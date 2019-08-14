Появились данные о причинах задержания Грымчака

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака связано с получением взятки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

По его словам, это очередная совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В свою очередь, в НАБУ заявили, что правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК.

"Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов США. При получении части средств в размере 480 тыс. долларов США они были задержаны "на горячем", - сказано в сообщении.

Прокомментировал задержание Грымчака и глава ГПУ Юрий Луценко.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что известного украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.