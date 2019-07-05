В наших списках есть человек с гражданством России - глава штаба партии Зеленского

Партия "Слуга народа" имеет наибольшую поддержку общества. Даже несмотря на немалое количество сомнительных людей как в партийном списке, так и в мажоритарном. Лидеры партии пользуются этим доверием и не спешат объяснять, как к ним попали многие интересные личности. "Так решила партия", - универсальный ответ главы штаба и 7-го номера в списке партии АЛЕКСАНДРА КОРНИЕНКО. В разговоре с "Апострофом" будущий нардеп косвенно признался, что большая часть их представителей на выборах была отобрана без надлежащей проверки. А на многие моменты, с которыми можно ознакомиться в открытых источниках, они просто закрывали глаза. О том, кто отвечал за набор людей в списки, чем могут быть полезны в политике комики и телеведущие, господин Корниенко рассказал "Апострофу".

- На данный момент, "Слуга народа" - единственная партия, рейтинг которой смог преодолеть черту в 15% и даже приблизиться к 50%. По вашему мнению, за месяц до выборов конкурентам удастся сбить вашу народную поддержку?

- Не представляю даже, как это можно сделать. Я не знаю, что готовят наши конкуренты в плане чёрных технологий. Но одним из главных достижений президентской кампании для Украины, я считаю то, что "чернуха" перестала работать. Это были видео, где Владимира Зеленского сбивает КАМАЗ, распространение фейков по регионам. Например, в каждой области были люди, отвечающие за "чернуху". Одни писали, что мы сразу же после победы продадим землю и отдадим всех в рабство, в Харькове даже распространяли информацию, что мы якобы призовём всех в армию воевать против Донбасса. Но это все равно не сработало. Люди во всем сами разобрались.

- Вы уже делали собственные замеры? Сколько реально процентов партия получит на выборах?

- Мы рассчитываем, что 21 июля люди придут и выскажут своё мнение. Тот процент, который будет, на тот мы и рассчитываем.

- Президентские выборы состоялись весной, в более или менее политическое время. Сейчас же социологи говорят, что ваш избиратель летом вряд ли придёт голосовать, потому что он будет в отпуске. Вы такой вариант не исключаете?

- Недавно изучал результаты исследования, в котором 25% людей подтвердили, что будут в этот день не дома. Но больше половины из них сказали, что голосовать придут.

Статистика Государственного реестра избирателей показывает, что место голосования уже сменило 27 тыс человек. Конечно, на президентских это цифра была чуть больше 300 тысяч. Но динамика есть. И как мы помним, большинство людей меняет место голосования в последние дни.

По явке вряд ли мы сможем повторить президентские выборы. Но люди придут. Потому что они хотят перевыборов. Мы на днях ознакомились с опросом международных организаций, который показал, что у нас сейчас фантастический шанс: люди доверяют президенту и готовы довериться нашей политической силе. Также вырос показатель ответа на вопрос "влияет ли ваш голос на что-то". После президентских выборов украинцы поверили, что они реально влияют на ситуацию, их слышат. Соответственно, мотив прийти на избирательный участок 21 июля никуда не исчезнет.

- Как вы считаете к концу года рейтинг Зеленского упадёт?

- У нас есть такая привычка - мыслить рейтингами...

- Окей, давайте не рейтингами, а поддержкой. Она сохранится на таком же уровне?

- Я не знаю, что будет к концу года. Я знаю, что президент намерен делать, то, что обещал, и он уже это делает.

- Кто был ответственным за набор людей в партию?

- Этим занималась целая группа людей: я, Дмитрий Разумков, наши партийные организации.

- Сколько было потрачено времени на поиски людей в партийный и мажоритарный списки?

- То время, которое нам дало законодательство. По сути, мы начали этим заниматься с момента подписания указа Зеленским о роспуске парламента (21 мая, - "Апостроф").

- То есть времени проверить всех не было?

- Мы приложили максимум усилий. Но понимали, что до конца качественно мы не можем это сделать. И президент об этом говорил на съезде. Поэтому мы сразу объявили постпраймериз, который закончим до 6 июля, как и обещали.

- До этого времени ещё кто-то может быть исключён?

- Может быть. Дискуссии ведутся.

- Сколько человек?

- Я не готов ответить.

- Изменения могут коснуться двух списков?

- Нет, постпраймериз мы делаем только по партийному списку. Потому что на мажоритарке постпраймериз состоится 21 числа. Если кандидат смог убедить несколько десятков тысяч избирателей, это лучший показатель. И это точно больше того количества человек, которые нам пишут, что этот кандидат плохой. И это больше, чем то количество журналистов, которые также об этом сигнализируют.

Но из-за того, что у нас пока ещё система закрытых списков, мы решили провести постпраймериз именно по партийному списку. Чтобы избиратель не получил кота в мешке. И мы рады, что другие партии также начали так делать.

Александр Корниенко: "праймериз мы делаем только по партийному списку"

- Вы неоднократно говорили, что не знаете о продаже мест в списке "Слуги народа". Поэтому я хочу уточнить: вы не знаете или такого быть не могло?

- Мы говорили, что если у кого-то есть такие факты, пускай приходят и рассказывают.

- А как вы это представляете? Тот, кто купил или продал, придёт к вам и заявит об этом?

- Может так называемому покупателю не нравится его номер в списке (смеётся).

Если без шуток, нам рассказывают разные истории, подробности. Мы это все изучаем.

- Есть подтверждения?

- Я думаю, их и не может быть.

- В таком случае, почему Ирину Панченко исключили из партии, если такого не может быть (73 номер в списке, в СМИ ее называют "столичной тусовщицей")?

- Партия провела дополнительное изучение материалов.

- И пришла к такому выводу, что в список она попала за деньги?

- Нет, мы изучили ситуацию и приняли решение исключить. Общество сигнализировало, мы ответили.

- Вы лично с ней знакомы?

- Знаком.

- Жалеете, что пришлось ее исключить из партии?

- Что значит жалею? Партия приняла такое решение. Мы же не семья какая-то или дружественная организация.

- Но терять кадры также неприятно.

- Возможно.

- Давайте возьмём 22 номер - Андрей Холодов. По информации "Чесно", на его жену и брата зарегистрированы предприятия, связанные с содержанием МАФов. А в Инстаграмм на странице Оксаны Марченко, телеведущей и жены Виктора Медведчука, можно найти фотографии с той же женой Холодова. Под фотографией Оксана Марченко написала, что стала крестной их ребёнка, а на крестинах присутствовал и сам Медведчук.

- Да?

- Вы хоть его проверяли? Или на журналистов надеялись?

- Журналистам мы всегда рады.

Александр Корниенко: "журналистам мы всегда рады"

- Если так, то СМИ писали, что он в Украине практически не живет.

- ЦИК проверила, вопросов не было.

- А его родственные связи с Медведчуком?

- Что значит родственные? У нас нет информации, что они общаются или как-то тесно связаны.

- Как он попал к вам в список? Кто его предложил?

- Он предприниматель...

- У вас много в списке предпринимателей. Но как-то же на них выходили.

- Дискуссия, кто кого предложил, не даст нам никакого результата. Многие фамилии звучали от нескольких человек. Соответствующих нашим требованиям людей не так и много.

- Но наличие Холодова в списке наталкивает на вопрос, как он смог там оказаться? Чем он смог вас подкупить?

- Почему обязательно подкупить?

- Та информация, которой владеют журналисты, на это наталкивает.

- Большая часть информации, которую пишут в интернете по многим людям, появилась не так давно. Но если он в проходной части списка, значит партия решила, что он может там быть.

- А что вы думаете о 68 номере - Владимире Козаке? Совсем недавно журналисты сообщили, что у него есть близкие связи с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Сестра Козака вышла замуж за сына Кернеса. СМИ пишут, что после объединения семей вашему кандидату досталась компания по производству соков и пищевых продуктов, которыми ранее владел сын мэра.

- Я ещё не слышал об этом. Я же не мониторю всю прессу.

- Но почему? Это же одна из главных задач. Плюс, вы отвечаете за кандидата, ведь он представляет вашу команду.

- Значит мы сейчас изучим вопрос Козака.

- А вопрос 99 номера, Михаила Соколова, который до сих пор является гражданином России, изучен?

- Он утверждает, и так оно и есть, что он гражданин Украины. Михаил уже вступил в дискуссию по этому поводу. Он пытается ответить на эту претензию, объясняет, почему Россия не снимает с него гражданства.

- Вас не настораживают люди с российским гражданством, да ещё и в вашем списке? Может он чей-то агент?

- Будем разбираться с этим. Факты двойных гражданств мы разбираем отдельно. Они есть не только по списку, но ещё и по мажоритарке.

- А кто отвечал за формирование мажоритарного списка?

- Партия выдвигала кандидатов.

- До этого в "Слуге народа" вы занимались регионами. То есть, через вас прошли все эти люди?

- В какой-то мере, да.

- Какие были критерии, кроме отсутствия корочки нардепа?

- Это понимание, зачем человек идёт в Верховную Раду от конкретной территории, что он собирается для неё сделать и, конечно же, репутационная история.

- А как дела с репутацией у Олега Семинского, который идёт по 205 округу? Учитывая тот факт, что он был похищен в 2012 году из-за конфликта вокруг компании "Нефтегаздобыча", и вернулся он неожиданно весной 2015 года?

- Мы его спрашивали, нас ответы устроили.

- И что он вам рассказал?

- Это уже останется между нами.

- Но он же ваш кандидат, представляет вашу партию по 205 округу...

- Я детально не изучал эту историю. Знаю, что он был директором крупной компании. Сейчас он занимается другим бизнесом, понятным и прозрачным. Если избиратель будет его об этом периоде спрашивать, он ответит. Как я уже говорил, - постпраймериз будет 21 числа.

- Это ясно. Но вы, как партия предложили этих людей. Поэтому сначала спрашивать будут с вас. Ваши ответы в очередной раз подтверждают информацию, что вы набирали всех подряд в мажоритарный список, чтобы его заполнить. И именно поэтому вы не представили его на съезде и даже до подачи кандидатов в ЦИК, как обещали.

- Нет, это не так.

- Хорошо, сейчас проверим. Ирина Борзова, которая идёт по 14 округу, попала в мажоритарный список, потому что она дочь Наума Барули, руководящего сейчас "Лигой смеха"?

- Не все так плоско. Она активистка. У неё есть видение, что делать на этой территории. Плюс Ирина медийно сильная, готова общаться. Винницкая область (по которой она идет) - это же форпост прошлой власти.

- А наличие бизнеса в Крыму, компании "Профиль-Н" в сфере ресторанного бизнеса, это сильная сторона?

- Надо разбираться, что за бизнес.

- Что значит разбираться? Вы должны были уже проверить. Ведь она продолжает его держать, переоформила согласно российскому законодательству и платит налоги России в оккупированном Крыму.

- При избрании депутатом она перестанет это делать. Насколько я знаю, она не занимается этим бизнесом.

- А кто занимается?

- Видимо тот, кому она передала. Я не знаю, это личное дело, как они своим бизнесом занимаются.

- Мы на том этапе, когда нет личного. Это ваши люди и вам нести за них ответственность.

- Лучше обратиться к ней с этим вопросом.

- То есть глубоких проверок по её бизнесу не было?

- Какие-то были проверки, задавали ей вопросы. Пользовались информацией из реестра. В любом случае она должна будет выйти из этого бизнеса.

- Изучая мажоритарный список, очень режет глаз большое количество представителей "Укропа" от вас в Волынской и Днепропетровской областях. Особенно позабавило, что по 20 округу идёт советник председателя Волынского облсовета, то есть Игоря Палицы, Вячеслав Рублёв. Кроме того, в Днепропетровской области по 40-му округу идет депутат Полтавского облсовета от "Блока Петра Порошенко" Александр Трухин, ещё известный, как владелец "Воднолыжного клуба "Сентоза", входящего в состав группы "Приват". Поэтому возникает вопрос: вам советовал этих людей Игорь Коломойский?

- Как вы себе представляете эту коммуникацию?

- Очень просто. В интернет слито достаточно звонков Игоря Валерьевича, чтобы понять, как он решает такие вопросы.

- Ничего не советовали ни он, ни люди связанные с ним.

- Пока это выглядит, будто области "сливаются" под его людей, которые потом в парламенте будут работать в его интересах.

- 21 числа посмотрим, кто куда пройдёт и кто в чьих интересах будет работать.

- А что произошло с кадрами в Ивано-Франковской области? По 23 округу идёт Андрей Сторожук - помощник нардепа Александра Шевченко, бизнес-партнера Коломойского и один из лидеров "Укропа". По 84 округу идёт Игорь Фрис - помощник-консультант все того же Шевченко. По 88 - Андрей Шевченко, который спонсировал президентсткую кампанию опять-таки Шевченко. А на 86 округе - Александр Матусевич - депутат Ивано-Франковского облсовета от "Укроп". Вам Шевченко просто прислал список, кого нужно зарегистрировать?

- Это связи, которые формируют журналисты.

- Здесь особо нечего формировать. Чётко видно помощников и спонсоров. И вся информация в открытом доступе.

- Много, кто был помощником депутатов.

- Но в этом случае выглядит, будто Шевченко вам рекомендовал этих людей.

- Это ваше видение.

- А ваше какое?

- Нам рекомендовали этих людей региональные организации.

- Для чего вам в списке столько комиков, телеведущих, журналистов?

- Их не много - 5% в списке.

- Для меня это много. Потому что это люди без политического опыта, понимания. Им нужно время на раскачку.

- Такие люди умеют разбираться во всем быстро со старта. Например, по 49-му округу идёт Сергей Сивохо. В той ситуации, в которой находится сейчас эта часть украинской земли (49-й округ в городе Дружковка Донецкой области, - "Апостроф"), нужны сильные личности, которые могут вокруг себя собрать людей, дать надежду.

- Чем может быть полезен ведущий Александр Скичко?

- На днях Скичко пригласил меня как представителя центрального штаба на экономический форум в Черкассах. Он сейчас ездит по сёлам, общается с людьми о ситуации в регионе. Это нормальная работа мажоритарщика. Не раздавать гречку, а собирать экономические форумы. Если бы все так делали, то ситуация была бы лучше.

- Окей, а добавляя в список блогера Максима Бужанского, который открыто поддерживает "регионалов", вы что хотели донести до избирателя?

- У него раньше была такая позиция. Сейчас нужно уточнить.

- Вы не уточняли?

- Я смотрел его Фейсбук. Вроде бы он уже такую риторику не ведёт. Мы спрашивали у всех кандидатов, понимают ли они ответственность за выполнение программы. Всех, кто отказывался или не мог внятно ответить, мы отбрасывали.

Александр Корниенко: "Мы спрашивали у всех кандидатов, понимают ли они ответственность за выполнение программы"

- Как проходил проверку ваш мажоритарщик по 92 округу Валерий Колюх, помощник беглого нардепа Александра Онищенко?

- Тему помощников мы уже обсуждали.

- Быть помощником Александра Шевченко - одно дело. А быть помощником Онищенко, которой сбежал, боясь уголовной ответственности, это другое.

- Насколько я понимаю, Колюх после этих событий сосредоточился на научной деятельности (Валерий Колюх работает профессором кафедры политических наук в КНУ имени Тараса Шевченко, - "Апостроф").

- Зачем вам в парламенте представители застройщиков? Например, в Львовской области - Орест Саламаха, "Будинвестком", в Одесской - Руслан Плохой, гендиректор строительной компании "Жилстройсервис-2". Кроме того, отец последнего, Игорь Плохой, был в своё время нардепом от "Партии регионов" и совладельцем строительной фирмы "Гефест", которая запомнилась скандальными застройками в Одессе.

- Во-первых, дети за родителей не отвечают. Во-вторых, эти люди связанны с управлением или предпринимательством. Мы их так рассматриваем. Мы смотрели, чтобы человек был из реального сектора, имел опыт управления.

Потому что у списка мажоритарщиков своя система. Если в партийном списке у нас есть 30-40 экспертов. То на округ нельзя отправить эксперта. Там нужен человек, который будет готов встречаться с людьми и решать их проблемы.

- Но застройщик хорошо разбирается, где ему строить.

- Застройщик разбирается в управлении, как вести бизнес, что такое люди, как ими управлять. По сути мажоритарщик, я сейчас очень утрирую, - это как самый главный депутат местного совета определенной территории. Потому что он по своему статусу может обращаться к местным советам.

Мы на депутатов-мажоритарщиков не смотрим по отдельности, нас интересует их команда. Например, если пройдут все наши депутаты по Киевской области, им вместе будет проще решать проблемы региона.

- Есть ли опасения, что застройщики, пройдя в парламент будут решать свои бизнес-вопросы?

- Так может говорить тот, кто не понимает, как работает стройка. Стройка - это местная власть. И все разрешения нужно получать у местных советов. Влияния депутата на местные советы невелико в таком смысле. Нарешать что-то в парламенте застройщику будет сложно. Чтобы поменять под себя закон, нужно договориться с большим количеством людей. Кроме того, наша фракция таким не будет заниматься в принципе.

- Как вы сейчас готовите своих кандидатов к работе в Верховной Раде?

- Мы планируем в августе, с теми, кто пройдёт,выехать на неделю за город и поработать. У нас будет круглосуточное обучение, рабочие группы, наработки, построение горизонтальных связей с комитетами. Это будет курс молодого бойца, после которого мы сможем уверенно идти в Раду.

- А Николаю Тищенко (кандидат по 219 округу) какой достанется комитет? Ресторанный?

- Нужно у него спросить.

- Кстати, в интернете, да и по Киеву, ходят слухи, что в 90-е годы он был криминальным авторитетом. У вас эта информация подтвердилась?

- Мне кажется, что все, кто был криминальными авторитетами уже получили сроки или куда-то делись из страны. Пускай правоохранительные органы разбираются.

- Но у вас эта информация подтвердилась?

- Как подтвердит информацию 1990 годов, если многих людей того времени даже нет в живых? Много что пишут в интернете.

-В каких областях вы рассчитываете набрать максимум?

- Мы рассчитываем на всю Украину. Президентская кампания показала, что мы сшиваем страну. Отдельная ситуация зависит от того, как поработают наши кандидаты, штабы в регионах.

- Последнее время в политических кругах говорят, что вы планируете в этом году провести досрочные местные выборы. Эта информация соответствует действительности?

- Мы во всех своих решениях будем опираться на запрос общества. Если по парламенту любой опрос показывал, что доверия нет к Раде, то с местными выборами нужно изучить ситуацию. Это больше обсуждают журналисты, чем мы в партии. И это больше похоже на вбросы. Нужно анализировать, от кого они исходят и что за ними стоит. Возможно, кто-то хочет рассорить нас с местными элитами. Потому что этот вопрос задают мне и наши местные организации, и каждый с разным оттенком. Кто-то говорит, что не готов, кто-то наоборот. Но все зависит от запроса украинцев.