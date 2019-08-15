Сам себе "Слуга": будут ли депутаты Зеленского воевать с оппозицией

В четверг, 29 августа, начнёт свою работу новый созыв парламента. Будущие народные депутаты фракции "Слуга народа" (СН), которых большинство, решили собраться уже в последние два рабочих дня лета. Зайдут в парламент пять политических сил: "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" (ЕС), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина". Как будут сотрудничать между собой фракции нового парламента - в материале "Апострофа".

Одна из главных интриг нового созыва парламента - будет ли сформирована коалиция. СН получила 254 мандата, что превышает минимальное необходимое количество народных депутатов для формирования коалиции - 226. Поэтому у фракции есть возможность ни с кем не объединяться. Такую мысль ранее высказал бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в комментарии "Левому берегу". "Фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому может и не создавать коалицию с другими фракциями", - пояснил Магера.

Отметим, что этот вопрос урегулировать довольно сложно. Ведь о формировании коалиции упоминается лишь в Конституции Украины, да и то без особых деталей. До 2010 года нужные нормы были прописаны в законе "О регламенте ВР". Но власть Виктора Януковича решила "почистить" этот закон и убрать то, что для нее не нужно.

Ранее в СН были не против создать коалицию с другими фракциями. Во всяком случае, до парламентских выборов, когда в партии точно не знали, сколько пройдёт их людей, своим возможным партнером они считали "Голос" Святослава Вакарчука. После выборов призывы к объединению стали менее активными.

"Мы ещё вчера говорили, что готовы к диалогу с "Голосом", но так и не дождались вменяемого ответа", - сказал на следующий день после голосования будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Затем в "Слуге" говорили, что они не против создать монокоалицию (ни с кем не объединяться) и взять на себя всю ответственность за государственную политику.

"Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному. Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен партий появилось несколько, которые бы конкурировали идеологически", - рассказал в интервью "Фокусу" идеолог СН Руслан Стефанчук.

И теперь в СН уже не особо хотят предлагать кому-то создавать коалицию. "Если в "Голосе" хотят с нами объединиться, то пускай предлагают своё коалиционное соглашение", - заявил "Апострофу" один из лидеров "Слуги".

В самом "Голосе" по этому поводу иные мысли. "Это игра СН. Если им нужна консолидация прореформаторских сил в парламенте, то они, как фракция большинства, должны быть заинтересованы в собрании таких сил. Если же им это неинтересно, то об этом нужно сказать, а не пытаться на кого-то перекладывать инициативу", - ответил "Апострофу" будущий нардеп Ярослав Юрчишин.

С таким же мнением выступили и в "Батькивщине". Избранный народным депутатом Иван Крулько повторяет мысль Юрчишина о том, что коалиционное соглашение должны предлагать в "Слуге народа".

"Если они чувствуют, что для эффективной работы парламента им нужны партнеры, то они сами должны предложить соответствующие принципы. Мы готовы к рассмотрению любых предложений, но пока к нам не обращались", - поделился с "Апострофом" будущий народный депутат.

Несмотря на такие настроения, в президентской фракции готовы сделать "доброе" дело для "Голоса" и "Батькивщины". Практически все главы комитетов в парламенте будут от СН. "А должности первых заместителей и секретарей мы отдадим "Голосу" и "Батькивщине", - сообщил "Апострофу" источник в "Слуге народа".

Но такая перспектива не совсем устраивает названные фракции. И Крулько, и Юрчишин считают, что руководство в комитетах нужно распределить не по партийному признаку, а по профессиональному. В СН же разводят руками и отвечают, что у них все кадры - профи.

Такие отношения между фракциями могут привести к формированию серьезной оппозиции. К "Голосу и "Батькивщине" может присоединиться и фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность". Но все они ещё сомневаются.

"Для начала мы хотим увидеть программу действий СН", - в один голос повторяют во фракциях. Если она не будет противоречить их принципам и идеям, то, вероятнее всего, у Раде будет нестандартная оппозиция. Или, как ее назвал собеседник "Апострофа" в ЕС - демократическая оппозиция, которая всегда будет готова подставить плечо. В "Слуге народа" "Апострофу" пообещали представить программу ближе к 29 августу.

Кстати, "Европейской солидарности" будет сложнее всего каким-либо образом сотрудничать со "Слугами". "В СН предлагают отменить мораторий на продажу земли. Мы эту инициативу поддерживаем уже давно. Но если мы проголосуем за неё, как за предложение СН, то непонятно, как на это отреагирует наш избиратель", - сетует источник "Апострофа" в ЕС.

Он признает, что в партии еще не решили, как им поступать: быть в жёсткой оппозиции к новой власти или рационально подходить к каждому вопросу. Но с чем там точно определились, так это пристально следить за каждым движением правящей фракции, а особенно за их ошибками. И главное - ничего не подсказывать.

В "Слуге народа" не удивлены такой позицией и то ли в шутку, то ли всерьез говорят о том, чтобы путем внесения изменений в регламент ВРУ, лишить оппозицию возможности на что-то влиять. Источники "Апострофа" в партии подтверждают, что сейчас рассматриваются разные сценарии решения проблемы. Но детали не раскрывают. Хотя в руководстве фракции отрицают подобные обсуждения.

Если же в СН всё-таки решатся на борьбу с оппозицией, то виновных этому нужно искать в прошлом созыве парламента. Ведь именно он не решился включить в закон "О регламенте ВРУ" удалённые в 2010 году статьи об оппозиции или же принять соответствующий законопроект. Сейчас же в СН официально поддерживают принятие закона об оппозиции.

"Я считаю, что закон об оппозиции должен быть, потому что мы очень часто в прошлом созыве Верховной Рады видели ситуацию, когда оппозиция ... только критиковала и мало что предлагала. Фактически не было понятно, зачем народные депутаты ходят на работу. Я уверен, что весь парламент должен работать на перспективу нашего государства, прилагая максимум усилий", - сказал Разумков.

А вот мнения о том, кто должен предложить такой законопроект - разошлись. В "Слуге народа" полагают, что это должна сделать оппозиция. "Если следовать логике развития демократического общества, то такой законопроект логично предлагать большинству. В нашем случае - это "Слуга народа", - возразил Юрчишин. А представитель ЕС Ирина Геращенко лишь ответила, что его предлагать должна не одна фракция, а несколько.

Не усложняют себе жизнь в ОПЗЖ. Они сразу назвали себя оппозицией, потребовали выполнять их права и дать возможность назначить своих людей в некоторых комитетах. "Апостроф" попытался узнать у будущего нардепа от ОПЗЖ Сергея Левочкина, видят ли они своё сотрудничество со СН в ближайшее время. Он не прокомментировал, но поделился ссылками на новости с сайта партии о том, как Порошенко пытается "изобразить новую оппозицию" с другими фракциями. ОПЗЖ - единственная политсила, у которой ничего не поменялось в политической повестке дня.