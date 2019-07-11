У Зеленского подтвердили разговор с Путиным: названа главная тема

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила информацию Москвы о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главным вопросом стало освобождение пленных военных моряков. Кроме того Зеленский поставил перед Путиным вопрос о возвращении "других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ".

Также обсуждалась возможность проведения переговоров в Нормандском формате.

Как известно, 8 июля Зеленский предложил провести переговоры Украины, России, Франции, Германии и США в Минске. Темой для обсуждения должна стать ситуация на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин ответил Зеленскому на предложение провести переговоры в Минске.