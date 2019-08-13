Не нужно звонить Путину: переговорщик от Украины в Минске отреагировал на свое увольнение

Роман Безсмертный, которого президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, уволил с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, отреагировал на данное решение.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире "24-го канала".

Безсмертный считает, что его уволили из-за его публичной позиции: дипломат считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в "нормандском формате".

"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать… Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить [президенту России Владимиру] Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно", - отметил он.

По словам Безсмертного, о своем увольнении он узнал из СМИ.

Как сообщал "Апостроф", недавно на Донбассе боевики снова нарушили режим тишины. В результате погиб боец Нацгвардии, 25-летний снайпер Роман Романенко.