Разведка США доложила: подробности скандала вокруг Курта Волкера

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом в ночь на 28 сентября сообщило CNN. Отставка связана с внезапно открывшейся ролью Волкера в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Курт Волкер являлся одним из наиболее последовательных противников российской аннексии Крыма, нынешнего варианта Минских соглашений, существования так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также активным сторонником расширения американской помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией.

"Апостроф" собрал все, что известно про историю с Куртом Волкером.

Почему Волкер подал в отставку

Курт Волкер сообщил о своем решении госсекретарю Майку Помпео. Также сообщается, что в пятницу, 27 сентября, демократы в Палате Представителей выразили намерение допросить Волкера относительно скандального разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, 25 июля.

В этой беседе Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.

В августе представитель одного из разведывательных органов США, который владел ситуацией, подал своему руководству жалобу о том, что во время этого разговора глава Белого дома, якобы, оказал давление на своего украинского коллегу, требуя от него инициировать расследование против семьи Джо Байдена.

На прошлой неделе об этом стало известно американским СМИ. Разгорелся нешуточный скандал, в который была вовлечена украинская сторона. 25 сентября, перед встречей Трампа с Зеленским на полях очередного заседания Генассамблеи ООН, была опубликована стенограмма телефонного разговора 25 июля. Таким образом, Трамп пытался доказать, что не "давил" на Зеленского. Тем не менее, демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента президента США.

Имя Курта Волкера упоминается в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на имя президента США, которая касается разговора Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским. В жалобе говорилось, что на следующий день после разговора Трампа с Зеленским, 26 июля, Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд прибыли в Киев и дали определенные консультации украинской стороне. Доклад информатора из разведсообщества США был рассекречен и опубликован на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

Роль в скандале с Трампом и Байденом

Имя Курта Волкера в документе упоминается, по крайней мере, пять раз в двух эпизодах. В первом он фигурирует вместе с Гордоном Сондлендом, который известен высоким уровнем доверия со стороны президента Трампа.

"Учитывая многочисленные доклады по этих встречах, переданных мне разными американскими чиновниками, послы Волкер и Сондленд, как сообщается, оказывали советы украинскому руководству относительно того, как "ориентироваться" в требованиях, озвученных президентом (Трампом) господину Зеленскому", - пояснил информатор.

Второй эпизод, где упоминается Курт Волкер, вместе с послом Сондлендом, касается попыток личного адвоката Трампа, Руди Джулиани, "обойти" некоторые процессы принятия решений в сфере национальной безопасности. В связи с этим отмечается, что Волкер и Сондленд общались с Джулиани с целью "уменьшения ущерба" национальной безопасности США. Кроме того, оба дипломата встречались с членами новой украинской власти, чтобы "помочь украинским лидерам понять и ответить на разные месседжи, которые поступали из официальных каналов США с одной стороны, и от господина Джулиани с другой".

Ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием обстоятельств для импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей. Причем сообщение об отставке Волкера последовало через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать. "Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - заявляет источник CNN.

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Роль Волкера для Украины

Спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины, американский дипломат Курт Волкер был назначен 7 июля 2017 года. С самого начала Курт Волкер проявил себя, как резкий противник аннексии Крыма, существования "ДНР" и "ЛНР", а также Минских соглашений в их нынешней редакции, которые он назвал "договором о разделе Украины".

В марте 2018 года, в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, Курт Волкер заявил, что Донецкая и Луганская "народные республики" должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины. По его словам, "ДНР" и "ЛНР" "являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт" в Украине.

В феврале 2019 года, в интервью агентству "Интерфакс" на полях Мюнхенской конференции по безопасности Волкер заявил, что Минские соглашения "никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать".

Помимо прочего, Курт Волкер являлся активным сторонником расширения американской помощи в отношении Украины, в частности, ужесточения антироссийских санкций, чтобы принудить Кремль перейти к более активному обсуждению "украинского вопроса".

Что говорят в России

Курт Волкер подал в отставку, поскольку его миссия принесла нулевой результат, полагает глава комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Волкер является истинным американцем, и это сделало его миссию относительно Украины невозможной", - написал он в Facebook. По мнению Косачева, дипломат не добился какого-либо результата, поскольку всегда верил в Штаты, а не в украинское государство.

"Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке…", - утверждает Косачев.