Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Большая часть лета прошла под знаком подготовки к досрочным парламентским выборам. Сейчас избирательная кампания завершается. "Апостроф" поинтересовался у представителей партий, лидирующих в предвыборной гонке, какие законопроекты они первым делом внесут на рассмотрение Верховной Рады.

"Слуга народа"

Фавориты досрочных парламентских выборов партия "Слуга народа" имеют большие планы на парламент. У Зеленского уже прямо сказали, что новый созыв Рады должен заработать ещё летом. И намекнули политической элите на местах, что возможно и их ждёт новый переполох, а именно местные выборы.

В "Слуге народа" намерены не просто принимать законы, но и в корне изменить политическую систему в стране. Обещание хорошее и долговечное: живет от выборов к выборам.

По мнению лидера партии Дмитрия Разумкова, достигнуть желаемого уже можно до конца 2019 года. В комментариях СМИ политик определил круг главных законопроектов от их фракции.

"После парламентских выборов партия "Слуга народа" будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - рассказал Разумков.

Отметим, что процедура импичмента президента уже прописана в законе о временных следственных комиссиях, принятого 6 июня. Но он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским, и хотя сроки уже истекли, в окружении гаранта дают понять, что это вообще не произойдёт.

"Президент четко сказал, что не подпишет ни одного закона, в котором было кнопкодавство или были допущены другие крупные нарушения регламентных процедур. Поэтому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - ранее говорил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Также восьмой созыв парламента успел начать рассмотрение законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, по которым есть и выводы Конституционного суда. По информации источников "Апострофа" в "Слуге народа", будущая фракция, скорее всего, не будет заново начинать этот процесс.

"Будем для скорости "доделывать" то, что есть", - уточнил собеседник.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно идёт в парламент. Ее открытые диалоги с Москвой и обещания восстановить контакты с Россией одобрительно воспринимаются избирателями юго-востока.

В парламенте ОПЗЖ обещает развернуть интенсивную работу, намекая, что они будут вторыми по численности. Некоторые представители политической среды назвали это реваншем пророссийских сил. И будет любопытно наблюдать, как же будет строиться сотрудничество коалиции и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Один из кандидатов от партии и нынешний нардеп Юрий Павленко согласился рассказать "Апострофу", какие они внесут первые законопроекты. Список оказался очень длинным.

"У нас подготовлены ряд проектов. Первый касается мирного урегулирования на Донбассе, который базируется на Минских договорённостях. Второй пакет - это законопроекты, которые затрагивают тарифы и снижение цены на газ. Они уже регистрировались в Раде VIII созыва, но (спикер ВРУ Андрей) Парубий так и не внёс их в повестку дня. Мы планируем их снова внести, но уже более адаптированными к нынешним условиям", - рассказывает нардеп.

В третий пакет вошли законопроекты соцзащиты. Здесь затронуты повышение прожиточного минимума, минимальных пенсий и заработной платы. Часть законопроектов касаются переселенцев. И, конечно же, в партии не забудут и о медицинской реформе.

Они планируют инициировать отмену декоммунизации (хотя Конституционный суд признал ее конституционной) и закона о функционировании украинского языка.

"Не просто отмены, а создания нового закона, который гарантировал бы поддержку и развитие украинскому языку, как государственному, а также предусматривал систему поддержку других родных языков для граждан Украины", - прокомментировал Павленко.

"Европейская солидарность"

Представители "Европейской солидарности", судя по всему, были всецело поглощены работой. Во всяком случае, у всех, с кем пытался связаться "Апостроф", не оказалось времени для комментария. Все сослались на занятость.

Ранее лидер партии - экс-президент Петр Порошенко уже анонсировал первые законодательные инициативы. Они будут нацелены против реванша пророссийских сил. Отметим, что в ЕС активнее всего продвигают идею реванша.

Фракция будет инициировать законопроекты, которые предусматривают уголовную ответственность за непризнание принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Также Порошенко предлагает поддержать лишение лицензии СМИ, которые продвигают пророссийскую пропаганду.

"Уже в этом созыве Верховной Рады мы внесли законопроект о налоге на выведенный капитал. Мы обсуждали этот проект с представителями бизнеса. Я сделаю все, чтобы этот проект стал законом", - рассказал Порошенко журналу "Новое время".

"Батькивщина"

Лидер партии Юлия Тимошенко решила продолжать стратегию "Нового курса", представленную на президентских выборах. К парламентским выборам команда "Батькивщины" его слегка переформатировала и подала под новым лозунгом "Треба діяти". По словам самой Тимошенко, большую часть ее предложений можно внедрить за короткие сроки.

"Мы представили 10 шагов, которые можно сделать за первые 100 рабочих часов нового парламента, а точнее за 10 дней", - рассказал "Апострофу" народный депутат и кандидат от "Батькивщины" Алена Шкрум.

Среди предложений - голосование за новый Налоговый кодекс и, конечно же, тарифы. Напомним, 9 июля Тимошенко представила решение Шестого апелляционного административного суда о незаконности повышения цены на газ в мае 2016 года.

"Поэтому законопроект о тарифах будет в тему. А президент должен ветировать постановления Кабмина, которые судом признаны незаконными", - добавляет Шкрум.

Также в первую десятку шагов входит и инвентаризация всех ресурсов страны, деофшоризация, повышение минимальной пенсии и замена нынешней медицинской реформы на систему обязательно медицинского страхования. Предложения Тимошенко немного схожи с инициативами "Оппозиционной платформы - За жизнь". Но все зависит от внутренного наполнения самых законопроектов.

"Голос"

Святослав Вакарчук ещё в мае сообщил, что первый законопроект их фракции будет касаться деолигархизации. Но более подробно рассказывать отказался.

"Я против того, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату. Будем жестко против этого бороться", - сказал тогда лидер партии в интервью Liga.net.

Поэтому "Апостроф" решил более детально об этом расспросить заместителя главы партии Ярослава Юрчишина. Он сообщил, что первые законопроекты будут состоять из трёх блоков.

"Первым блоком пойдут инициативы, которые ограничивают власть олигархов. Его мы планируем распределить на три больших группы", - анонсировал кандидат.

Группы будут касаться ограничения владения и контроля над СМИ, а именно, сокращения политической рекламы, проверки бенефициарных владельцев медиа и расширение полномочий Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания.

По информации многих источников "Апострофа", как в партии, так и в политических кругах, "Голос" спонсирует олигарх Виктор Пинчук. В этой связи, действительно интересно, насколько активно в партии Вакарчука будут продвигать идею деолигархизации, пройдя в парламент.

Также в "Голосе" планируют затронуть и судебную реформу. "Большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего Совета правосудия составляют представители старого судебного корпуса, которые не проходили оценку на добропорядочность. Поэтому мы предлагаем перезагрузить эти два органа и провести проверку нынешних членов", - говорит Юрчишин.

Кроме этого, в партии хотят коснуться и реформы парламента. Как и "Слуга народа", партия Вакарчука выступает за отмену депутатской неприкосновенности. И предлагает внедрить ответственность за прогулы.

Соответствующие законопроекты в "Голосе" обещают внести в первые дни работы парламента. Не стоит забывать, что партия Вакарчука - главный претендент на участие в коалиции. Поэтому возникает вопрос, найдут ли они общий язык с будущими коллегами со "Слуги народа" для поддержки своих идей.