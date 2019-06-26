Кому Зеленский хочет отдать Киевскую область: раскрыты нелицеприятные факты

Стали известны детали из биографии главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна, назначение которого на эту должность одобрил Кабмин в среду, 26 июня.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Схемы".

Так, известно, что Михаил Бно-Айриян работал на правительство бывшего премьер-министра времен беглого президента Виктора Януковича Николая Азарова. Кроме того, его карьера тесно связана с экс-главой МИДа правительства Януковича Константином Грищенко.

"В частности, когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России: сначала третьим, а затем и вторым секретарем", - пишут журналисты.

А после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Тогда Бно-Айриян также вернулся в Киев - и вплоть до 2014 года работал на различных должностях в МИДе и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко.

Кроме того, журналисты раскрыли еще одну интересную деталь.

"А еще, Михаил Бно-Айриян - одногруппник Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". Они вместе учились в Киевском институте международных отношений", - пишут в Telegram-канале.

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