Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Один из ключевых вопросов разворачивающейся все дальше и дальше предвыборной кампании – это, безусловно, вопрос внешней политики и политики безопасности кандидата в президенты Зеленского. Какой она будет – не может сказать никто. Люди боятся неопределенности, хотя часто выбирают именно ее, когда альтернативой выступает гарантированное поражение. Ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко специально для "Апострофа" спрогнозировал, какой может быть Зе-внешняя политика.

Есть, конечно, предвыборная программа Владимира Зеленского и "железные" тезисы о мире, который нужно завоевать, возврате оккупированных территорий, возмещении ущерба агрессором и движении в НАТО. Настойчивые разговоры о "руках Кремля" означают, что на программы и заявления обращают меньше внимания, чем на раскручиваемый кем-то образ. Украинцев можно понять: например, лозунги о внешней политике за последние пять лет имели очень мало общего с реальными достижениями.

В таких условиях на выручку может прийти фантазия. Представим себе, что Владимир Зеленский выиграл выборы, сформировал команду вопреки всем джунглям отечественного парламентаризма и до парламентских выборов сосредоточился на ключевых сферах своих полномочий – безопасности и внешней политике. Они могут опираться на следующие принципы, вполне укладывающиеся в предвыборные обещания.

Пункт первый. Принимаем быстрые и непростые кадровые решения. Внешнюю политику должны делать профессионалы, лучше всего – люди инициативные, смелые и с профильным образованием. Лозунги, часто прикрывающие бездействие, должны дать дорогу мозговым штурмам, содержательному диалогу специалистов и сильному политическому лидерству.

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Пункт второй. Формулируем повестку дня в сфере внешней политики и расставляем приоритеты. Честно говорим украинцам, что если одновременно пытаться воевать с Россией, вступать в НАТО и ЕС, проводить реформы, реинтегрировать оккупированные территории, утверждать национальную идентичность, то результатом будет внешнеполитический хаос. Если же все это реализовывать в гибридном виде – результатом будет то, что мы видим сегодня. То есть, нарастающая бедность, ухудшающаяся демократия и состояние осажденной крепости. Вполне возможно, что большинство украинцев готовы к такому развитию событий, но они заслуживают честности в этом вопросе.

Альтернативным путем может стать расстановка приоритетов. Что-то из этого списка может быть определено как главная задача, которая в течение следующих лет будет забирать большую часть ресурсов и внимания тех инициативных, смелых людей с профильным образованием, о которых идет речь в пункте первом.

Сложнее, но и интереснее всего будет работать с приоритетом, заявленным в программе почти всех кандидатов: завоеванием мира. Слово "завоевание" - о непростой борьбе с Россией в переговорах, давлении, блефе, санкциях, союзниках – во всех сферах. Это никакая не "гибридная война" - еще одно словосочетание, которым можно прикрывать что угодно. Это масштабный асимметричный конфликт слабого с сильным. Но у слабого есть неплохие шансы, особенно если на его стороне справедливость. Слабые побеждают не меньше чем в 30% подобных случаев,если действуют грамотно, осознают свои сильные стороны и умеют компенсировать слабости. Наш конфликт с Россией не выиграть решительными лозунгами или замораживанием ситуации. Его нужно выигрывать умением и умом.

Пункт третий. Заявляем о том, что переговоры с Россией будут жесткими и тяжелыми, и что главной красной линией в них будет территориальная целостность Украины. Что игнорировать российский фактор или, тем более, прикрывать им ошибки и неудачи – не самое лучшее решение. И что внешняя политика на российском направлении будет характеризоваться словом "сосредоточение". Украина будет последовательно бороться за усиление своих переговорных позиций по любым вопросам. Это будет непросто и долго, но это единственный возможный путь.

Пункт четвертый. Украина – европейская держава, и этот факт не нуждается в формальностях. Для нас ключевое – это работающие европейские ценности: право, демократия, эффективность и защита меньшинств. Вступление в ЕС не принесет нам счастья, если мы не сделаем этого сами. Соглашение об Ассоциации дает нам много инструментов – давайте ими пользоваться и менять страну к лучшему. Вступление в ЕС будет стратегическим ориентиром и идеологическим выбором, а не демагогическим приемом.

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Пункт пятый. Украина очень хочет вступить в НАТО и очень хочет не оставаться один на один с собственными проблемами безопасности. Очевидно, есть предел эксплуатации риторики о российской угрозе – и он уже был достигнут в течение предыдущих лет. За ним начинаются риски и опасения самих стран - членов Альянса по поводу вступления Украины. Мы понимаем эти риски и опасения, не хотим ставить партнеров перед неразрешимыми дилеммами. Но проблема агрессии против Украины – это общая проблема многих, и Украина готова делать свой вклад в ее решение. Если членство сегодня и завтра невозможно, то давайте обсуждать любые формы сотрудничества, доступные вне участия Украины в Альянсе. Украина готова делать вклад в безопасность Европы, ожидая взамен такого же отношения.

Пункт шестой. Учимся понимать интересы партнеров, а не только говорить о собственных потребностях. Только так удастся найти на практике, а не только в воображении, союзников для Украины и в вопросах политики в отношении России, и в стратегии возвращения Крыма, и в сближении сотрудничества в области безопасности, и в Восточной Европе. Посылаем сигнал в Будапешт и Варшаву о том, что партнерство с ними для нас приоритетнее исторических и языковых конфликтов. Параллельно осознаем, что дружба в международной политике – это не лозунг, а прагматическое понимание общих интересов.

Пункт седьмой. Готовим визит в Берлин или Париж – будущее Европы сегодня определяется там.

Это – простые, связанные и логичные шаги. Они не требуют специальных глубоких знаний или дипломов. Все, чего они требуют – это честность с собой и народом и осознание сложности ситуации, в которой все мы оказались.