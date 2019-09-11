Это как на скорости 200 км/час врезаться в скалу: что Сущенко рассказал журналистам в Киеве

В Киеве 11 сентября состоялась пресс-конференция освобожденного из российского плена украинского журналиста Романа Сущенко.



Он был незаконно задержан российскими силовиками 30 сентября 2016 года, когда с частным визитом прибыл в Москву. Его обвинили в шпионаже, а позже приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима.



Вместе с Сущенко в Киеве выступал и его адвокат Марк Фейгин.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РОМАНА СУЩЕНКО: ПОЛНОЕ ВИДЕО



"Апостроф" пересказывает главные моменты общения Сущенко с журналистами. Цитаты приведены в кавычках.

Спасибо всем, кто боролся за освобождение

Сущенко начал с благодарности Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. Заявил, что уже встретился с Порошенко и пожал ему руку, а теперь надеется также пожать руку Зеленскому при личной встрече.

Позже рассказал, что сам попросил Порошенко о встрече. Хотел по-человечески встретиться и поблагодарить. Также рассказал, что подарил Порошенко выпуск французской сатирической газеты Шарли Эбдо, который был выпущен в 2016 году после Марша единства, проведенного в поддержку после нападения террористов на редакцию. Порошенко был одним из участников Марша.

Также он хотел узнать некоторые детали личных переговоров по обмену, которые Порошенко пообещал предоставить.

"Надеюсь также на встречу с Зеленским без галстуков. Пообщаться..."

Также он поблагодарил президента франции Эммануэля Макрона, украинских дипломатов и многих других людей, которые боролись за его свободу.

О задержании

Это была "изящная операция", которая планировалась в течение года. "Это работа их спецслужб и это было неожиданностью для меня".

Он рассказал, что оказался в Москве по личным причинам: ездил к брату из-за необходимости помочь. Рискнул, поскольку не верил, что обычный журналист, последние шесть лет работавший в Париже, может быть интересен спецслужбам РФ.

Там встретился со старым знакомым, военным, гражданином России. Адвокат Сущенко - Марк Фейгин - назвал его росгвардейцем. С этим человеком он имел три встречи, во время последней из которых и был задержан спецслужбами.

"Процесс был неожиданный и страшный", поскольку момент произошел во время общения с человеком в автомобиле. Мужчина вышел поправить колесо, когда в автомобиль запрыгнули сотрудники спецслужб.

"На голову надели вонючий мешок" и отвезли в управление, где начались следственные действия.

Впоследствии этот самый человек был главным свидетелем против Романа в суде. После задержания Сущенко с ним больше не общался. Саму эту историю он назвал библейской, вспомнив как Каин убил Авеля. Подробнее о предательстве он рассказал здесь.

Реакция родственников на задержание

"Я не ожидал такого мужества. Подросток и две женщины". Это настоящий стресс. Ситуация такая, "как на скорости 200 км в час врезаешься в скалу". Помогли дипломаты, разрядили стресс и заботились о семье. Также поддерживали коллеги журналисты и госслужащие.

Фейгин, в свою очередь, утверждает, что в этой истории родственники очень помогли спасению Романа. "Нужна была спокойная и трезвая реакция", чтобы не повлиять на результат. И они с этим справились.



Фейгин утверждает, что в этой истории родственники очень помогли спасению Романа Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Шпионаж и угроза России

Фейгин рассказал, что все обвинения россиян против Сущенко базировались на записанных разговорах с тем же мужчиной. Они несколько раз обсуждали ситуацию на Донбассе, но никаких конкретных или секретных данных Роман от него не получил, и не стремился получить.

Сейчас Россия на 20 лет запретила Сущенко въезд в страну, признав его угрозой для национальной безопасности. Фейгин утверждает, что это нормальная практика и предполагает, что документ о запрете был издан ФСБ, однако чтобы его получить необходимо подавать в суд в России. В этом он не видит смысла, поскольку не может представить себе ситуацию в которой Сущенко снова поехал бы в Москву.

Попытки вербовки и влияния

Сущенко рассказывает, что буквально сразу после задержания, российской стороной были совершены попытки склонить его к сотрудничеству. В частности, подполковник ФСБ Свинолуп предложил ему согласиться на сотрудничество со следствием. Сущенко говорит, что в то время предоставленный Россией адвокат уже объяснила, что по выдвинутым обвинениям ему грозит 20 лет колонии. "Я не согласился. Сказал, что я вас услышал. Все".

После того спецслужбы прекратили попытки склонить его к сотрудничеству.

Фейгин утверждает, что на это повлияла публичность дела Сущенко.



Информационный вакуум

Сущенко говорит, что уже в колонии оказался в определенном информвакууме. До этого, находясь в СИЗО Лефортово, он выписывал за собственные средства в течение пяти месяцев газету "Зеркало недели" (только на русском языке). Другие украинские издания не были доступны в СИЗО. Далее, там же в СИЗО, ему сообщили, что подписаться на ЗТ больше нет возможности и он подписался на российские "Новую газету", "Коммерсант" (из-за большого количества бесплатных приложений) и автомобильный журнал.

Новостей по радио он почти не слышал, а то, что показывало российское ТВ, воспринимал "между строк". Телевизора после СИЗО он не видел около 11 месяцев, а новости "узнавал из писем активистов".

О рисовании в СИЗО и колонии

Находясь в заключении, Сущенко рисовал пейзажи, которые видел на открытках, что ему присылали. В качестве материалов использовал шариковую ручку и природные красители (сок свеклы и других овощей).

Также перерисовывал что-то увиденное в газетах, и на вырезках из журналов, полученных от немецкой художницы, с которой переписывался. Он перерисовывал собственные фото, сделанные во Франции, которые прислала семья. Сейчас у него есть идея провести аукцион по продаже картин, передав средства для помощи политзаключенным и их семьям.

Муза в застенках

За время пребывания за решеткой собрал несколько тетрадей мыслей, и статистические вещи о том, что происходило. Прочитал около 200 книг и нашел в них много интересных мыслей, которые также записал. Сейчас Сущенко хочет оформить тетради в нечто большее, но для этого нет нужного опыта.

За время пребывания за решеткой Сущенко прочитал около 200 книг Фото: Апостроф / Александр Гончаров

О сыне

Рассказывать о сыне Сущенко начал с шутки: "Только через полтора года отсутствия отца, сын, получив нарды и четки, понял, что отец не космонавт".

"Я оказался в тюрьме в Москве, а семья - в Париже". Жена нашла слова и объяснила это сыну. Он не видел видеообращение сына к России и готовится "к серьезному разговору". "Три года надо наверстывать и многое сказать".

"Общался с ним в письмах, говорил о большом будущем"... рассказывал о том, как они будут жить после освобождения.



Переосмысление жизни за решеткой

Многие вещи воспринимаешь совсем иначе. Даже воздух. Научился оперативно готовить себе блюда. Иначе стал относиться к санитарным условиям. За все время поменял около 20 камер и если не устроишь себе нормальную среду, будет только хуже.

Совсем по-другому ценишь человеческие отношения. "В моей истории есть люди, которые были в статусе друзей, а теперь они просто знакомые". Нашлись люди, которых 30 лет не видел, а они "семьями писали письма и рассказывали свои истории".

Обмен

"Я не знал, что будет и когда. Ни даты, ни времени, ничего не было известно".

15 августа после обеда сказали собирать вещи. А по четвергам происходит этапирование заключенных. Дали несколько часов, чтобы собраться, а потом попросили уменьшить вес вещей, поэтому понял, что будет самолет. Впоследствии объяснили, что вас приказано этапировать в Москву. 16 августа этапировали в Москву, а дальше он находился в Лефортово.

Запрещены были контакты с адвокатами, консулами. И лишь за сутки-двое пустили консула, который сообщил, что дело решено. Надо подписать удостоверение о возвращении в Украину.

Далее еще сутки ничего не было известно, и он жил надеждой.

"Уже во Внуково нам зачитали указ Путина о помиловании и только тогда я понял, что вот она -свобода"... Еще несколько часов в воздухе, и Украина.

Фейгин считает, что освобождение Романа - это компромисс, который впоследствии приведет к освобождению и других политзаключенных.



О здоровье

Оклемался чисто психологически. Зрение и рецепторы настроились на обычную жизнь, до этого была инерция, но "сейчас я уже говорю сознательно". Этому помогли специалисты из Феофании.

Пока идет обследование моего здоровья, конечного результата нет.



Роман Сущенко: "Пока идет обследование моего здоровья, конечного результата нет" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

О работе и планах

"У меня есть большое желание вернуться к творчеству и заниматься журналистикой". Сейчас Роман является собственным корреспондентом в штате "Укринформа". Он пока не решил, оставаться в Украине, или снова работать за рубежом. Ранее Сущенко был корреспондентом "Укринформа" во Франции.

Намерен также заниматься помощью по освобождению украинских политзаключенных. "Мы должны эту тему поддерживать за рубежом, поскольку там находится один из рычагов давления" на режим Путина и "его надо подпитывать".

Самая главная задача, прекратить захват заключенных и вернуть тех, кто сейчас в плену.

"Какие-то у меня есть идеи, но общей картины я не вижу"

"О политике не думал и не думаю". Определился с журналистикой, общественной деятельностью и творческими мечтами.