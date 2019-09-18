Захват столицы: как власть Зеленского будет управлять Киевом по частям

Команда президента быстро и планомерно захватывает власть во всех органах исполнительной и законодательной власти. После долгих разговоров и слухов, команда "Слуг народа" решила всерьёз взяться за столицу – Киев, попутно уничтожив в нем местное самоуправление. Для этого в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". "Апостроф" разбирался, что изменится для столицы, в случае его принятия.

39 народных депутатов фракции президентской партии "Слуга народа" зарегистрировали проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно изменений полномочий мэра Киева и председателя горгосадминистрации. Если коротко, то новая власть решила в корне изменить подход к управлению столицей, якобы от "советского" - к "модерновому". На самом деле законопроект торпедирует местное самоуправление и предполагает так называемую "централизацию", когда город будет управляться исключительно властью сверху.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко уже заявил о попытках узурпации власти в столице. "Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, что в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей", - заявил Кличко.

По мнению Кличко, в проекте закона речь также идет о централизации власти.

Ключевым для управления столицей может стать наличие районных советов и их исполкомов, которые позволят развернуть деятельность на местах, минуя необходимость тратить средства для агитации на округах.

Районные советы и их исполнительные органы были ликвидированы еще в 2010 году.

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История вопроса

Разговор о возобновлении райсоветов в Киеве поднимается не впервые. В 2015 году Киевсовет на своем заседании, 23 июля, принял решение о восстановлении в городе десяти районных советов и проведении выборов в эти советы 27 марта 2016 года. В райсоветы планировали избирать по 40–50 депутатов, в зависимости от количества населения района. Именно такую численность Киевсовет может установить без внесения Верховной Радой изменений в действующие законодательные акты.

В компетенцию районных советов Киева включались вопросы, касающиеся общего среднего образования, внешкольного образования; амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологии, первичной и профилактической медико-санитарной помощи; учреждений культуры, кроме общенационального уровня; градостроительства и архитектуры — в части подачи предложений в Генплан, проведения общественных обсуждений градостроительной документации; ремонта и эксплуатации жилого фонда, озеленения и благоустройства территории, организации мест отдыха, ремонт и содержание квартальных и междворовых подъездов и проездов, а также молодежных программ и организации торговли на рынках.

Но в январе 2016 года Окружной админсуд Киева запретил Центральной избирательной комиссии формировать районные избирательные комиссии для подготовки и проведения выборов депутатов районных советов Киева, назначенных на 27 марта, тем самым отменив выборы.

В 2018 году депутаты уже Верховной Рады возобновили попытки воссоздать райсоветы в Киеве. Очередная версия законопроекта "О столице Украины — городе Киеве" (№8420 от 30 мая 2018 года) предлагала, с одной стороны, снова избирать депутатов райсоветов, а с другой — ввести еще один исполнительный орган — столичную администрацию. Последняя станет исполкомом Киевсовета, а возглавлять ее будет мэр столицы. Соответственно, планировали создать уже 3 должности: Киевский городской председатель, председатель Киевсовета и глава КГГА.

Законопроект тогда отозвали, но дискуссии не прекратились. Позиция команды Кличко заключается в том, что районные советы имеют непрозрачные полномочия и страдают отсутствием кадров.

"Нужны райсоветы или нет - это из цикла личных предпочтений. Что-то из серии нравится/не нравится. Какие полномочия у данных органов местного самоуправления? Чем они будут заниматься? Согласно Европейской хартии местного самоуправления, они должны заниматься, в случае их создания, базовым уровнем предоставления услуг (ЖКХ, благоустройство) и.т.д. Эффективна ли такая модель? Нет. Города-миллионники давно отказались от райсоветов (Львов, Одеса, Харьков), сделав в районах департаменты исполкома. И это тоже реальная модель управления. Самоуправления, прежде всего", - сообщил в комментарии "Апострофу" советник мэра Киева, экс-руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его словам, функции районных советов достаточно расплывчаты, поскольку районам не передаются ни финансовые средства, ни имущество, а поэтому управлять райсоветам – нечем.

Что предлагает законопроект

В новом законопроекте функции районных советов объясняются достаточно четко, однако нет понимания, как именно район сможет выполнять эти функции.

Авторы законопроекта предлагают восстановление районных советов, передачу райсоветам части полномочий городского совета, собственную символику районов, которая утверждается Киевсоветом. Согласно законопроекту, глава райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

Сфера компетенции райсоветов связана с вопросами градостроительства и архитектуры, контролем над соблюдением правил застройки, предоставлением предложений в Генеральный план города, утверждением детальных планов застройки, кроме тех, где планируется сооружение объектов общественного назначения общегородского значения, установлением единых условий и ограничений застройки земельных участков.

То есть, по сути, случайные "депутаты" на местах, не имеющие депутатского мандата смогут решать, где вырастет очередная высотка. И наиболее привлекательные для застройки районы очень быстро обрастут шпилями новостроек, ни одна из которых не будет согласована с городской властью. Эти же полномочия развязывают руки коррупционерам и желающим "порешать" за участок.

Любопытен еще один пункт в новом законопроекте. "Председатель исполнительного комитета районного совета в городе Киеве подотчетен Киевскому городскому председателю. На основании отчета о деятельности председателя исполнительного комитета райсовета, Киевский городской председатель может поставить вопрос перед соответствующим районным в городе Киеве советом о его увольнении". Этот момент позволяет выстроить вертикаль власти в городе, которая вряд ли упростит местное самоуправление.

Интересен также подход к построению такой вертикали. Согласно проекту документа, после принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины, Центральной избирательной комиссии предписывается, в порядке, установленном законом, назначить, организовать, а Кабинету Министров Украины финансово обеспечить проведение первых выборов в районных советов. При этом Кабинету Министров в течение 6 месяцев после вступления в силу настоящего закона осуществить ликвидацию районных в городе Киеве государственных администраций и реорганизации Киевской городской государственной администрации.

Такие пункты могут создать в городе вакуум безвластия, когда районные администрации будут ликвидированы, а районные советы еще не избраны.

Политическая кастрация городского совета и главы города

Основной же функций законопроекта является практически полная ликвидация управленческих функций городского совета, городской администрации и мэра города.

Согласно ему, особенностью исполнительной власти в городе Киеве будет являться выполнение Киевской городской государственной администрацией контрольно-надзорных и координационных функций. Согласно статье 119 Конституции Украины, сейчас подобных функций городская администрация не выполняет.

Киевсовет предлагается сократить до 84 человек вместо 120. Для этого ЦИКу придется перекроить избирательные округа на следующих выборах горсовета.

В компетенцию Киевской городской государственной администрации "слуги народа" хотят передать осуществление контроля над соблюдением должностными лицами и органами местного самоуправления города Киева Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов, принятие решений по объектам государственной собственности, находящихся в сфере ее управления, координацию деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти, обеспечение реализации государственных программ на территории города Киева.

При этом общение главы КГГА, которого назначает президент, с депутатами и районными советами сводится исключительно к наложению различных запретов на какие-либо акты и решения. Согласно законопроекту, председатель КГГА может принять решение о приостановлении действия акта местного самоуправления путем опротестования в письменной форме с одновременным обращением в суд в сроки:

1) не позднее, чем через 7 дней - по кадровым назначениям на должности руководителей структурных подразделений исполнительных органов Киевского городского совета и районных в городе Киеве советов;

2) не позднее, чем через 14 дней - касательно актов индивидуального действия;

3) не позднее, чем через 30 дней - по актам нормативно-правового характера.

Конституция предусматривает приостановление действия решений органов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд. Соответственно, внесение такого порядка в закон, не противоречит Конституции.

"Однако, Конституцией определены лишь два мотива для приостановления действия решений органов местного самоуправления: несоответствия Конституции и/или законам Украины. Соответственно, приостановление действия решений органов местного самоуправления на основании несоответствия публичным интересам громады, выходит за пределы норм ч. 2 ст. 144 Конституции, то есть противоречит ей", - сообщил в комментарии "Апострофу" адвокат Денис Ванаш.

Отметим, что согласно 144 статье Основного закона, органы местного самоуправления принимают решения, выполнение которых обязательно на определенной территории. Тогда где же в этой цепочке киевская община? Пункт о местном самоуправлении, как прямой формы народовластия, из законопроекта вовсе исключен.

Гарантии выполнения Киевом столичных функций также были выведены из законопроекта. Таким образом документ нивелирует представительские функции столицы. В результате, Киев де-факто потеряет статус отдельной административной единицы с собственной формой самоуправления, а городская администрация станет бесполезным придатком, который должен отчитываться перед органами исполнительной власти.