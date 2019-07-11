Стало известно, как Зеленский начал разговор с Путиным, и что тот ответил

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным проходил в дружеском тоне.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Источники канала в Кремле отмечают, что беседа выдалась насыщенной.

Первым делом Зеленский поинтересовался у Путина о том, когда Россия признает победу нового президента на выборах в Украине. На этот вопрос Путин ответил одним словом - "скоро".

Также отмечается, что это первая попытка звонка Зеленского Путину, на которую Путин ответил сразу.

Интересно, что на звонки предшественника Зеленского Петра Порошенко российский президент не отвечал. Об этом жаловался и сам экс-глава государства.

Как известно, 8 июля Зеленский предложил провести переговоры Украины, России, Франции, Германии и США в Минске. Темой для обсуждения должна стать ситуация на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что У Зеленского подтвердили разговор с Путиным.