение Российской Федерации в организацию без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, которые были предложены представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств.

В то же время документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны России, хотя и ограничился призывом выполнить предыдущие резолюции.

Отдельно были вынесены пять требований, в частности отпустить украинских моряков, которые были захвачены Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ вблизи Керченского пролива и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, от России требуют сотрудничать со следствием по авиакатастрофе MH17; приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать виновных в нарушении прав этих людей; сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

В ответ на решение ПАСЕ делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи. Вскоре появилось заявление, что украинская делегация покидает ПАСЕ.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

Читайте также материал "Апострофа": ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: