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В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

О чем Зеленский говорил с Путиным

четверг, 11 июля 2019, 21:32
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О чем Зеленский говорил с Путиным

В четверг, 11 июля, состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог состоялся в формате телефонного разговора.

Первыми про разговор заявили в Москве, отдельно подчеркнув, что инициатива исходила из Киева.

"Апостроф" собрал всю информацию, которая известна об этом разговоре на данный момент.

Так, первые сообщения о телефонном разговоре появились примерно в 18:55.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состоялся разговор, инициатором которого выступил Киев.

По версии Москвы, президенты обсуждали несколько тем:

  • - урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе;
  • - освобождение удерживаемых лиц;
  • - переговоры в Нормандском формате.

Никаких цитат президентов приведено не было.

Спустя 40 минут - в 19:35 – разговор официально подтвердили на сайте президента Украины. При этом пресс-служба Зеленского не уточнила, по чьей инициативе состоялся диалог.

Важным отличием от озвученной Москвой версии разговора, стала тема пленных украинских моряков, которую Песков "забыл" озвучить.

По версии Киева, президенты обсудили:

  • - освобождение пленных украинских моряков (отмечается, что это была главная тема);
  • - освобождение других украинских узников Кремля;
  • - переговоры в Нормандском формате.

На этом вся официальная информация заканчивается. Тем временем в сети появились неофициальные подробности разговора, которые приводит Telegram-канал "Легетимный" со ссылкой на источники в Кремле.

  • - Это была первая попытка Зеленского дозвонится Путину. Глава Кремля якобы сразу же пошел на контакт. С Порошенко он просто отказывался разговаривать;
  • - Разговор между Путиным и Зеленским был насыщенным и дружеским (это версия Москвы, которая, безусловно, может отличаться от версии Киева, – "Апостроф");
  • - Разговор начался с вопроса Зеленского, который хотел узнать, когда Путин собирается признать итоги выборов в Украине и, вероятно, поздравить нового главу Украины. Тот, якобы, ответил в стиле "буду краток": Скоро.

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