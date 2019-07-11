В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

В четверг, 11 июля, состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог состоялся в формате телефонного разговора.
Первыми про разговор заявили в Москве, отдельно подчеркнув, что инициатива исходила из Киева.
"Апостроф" собрал всю информацию, которая известна об этом разговоре на данный момент.
Так, первые сообщения о телефонном разговоре появились примерно в 18:55.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состоялся разговор, инициатором которого выступил Киев.
По версии Москвы, президенты обсуждали несколько тем:
- - урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе;
- - освобождение удерживаемых лиц;
- - переговоры в Нормандском формате.
Никаких цитат президентов приведено не было.
Спустя 40 минут - в 19:35 – разговор официально подтвердили на сайте президента Украины. При этом пресс-служба Зеленского не уточнила, по чьей инициативе состоялся диалог.
Важным отличием от озвученной Москвой версии разговора, стала тема пленных украинских моряков, которую Песков "забыл" озвучить.
По версии Киева, президенты обсудили:
- - освобождение пленных украинских моряков (отмечается, что это была главная тема);
- - освобождение других украинских узников Кремля;
- - переговоры в Нормандском формате.
На этом вся официальная информация заканчивается. Тем временем в сети появились неофициальные подробности разговора, которые приводит Telegram-канал "Легетимный" со ссылкой на источники в Кремле.
- - Это была первая попытка Зеленского дозвонится Путину. Глава Кремля якобы сразу же пошел на контакт. С Порошенко он просто отказывался разговаривать;
- - Разговор между Путиным и Зеленским был насыщенным и дружеским (это версия Москвы, которая, безусловно, может отличаться от версии Киева, – "Апостроф");
- - Разговор начался с вопроса Зеленского, который хотел узнать, когда Путин собирается признать итоги выборов в Украине и, вероятно, поздравить нового главу Украины. Тот, якобы, ответил в стиле "буду краток": Скоро.