У нас две войны, и в первой мы точно победим: о чем Зеленский и Трамп говорили в США

В среду, 25 сентября, в США на фоне скандала с импичментом, к которому без собственного желания оказалась причастна Украина, состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Президенты вроде как сошлись во мнении по главным вопросам, и на пресс-конференции перед журналистами шутили и были довольно спокойны, даже несмотря на то, что встрече предшествовала публикация стенограммы их телефонного разговора, вокруг которой и разгорелся серьезный скандал.

"Апостроф" рассказывает, о чем говорили президенты во время пресс-конференции и что рассказали в пресс-службе украинского лидера.

Что сказали в Офисе президента Украины

Зеленский заявил Трампу, что в стране происходит две войны: война на Донбассе и война против коррупции.

"У нас две войны. Первая – с коррупцией, и мы в этой войне, я уверен, победим. Но моя первоочередная задача – остановить войну на Донбассе и забрать обратно наши территории – Крым, Донбасс", - сказал Зеленский, поблагодарив Трампа за поддержку в этом вопросе.

При этом он выразил мнение, что Украина только при поддержке США и ЕС сможет остановить войну на Донбассе.

Также он заявил, что хочет сделать Украину одной из самых богатых стран Европы, но для этого нужно победить коррупцию. Также он подчеркнул, что Киев заинтересован в инвестициях из США.

Трамп, в свою очередь, назвал Украину стратегически важной для ЕС и заявил о важности увеличения товарооборота между странами.

Что президенты сказали журналистам

Трамп, здороваясь с журналистами, заявил, что Зеленский прославил его еще больше. Отметил, что у него прекрасная репутация. Трамп добавил, что США всерьез относятся к проблемам, с которыми Украина борется в течение многих лет, в частности, речь о коррупции. Лучше всего, по мнению Трампа, о репутации Зеленского говорит его желание побороть коррупцию.

Далее он заявил, что Украина и США находятся в отличном сотрудничестве, а ситуация в США достойна похвалы, поскольку, по словам Трампа, экономика достигла небывалого уровня. И опять же, Трамп заявил о надежде на успешное сотрудничество с Украиной.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за встречу и пошутил, что лучше, конечно же, общаться перед камерами, чем из дому. Зеленский отметил, что уже не впервые приезжает в Нью-Йорк, но знает, что Трамп никогда не был в Украине, как и его предшественник, который "не нашел времени" для такого визита. В связи с этим он попросил Трампа дать слово, что тот приедет в "нашу великую страну". На что Трамп скромно ответил: "Я постараюсь".

Трамп признался, что знает многих людей из Украины. "Это прекрасные люди". В этом контексте он вспомнил, что когда-то ему принадлежал конкурс красоты "Мисс Вселенная", и там была победительница из Украины (вероятно, речь идет об Инне Цымбалюк - на фото). Поэтому он хорошо узнал страну.

Трамп добавил, что у Украины есть прекрасный потенциал, на что Зеленский отшутился: "Я знаю, я же из этой страны".

Зеленский также шутливо отметил, что Трамп пригласил его на встречу в Вашингтоне, но кажется, забыл назвать ему дату встречи. На это Трамп, указывая на журналистов, сказал: "Они вам сообщат".

Далее Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку Украины и рассказал о двух войнах в Украине (смотрите выше).

Трамп, не теряя момент, вновь напомнил Зеленскому, что Украина потеряла Крым при экс-президенте США Бараке Обаме, а Зеленский парировал, что "у вас теперь есть шанс нам помочь".

Трамп заявил, что прошлая администрация плохо сработала в ситуации с Крымом, и повторил, что США поддерживают и помогают Украине, но другие страны - Франция, Германия - должны бы также больше помогать. Они должны осознавать, что делают слишком мало для такой важной для Европы страны, как Украина. Лидеры ЕС якобы признали это перед Трампом, но пока дело не сдвинулось.

Зеленский же заявил, что Украина сейчас стала новой страной, но ей нужна не помощь, а поддержка. Он отметил, что только вместе США, ЕС и Украина смогут остановить войну. "Мы готовы … Мы самая большая страна ЕС, но мы хотим быть и самой богатой страной ЕС".

Трамп отметил, что в Украине очень талантливые люди, которые делают очень качественные вещи. "Мы будем торговать с вами, и расширять сотрудничество".

Глава США отметил, что Зеленскому за короткий период времени удалось достичь прогресса с Россией. "Желаю вам поскорее закончить с этой катастрофой".

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что в Украине у власти новая команда, которая проводит новую политику и уже успешно работает над внедрением реформ. В этом контексте он заявил, что Украина готова к сотрудничеству, и если у кого-то есть инвестиционные предложения, то "мы в деле".

Трамп же серьезным тоном озвучил главное условие для инвестиций: покончить с коррупцией в Украине. "Это станет большим успехом для всей страны" и личным – для Зеленского.

На этом общение закончилось, и президенты перешли к вопросам журналистов. Все вопросы крутились вокруг Джо Байдена и давления Трампа на Зеленского.

Зеленский сказал, что журналисты все прочитали и добавил, что не хочет быть втянутым в американские выборы. У нас был хороший телефонный разговор (с Трампом). "Никто на меня не давил".

Трамп также говорит, что никакого давления не было. Он намекнул, что дело Байдена – чисто коррупционное, и Зеленский к нему никак не причастен.

"Победа Украины над коррупцией будет услугой для всего мира".

Трамп также заявил, что Украина будет продолжать получать поддержку из США, но другие страны тоже должны раскошелиться. "Обама отправлял Украине подушки, а я – противотанковое оружие", хотя многие были против этого.

"Я надеюсь, что вы (Зеленский) и президент Путин сможете решить проблему. Это было бы невероятное достижение".

Зеленский, вновь говоря о деле против сына Байдена, отметил: "У нас независимая страна, независимая прокуратура. У нас ни на кого нельзя надавить". Он подчеркнул, что никому не звонил и никого не просил о том, чтобы активизировать дело против Хантера Байдена.

В Украине есть намного более важные дела для прокуратуры: "Это Иловайск, Майдан, коррупция…" Украина знает, над чем работать и куда двигаться.