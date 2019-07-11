В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

В четверг, 11 июля, состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог состоялся в формате телефонного разговора.

Первыми про разговор заявили в Москве, отдельно подчеркнув, что инициатива исходила из Киева.

"Апостроф" собрал всю информацию, которая известна об этом разговоре на данный момент.

Так, первые сообщения о телефонном разговоре появились примерно в 18:55.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состоялся разговор, инициатором которого выступил Киев.

По версии Москвы, президенты обсуждали несколько тем:

- урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе;

- освобождение удерживаемых лиц;

- переговоры в Нормандском формате.

Никаких цитат президентов приведено не было.

Спустя 40 минут - в 19:35 – разговор официально подтвердили на сайте президента Украины. При этом пресс-служба Зеленского не уточнила, по чьей инициативе состоялся диалог.

Важным отличием от озвученной Москвой версии разговора, стала тема пленных украинских моряков, которую Песков "забыл" озвучить.

По версии Киева, президенты обсудили:

- освобождение пленных украинских моряков (отмечается, что это была главная тема);

- освобождение других украинских узников Кремля;

- переговоры в Нормандском формате.

На этом вся официальная информация заканчивается. Тем временем в сети появились неофициальные подробности разговора, которые приводит Telegram-канал "Легетимный" со ссылкой на источники в Кремле.