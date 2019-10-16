Зеленые "посадки": кто из политиков предстанет перед судом

Недавно Печерский суд Киева на два месяца отправил под стражу народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского. Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ряда других народных депутатов прошлого созыва Верховной Рады. "Апостроф" узнавал, когда начнутся обещанные президентом Владимиром Зеленским еще весной "посадки" и как идут расследования резонансных дел о коррупции в "Укроборонпроме".

"Выйдите на улицу и спросите..."

7 октября Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского. Ходатайство было подано Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному производству о применении огнестрельного оружия, которое было повторно открыто 4 октября. Напомним, 31 декабря 2016 года, Пашинский, якобы защищаясь от нападения, применил огнестрельное оружие против Вячеслава Химикуса. Было открыто уголовное производство, которое в августе 2017 года закрыла Генеральная прокуратура в связи с отсутствием состава уголовных правонарушений.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов (экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича, - "Апостроф")", - прокомментировал Пашинский свой арест в Facebook.

В свою очередь, Портнов у себя в Facebook написал, что его следующая цель – "формировать вокруг Порошенко уголовную повестку".

Политические партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" назвали арест Пашинского политическим давлением.

В то же время, президент Владимир Зеленский, во время пресс-марафона, 10 октября, заявил, что регулярно проводит совещания с представителями правоохранительных органов по вопросам коррупционных преступлений. Он отметил, что законодательство не позволяет ему влиять на "посадки" коррупционеров. При этом глава государства считает, что общество само может дать ответ на вопрос, является ли преступником Сергей Пашинский: "Спросите у людей на улице: Пашинский - это бандит или нет? Я даю вам 100%, сто человек спросите — сто человек скажут "да".

Стоит отметить, что в последнее время практически ежедневно появляются сообщения о подозрениях для бывших народных депутатов и чиновников. Уже известно о подозрениях в отношении Дмитрия Святаша, Максима Микитася, Валерия Ищенко, Константина Жеваго, которого уже объявили в розыск. Под арестом находится бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, а бывшего президента Петра Порошенко систематически вызывают на допросы в ГБР.

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что в Украине общество стабильно демонстрирует спрос на "посадки" политиков бывшей власти. Так было, например, после Революции достоинства и бегства Виктора Януковича.

"Тогда социология давала четкие цифры. Но, не дождавшись обещанных посадок, в обществе появилось мнение, что власти договорилась с "попередниками", а правоохранительные органы несостоятельны. Тогда это стало проблемой Порошенко, но думаю, что у Зеленского сделали выводы. То, что происходит сейчас, больше похоже на микс – желание наказать виновных в коррупции и злоупотреблении властью, а также демонстрация того, что нынешняя власть не является беззубой", - пояснил Золотарев "Апострофу". По его мнению, до 14 октября должны появиться еще несколько сообщений о подозрениях различным топ-чиновникам.

Андрей Золотарев: "В обществе появилось мнение, что власти договорилась с "попередниками"" Фото: unian

Опрошенные изданием эксперты полагают, что содержание Пашинского под арестом может быть поводом для расследований других фактов, в которых он фигурировал. В разное время в СМИ появлялись сообщения о его причастности к рейдерскому захвату кондитерской фабрики "Житомирские ласощи", о том, что компании, якобы аффилированные с ним, производили 120-мм минометы "Молот" - эти изделия приобрели скандальную известность из-за серии взрывов, в результате которых гибли военнослужащие.

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец отмечает, что расследование должно проходить в рамках действующего законодательства и верховенства права. Он считает, что в инциденте между Химикусом и Пашинским были неоднозначные факты, если у следствия тогда был повод открыть уголовное производство.

"К словам президента Зеленского о мнении народа стоит относиться с осторожностью, не стоит забывать о презумпции невиновности. А то получается какой-то анархистский подход. Вину должен доказать суд. Не исключено, что во время расследования Пашинскому могут предъявить подозрения и по другим фактам, которые найдет следствие", -- говорит "Апострофу" Баганец.

Впрочем, Баганец предупреждает, что реформа прокуратуры, которую начал новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка, ставит под угрозу перспективы привлечения к ответственности чиновников. "Работа прокуратуры будет парализована пока будет проходить обновление прокурорского состава. Минимум год-два. Такой переходной период был обозначен генпрокурором. Поэтому ждать посадок и доказательств вины сейчас не приходится", - пояснил он "Апострофу".

Следственные материалы

Между тем, лозунг "Весна придет – сажать будем" был одним из самых ожидаемых предвыборных обещаний Владимира Зеленского. В частности, речь шла о фигурантах коррупционных скандалов в оборонном секторе. Уже после победы Зеленского на выборах, нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который на тот момент занимал должность заместителя главы Офиса президента, обещал аресты топ-чиновников. Он также уточнял, что речь идет о делах, в которых фигурируют представители государственного концерна "Укроборонпром" и публичного акционерного общества "Центрэнерго".

Руслан Рябошапка обещал аресты топ-чиновников Фото: president.gov.ua

"Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с "Укроборонпромом" и с "Центрэнерго". Эти люди должны понести наказание… Месседж "весна придет — сажать будем" был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты", — говорил Рябошапка на брифинге в июне 2019 года.

Напомним, 25 февраля журналисты Bihus.info обнародовали расследование о том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Спустя три дня, Верховная Рада поручила временной следственной комиссии (ВСК) по фактам хищений в Вооруженных силах Украины изучить информацию, обнародованную журналистами. Полномочия комиссии расширили на расследования правонарушений в оборонной сфере, совершенные и в 2018-2019 годах. Решение было поддержано 229 голосами. Возглавлял ВСК секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны и безопасности Иван Винник.

4 июня ВСК провела итоговое заседание, на котором был предварительно одобрен отчет о проделанной работе. Ожидалось, что документ будет передан в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Но после проведения внеочередных парламентских выборов, работа комиссии фактически остановилась.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила "Апострофу", что сейчас проект отчета комиссии находится в секретариате комитета. В скором времени планируется создание аналогичной ВСК по деятельности предыдущей власти.

"Мы постоянно слышим о фактах коррупции и злоупотреблений в оборонной сфере, на эти сигналы нужно реагировать, будет создана комиссия. Есть предложение провести парламентско-правительственные слушания на эту тему, взять на них материалы предыдущей ВСК", - сообщила она изданию.

Верещук не исключает, что могут быть обнаружены новые факты злоупотреблений, совершенных представителями бывшей власти.