Дела против Порошенко: возможна ли "посадка"

Экс-президент Украины Петр Порошенко вынужден ходить на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) и отбиваться от атак экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, который и стал инициатором обращений в бюро. Сейчас в ГБР расследуются двенадцать уголовных производств касательно Порошенко, однако закончится ли это приговорами, разбирался "Апостроф".

В прошлый понедельник, 12 августа, Петр Порошенко прошел в Государственном бюро расследований уже второй свой допрос. Первый касался продажи завода "Кузня на Рыбальском", второй — продажи телеканала "Прямой". Руководитель ГБР Роман Труба рассказал, что бюро расследует дела о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже "Прямого" экс-главе Киевской горадминистрации Владимиру Макеенко.

Всего, как пояснила "Апострофу", спикер ГБР Анжелика Иванова, сейчас против Порошенко расследуются 12 уголовных производств. Среди них, к примеру, и дело о совершении государственной измены, ситуация с украинскими моряками, взятыми в плен российскими пограничниками 25 ноября 2018 года. Все эти производства появились с подачи экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который после победы Владимира Зеленского вернулся в Украину и обещал посадить Порошенко.

В своем Telegram-канале Портнов то и дело ведет заочную перепалку с Порошенко и раскрывает детали своих заявлений в ГБР и подробности допросов Порошенко в бюро. Также он обещает в ближайшее время "усилить напор". "Количество соприкосновений с правоохранительными и судебными органами будет исчисляться десятками. Потом приговор. Такая среднесрочная перспектива", - написал в своем телеграмме Портнов.

С одной стороны, можно было бы не обращать внимания на заявления Портнова, который на данный момент никаких официальных должностей не занимает, но с другой стороны, Портнов весьма близок к нынешнему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану, а поэтому имеет достаточно влиятельный статус в кругу новой власти. Он причастен к разработке законопроектов, а также, как ранее уже писал "Апостроф", является одним из идеологов изменений в Конституцию по ряду вопросов.

Помимо Портнова, у экс-гаранта достаточно недоброжелателей. Вот только хватит ли сил и желания у новой власти довести дела до логического завершения, вынесения приговоров Порошенко - вопрос остается открытым. Нельзя забывать и о том, что Порошенко может стать народным депутатом, (несмотря на то, что перед выборами в его окружении говорили, что для бывшего президента пост нардепа "это слишком мелко") и спрятаться за депутатской неприкосновенностью, которая до сих пор еще существует.

Хотя ничего не помешает монокоалиции Зеленского отменить эту неприкосновенность уже в сессионном зале. И публично, и офф-рекордз собеседники "Апострофа" в "Слуге" обещают взяться за вопросы отмены неприкосновенности уже во время первого полноценного заседания нового парламента.

В окружении Порошенко предсказуемо все дела против него называют давлением на экс-президента и его партию "Европейская солидарность". "Эти все уголовные производства открыты без преступления. Если мы говорим о сегодняшнем производстве, то речь идет о деле, связанным с телеканалом "Прямой"... Я могу сказать, что мы не получили ни одного намека о том, что имеется в виду под уклонением от уплаты налогов. То же самое касается отмывания средств - неясно, какие средства и кто отмывал...", - прокомментировал адвокат Порошенко Игорь Головань.

В партии "Европейская солидарность" очень остро реагируют на вопросы о делах против Порошенко, и не под запись выражают надежду, что "новая власть вдоволь попиарится на этой теме и оставит Порошенко в покое". Впрочем, часть опрошенных депутатов считают, что личная неприязнь Андрея Портнова к Петру Порошенко сделает свое дело и экс-президента как следует "закошмарят".

Порошенко после допроса заявил, что не доверяет ГБР и его руководству. И допрос с применением полиграфа Порошенко готов пройти только в прямом эфире телеканала "Прямой". При этом, экс-президент продолжает настаивать на том, что не имеет к телеканалу никакого отношения.

Примечательно, что преследование Петра Порошенко осуществляется ГБР — тем органом, который создавался, когда он был президентом. Хотя самого Романа Трубу нельзя назвать креатурой Порошенко. Сейчас, как говорят источники "Апострофа, Труба достаточно близко общается с Богданом и Портновым.

Но несмотря на всю прыть бюро, и желание многих в новой власти "насолить" экс-президенту, эксперты прогнозируют, что "посадкой", это не закончится. "Новому президенту и его команде выгодны все дела против Порошенко, плюс, у них есть Портнов, у которого в этом деле существуют личные мотивы. У Трубы тоже есть зуб на Порошенко поскольку Порошенко не хотел его назначения, это был как компромисс между "Народным фронтом" и БПП. Но все это непростые дела, их нужно доказать с процессуальной точки зрения, к тому же, Порошенко мог подчистить "хвосты". Кроме того, у Порошенко есть каналы коммуникации с западными партнерами, которые могут оказывать ему определенную поддержку и влиять на Зеленского", - комментирует эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Это рассчитано на то, чтобы потрепать нервы бывшему президенту по всем фронтам — и по поводу телеканала, и по продаже украинского медиа-холдинга, и по делу о Нацбанке, где он будет проходить свидетелем. Это направлено на ослабление Порошенко и его окружения, для того, чтобы сделать его более сговорчивым. Но мне кажется, что реальной посадкой это вряд ли закончится, потому что у нас в стране еще ни один олигарх, который находился в политике и владеет медиа, ни разу не сел. Они могут сесть в Австрии, в США, но не у нас. В крайнем случае, у Порошенко всегда остается шанс выехать из страны и попросить политического убежища",- комментирует "Апострофу" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

В том, что рассмотрение дел затянется, не сомневается никто из экспертов, поскольку новой власти нужен новый внутренний враг. "И этот новый враг — коррупционеры. Нужно показывать обществу свою эффективность в какой-то сфере, и Порошенко тут хорошо вписывается, учитывая его антирейтинг. Но если с Порошенко возникнут проблемы, то всегда есть и другие претенденты из команды экс-президента, например, Кононенко или Березенко", - считает Игорь Петренко.