Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

21-й саммит "Украина – ЕС", как и ожидалось, не привел к каким-либо прорывам или достижению новых высот в отношениях Украины и ЕС. Но возможны ли вообще какие-то новые выдающиеся результаты в двустороннем сотрудничестве? Или может быть Украину и ЕС после безвизового режима и зоны свободной торговли ждут десятки лет топтания в формате отношений соседей? "Апостроф" попросил экспертов оценить состояние взаимоотношений Украины и ЕС и европейские перспективы нашего государства.

Стратегия Порошенко исчерпала себя уже давно

"За 5 лет отношений Украины с ЕС я бы поставил "три с плюсом" или даже просто "три". Было хорошо, но могло быть намного лучше", - говорит эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

Украина не занималась построением системных отношений с ЕС. Она просто реагирует на происходящее вокруг, а не самостоятельно задает тенденции, считает эксперт. Некоторое время удавалось выруливать на тезисе "мы защищаем Европу от агрессии", но ее потенциал не вечен. Ничего нового и интересного в украинском политикуме придумать не смогли.

Украина не смогла использовать свой потенциал, а главный недостаток – это упущенные возможности, говорит Куса. Много чего украинские политики провалили из-за нехватки политической воли или желания. Важнейшая из упущенных возможностей – это реформа судопроизводства. Иностранные инвесторы боятся идти в Украину, потому что не смогут защитить свои интересы. Некоторые вкладываются в Россию и Беларусь.

Бывший президент Петр Порошенко и сам признавался, что антикоррупционные институты действуют неэффективно, а реформы идут медленно. Крупнейшие провалы происходили именно вследствие коррупционных скандалов и нехватки реформ, сообщает TNS Ukraine – украинское представительство одной из крупнейших в мире компаний по исследованию рынков.

"Относительно НАТО - мы ввели за последние 5 лет 10, в лучшем случае, 20 стандартов и рекомендаций из тех 1500, которые мы должны внедрить. Относительно Соглашения об ассоциации – мы выполнили его на уровне 30%", - называет цифры Куса.

"Порошенко и Гройсман исчерпали свой потенциал как минимум 2 года назад", - считает украинский дипломат Константин Грищенко.

Его коллега Василий Филипчук тоже критикует украинскую внешнюю политику. Например, два года подряд саммит "Украина – ЕС" вообще завершался без итогового совместного заявления. В этом же году документ таки смогли выписать, но использовали формулировки о европейских устремлениях Украины за 1999 год. По мнению Филипчука, именно нехватка интересных предложений Киева по урегулированию конфликта на Донбассе, и в отношении будущего развития отношений с ЕС и европейской архитектуры сотрудничества и безопасности в целом создает пространство для маневра со стороны Кремля. "Когда мы ничего нового и интересного не продуцируем, не даем идей по решению проблем, не показываем успеха в своих реформах и развитии, взгляды из европейских столиц медленно возвращаются обратно в Москву, которая только и ждет момента, когда в Украине начнется очередной кризис, столкновения, турбулентность, чтобы потом сказать – "Ага, а мы предупреждали, что Украина является проблемой, а мы имеем решение этой проблемы". Для многих в Европе это удобный подход, а поскольку мы ничего не предлагаем – то поддержка такой позиции только усиливается", - отмечает дипломат.

Другую позицию имеет директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По его мнению, внешняя политика Порошенко была самой эффективной за всю независимость Украины. Поэтому, Зеленскому стоит хотя бы сохранить уже полученные достижения. Европейцы же хотят увидеть преемственность позиций предыдущего и нынешнего президентов.

Популизм и ничего более

Возможно, следующий саммит "Украина – ЕС" уже будет не нужен, потому что Украина будет неотъемлемой частью Евросоюза, заявил во время саммита 8 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Павел Климкин недавно называл дату – 2035 год. Но эксперты отнеслись к такому заявлению скептически – слишком долгая перспектива, и неизвестно, будет ли существовать ЕС в дальнейшем. В украинском политикуме такие четкие прогнозы – это редкость. Обычно называют сроки более эфемерных вещей – переговоров, готовности подать заявку на членство в ЕС, готовности к вступлению.

"Это было у Петра Порошенко основным и остается. Его нынешний лозунг "Голосуй за НАТО и ЕС", название партии "Европейская солидарность" – это ничто иное, как спекуляция. Так же он спекулировал на Томосе", - комментирует председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

"Политики и избиратели попадают в замкнутый круг. Электорату популистские заявления нравятся, а политики видят, что люди "хавают" и используют все больше абсурдных высказываний. Таким образом, они друг друга подпитывают", - говорит Илья Куса.

"На Западе на это реагируют спокойно – у них есть свои популисты. И пока это заявления, а не действия Украины, то там всего лишь пожимают плечами", - говорит Яременко.

Через тернии к звездам на синем фоне

Вступление Украины в ЕС зависит исключительно от желания стран - членов. Все остальное – формальности, считает Богдан Яременко.

На такие уступки Брюссель уже пошел для Болгарии и Румынии – их приняли без выполнения предварительных условий. Таким образом, надеялись мотивировать эти страны к проведению дальнейших реформ, но эксперимент провалился.

Говорят, Украина сможет напоминать о себе, когда в ЕС примут Черногорию, Сербию и Северную Македонию. Они подписывали Соглашение об ассоциации и стабилизации в 2000. В отличие от документа для Украины, там был прописан статус кандидата в члены ЕС. Эти страны имеют шанс стать членами Евросоюза в 2023-2025 годах. В условиях вступления в силу же Соглашением об ассоциации ЕС с Украиной четко зафиксировано, что это соглашение не предоставляет статуса кандидата и даже не создает предпосылок для этого. И ЕС не забывает об этом напоминать – в частности, в итоговом Заявлении саммита в Киеве.

"Украина беднее Черногории и Сербии. У нас хуже обстоят дела с демократическими институтами, защитой прав нацменьшинств ", - комментирует эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Он добавляет, что "опыт последних десятилетий показывает, что мы не приближаемся к европейским стандартам и ценностям, а скорее отдаляемся от них. С этой точки приблизиться к членству в Евросоюзе – нереальная задача".

Европейцы хотят от Украины безопасности, предсказуемости, демократического развития и уровня благосостояния, чтобы Украина стала рынком сбыта, вышла на двузначные показатели роста ВВП, отмечает он.

Украина должна разработать собственную стратегию

Эксперты сходятся на том, что Украине необходимо обновление стратегии и тактики ЕС. Новая команда в парламенте и правительстве будет иметь потенциал активизировать евроинтеграцию и реализовать реформы, но опять может либо провалить их, или сделать не то, что нужно, говорит Илия Куса. Главное – это выстроить коммуникацию между Верховной Радой, правительством и президентом. Именно из-за отсутствия эффективного общения Украины произошли катастрофические ошибки, которые привели к дипломатических поражениям, таких как в ПАСЕ.

"Нам необходима стратегия внешней политики, которой у нас никогда не было в течение 27 лет. Концепция внешней политики - это документ о фундаментальных интересах Украины. Их нужно защищать всегда для того, чтобы страна выживала", - говорит Куса.

Он надеется, что свой потенциал новоизбранные политики потратят на построение государственных институтов, чиновничьего аппарата, усиление коммуникации между различными органами власти, и на то, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

"Украине следует наконец дать реалистичную оценку тому, чем мы являемся для ЕС - реальное состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества и на основе этой оценки определить цели и задачи, которые соответствуют нашим сегодняшним национальным интересам", – говорит Василий Филипчук. По его мнению, пока действует это соглашение, мы не получим статуса кандидата, ведь ЕС четко высказался по данному вопросу. ЕС точно не пришлет армии стран-членов защищать наши восточные границы. "В этих условиях чего вообще мы можем достичь с ЕС, какими должны быть наши амбиции, видение реалистично достижимых целей и задач? По моему мнению, это использование финансовых ресурсов ЕС для восстановления восточных регионов страны и для инвестиций в развитие инфраструктуры на территории всей страны. А для этого нам нужен качественно другой объем и характер средств со стороны ЕС. Получить их можно из структурных фондов ЕС, которые будут расходоваться не на советников техпомощь и пиар ЕС в Украине, а на дороги и мосты, строительство инфраструктуры, которую граждане смогут увидеть и использовать ежедневно. Это амбициозно? Очень даже. Реалистично? Думаю, что да, если мы продемонстрируем способность к реформам, прогрессу в антикоррупционной сфере, выполнении Соглашения об ассоциации, достигнем максимально возможного по этому соглашению уровня взаимной интеграции. Здесь будет меньше сопротивления со стороны стран, выступающих против вступления Украины в ЕС, ведь деньги -это не полноправное членство,поэтому данная задача может быть общей среднесрочной идеей сторон", - считает Филипчук.