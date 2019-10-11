Я в целом никому не верю: полное видео марафона Зеленского и все подробности

В Киеве, в четверг, 10 сентября, состоялася пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Само событие началось в 10 утра и закончилось лиш в полночь.

Все журналисты, которые подали заявку на участие в марафоне, были разделены на группы до 10 человек (иногда больше). Каждая из этих групп имела 30 минут (по факту доходило и до 50 минут) для общения с президентом.

Событие проходило на территории недавно открытого рынка Kyiv Food Market.

"Апостроф" следил за событиями в режиме онлайн. Если у вас вдруг найдутся лишние 14 часов жизни - смотрите полное видео пресс-марафона.

00:25 Ну и реакция Зеленского на свой же марафон.



00:10. И 14-часовой марафон Зеленского подошел к концу. Думаем, что установленный рекорд теперь перебить удастся не скоро. Переговорить президента Украины мог бы разве что покойный Уго Чавес, но не судьба.

Спасибо тем, кто был с нами все это время. Кто не был, вы многое пропустили. И вряд ли Зеленский еще когда-то решится на такой эксперимент. Всем доброй ночи и хороших новостей.

00:09 Последний ответ: Украина работает над тем, чтобы добиться освобождения осужденного в Италии Виталия Маркива. Прогресса еще нет, но работа идет.

00:06 Еще шуточки о пресс-марафон.

23:55 Нового посла США назначат уже в ближайшее время. Это опытный дипломат. Человек, который хорошо знает страну.

23:42 Зеленский говорит, что рвать отношения с МВФ нет смысла, однако он считает, что они должны быть взаимовыгодными. Отвечать на вопрос о том, готов ли он отправить МВФ куда подальше, Зеленский отказался.



23:38 Появилось эксклюзивное фото Зеленского после марафона. Картинка на видео, конечно, молодит президента. Тем временем Мендель заявила, что в 00:00 марафон закончится.

23:30 Зеленскому принесли таблеточки для горла. Хрипота прошла.



23:22 О шагах навстречу между Москвой и Киевом. "Все звонки Путину совершал я. С меня корона не упадет, слава Богу ее нет ... Просто я очень хочу закончить войну ... Для этого нужно сесть за стол переговоров, изменить риторику, перестать говорить "нас там нет", "гражданский конфликт" …

Зеленский говорит, что это странно, что между Украиной и Россией ходят поезда, но не летают самолета. Украинская авиакомпания из-за этого теряет деньги … но для возобновления авиаперелетов, нужно чтобы этого захотело общество … а для этого нужно прекратить войну … нужно прекратить стрелять и убивать ...

23:11 Зеленский заявил, что власть намерена разобраться с вопросом о том, кто собирался устроить "распил" компании по производству авиадвигателей "Мотор Сич".

Президент сказал, что знает очень много деталей этого дела.

"По поводу "Мотор Сичи". Более 50% акций были у западных компаний, в основном оффшорных, которые приобрели, насколько я знаю, граждане Республики Китай. А еще очень много украинских людей, которые в правительстве, они лоббировали эту историю. Мало того, сейчас изучается вопрос, были ли эти лица связаны между собой", - сказал глава государства.

Он отмечает, что нужно разобраться, кто вывел Мотор Сич из перечня стратегических предприятий Украины, была ли связь между людьми, которые пытались скупить акции компании. Он также рассказал, что по одной из версий половину завода планировали вместе с персоналом и документами перевезти в другую страну.

Для президента важно, чтобы "Мотор Сич" осталась частью Украины, несмотря на то, сколько акций у государства.



23:00 Стартовал 14-й час марафона. Тем, кому не нравится такой формат, напоминают, что могло бы быть и вот так.

22:55 Зеленского опять спрашивают про отставку Богдана. Он уже ответил, что не будет увольнять. Говорят, что он наносит вред имиджу президента. Зеленский отвечает, что наслушался за месяцы президента столько всего, что Богдан его имиджу не помеха. В частности, президент жалуется, что "раньше никто не называл меня х*йло". Повторил эту фразу во время общения несколько раз.

22:42 Западные журналисты на пресс-марафоне с Зеленским. Краткий пересказ от блогера Антона Ходзы. Считайте, что вы ничего не потеряли.



22:35 Как и обещалось, в Раду будет внесен проект закона о наказании за кнопкодавство. Зеленский говорит, что кнопкодавов из "Слуги народа" не выгнали из партии, так как всем свойственно ошибаться. Кроме того, Зеленский считает, что в таком случае нардепы просто бы перешли в другую партию. А это плохо.

22:24 Зеленский говорит, что верит Трампу и его словам о поддержке Украины и не допускает, что Трамп может достичь какого-то соглашения с Путиным по Украине.

Вместе с тем он отметил, что жизнь есть жизнь, и все может произойти. Однако тогда это будет опасным сигналом для Украины и для США.

22:20 Зеленского спросили об аресте в США Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Они, якобы очень хотели устроить встречу Зеленского и Руди Джуллиани.

Зеленский говорит, что с ними не был знаком и даже никогда не разговаривал с ними. Однако он допускает, что с ними мог разговаривать кто-то с Банковой.

Впрочем, Зеленский говорит, что Украину это не интересует.

22:01 Пошел 13-й час марафона. Зеленский хрипит и путается в словах. Едва не назвал Трампа "президентом сполучених штанів".

Остался наверно только один вопрос: ЗАЧЕМ, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А?



21:55 Зеленский вскоре едет в Японию. Будут обсуждать технологии, оборонку и другие вопросы. Президент хочет привезти из Японии какой-то важный результат.

21:45 На еду для журналистов и команды президента 10 октября потратили 130 тысяч гривень. Это только завтрак и обед, а ведь пресс-марафон идет уже 12-й час. Будет ли ужин?



21:15 Ранее Зеленский также сказал, что держит на контроле расследование убийства Павла Шеремета, при этом отметил, что не может озвучить детали расследования, поскольку может сорвать спецоперацию. "Я хочу, чтобы мы закончили это дело".

21:05 Зеленский говорит, что уже принял решение, он хороший семьянин или хороший президент. Он хочет быть хорошим президентом и понимает, чем он жертвует. При этом он отмечает, что дети - это не выбор, это главная цель человечества. Вместе с тем Зеленский говорит, что все равно не перестанет быть отцом.



20:57 Зеленскому предлагают создать в Украине аграрный Давос. Аграрная сфера является очень важной и перспективной для Украины. Он вроде как согласен.



20:42 Пришли люди, которые кричат "Державна афера - доступне житло. Допоможіть". Звучит как рождественские песнопения. Зеленский еще чуть-чуть и наденет улыбчивое лицо Джокера.



<br>

20:34 Мимо микрофонов Зеленского спросили, действительно ли он верит, что Путин хочет мира на Донбассе и в Украине. Зеленский ответил резко: я в целом никому не верю.

20:20 Зеленский долго вилял с вопросом о цене на молоко или хлеб, но признался, что цену молока не знает. Объяснился, что молоко не пьет и все тут. Хлеб ему также нельзя, поэтому он покупает его не так часто. И обычно гречневый. Рассказал, что покупает сыр то ли за 58 то ли за 158 гривен (сказал неразборчиво) за килограмм. Интересно.

В результате спича Зеленский вышел на тему своих детей и сказал, что сейчас проводит с ними только то время, когда они спят.

Также признался, что поставил в тяжелое положение свою супругу Елену, которой приходится играть роль первой леди. Признает, что в ее муках виноват только он.

20:00 "Апостроф" дождался своего вопроса. По плану мы должны были встретиться с президентом в 15:30. Зеленский говорит, что следит за тем, как развивается идея с законом об азартных играх и строительстве казино. Говорит, что сделают так, чтобы уменьшить количество людей, которые тратят деньги на азартные игры.

Будут построены люксовые отели, в которых будут дорогие игровые автоматы и казино. Возможно, удастся договориться об обмене лицензий на казино на строительство отеля.

С улиц уберут все игровые залы, чтобы обычные украинцы не соблазнялись и не тратили свои деньги.

По вопросу о ЦВК, Зеленский заявил, что не назначал туда своих людей, а лишь исполнил закон, согласно которому он и должен подавать кандидатов. "Я не знаю, этих людей ... Мы сказали, что перезапустим все органы власти …" При этом он не ответил на вопрос, почему решил распустить предыдущий состав ЦИК.

Говорит, что не хотел, чтобы было, как говорят … кто-то там ушел, а все осталось. (Видимо имеется ввиду: цирк уехал, клоуны остались … - "Апостроф")

19:56 Зеленский готов встретиться с олигархами, чтобы договорится с ними по деолигархизации СМИ. Он говорит, что это будет означать, что олигархи не будут влиять на политику принадлежащих им СМИ и будут бизнесменами, но не политиками.

19:37 Зеленскому поставили довольно опасный вопрос по теме языкового закона и идеологии страны. Он, понимая, что его толкают на тонкий лед, красиво ушел от вопроса. "Моя идеология – вернуть в страну людей". Другие вопросы, которые сейчас пытаются поднимать в обществе, говорит Зеленский, совсем не на повестке дня.

Он также отметил, что языковой вопрос опасен для общества. "Вспомните, с чего начался Донбасс", - сказал Зеленский.

19:33 Зеленскому в перерыве сделали укол, чтобы не потерял голос.

19:30 На десятом часу марафона Зеленский таки решил поесть.



19:24 Зеленский признался, что встречался с Хорошковским и не хочет скрывать этого. Говорит, что история с фото Коломойского наделал столько шуму, что от излишней публичности решили отказаться.

С Хорошковским обсуждался важный вопрос. Когда будут результаты встречи, укранцы узнаю детали встречи. Но это не вопрос назначения Хорошковского куди-либо.



18:53 Зеленского спросили о возмущении общественности вокруг скандалов по Андрею Богдану, уточнив, что еще он должен сделать, чтобы быть уволенным. Зеленский заявил, что нужно разобраться, мы увольняем людей за то, как они работают или за то, как они проводят личное время. Богдан очень важен для Зеленского и главе ОПУ тоже тяжело находиться под постоянным давлением общественности.



18:49 О российском угле. Зеленский говорит, что ситуация сложилась так, что либо срыв отопительного сезона, либо уголь из России. По его словам, это был единственный вариант, хотя и сложный.



18:42 Спросили Зеленского о том, какова роль Порошенко в том скандале, который образовался вокруг США и Украины, и будет ли он за это отвечать: "господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Я не хочу даже на это влиять ... будут разбираться правоохранительные органы".

18:34 Журналистка из Львова спросила, будет ли в Украине продолжатся бандеризация, говоря о названия улиц, на что получила от Зеленского целый спич о героях Украины: о чернобыльцах, о братьях Кличко, Шевченко и прочих ...



"Бендера (именно так, как на КремльТВ, - "Апостроф") был бы в шоке, сколько улиц с его именеем"



18:25 На пресс-марафон Зеленского пришли представители Национального реестра рекордов. Оказывается, у него рекорд по продолжительности пресс-конференции. Мировой. Ну, поздравляшки ...

18:13 Зеленский говорит, что с Портновым он не работает и не общается, хотя часто видит его публикации в интернете. Тем не менее ни на него, ни на кого-либо из ОПУ Портнов не влияет.



18:11 В Украине пока речь не идет о легализации канабиса, но уже точно известно, что есть много людей, которые готовы заниматься этим. Зеленский считает, что этот вопрос нужно проработать. Тем более, что эта тема не является приоритетной в Украине.



17:50 Зеленский говорит, что готов работать по Крыму и дать ход законопроектам, которые уже наработаны Мустафой Джемилевым. Законопроекты могут дать крымским татарам права на самоопределение как нации или создание крымского правительства в изгнании.

17:43 Американцы уже предлагают Зеленскому снять о нем фильм, но не в контексте скандала с Трампом, а в контексте выборов в Украине. Впрочем, Зеленский считает, что "попасть в историю, это не о том, чтобы о тебе сняли фильм, а о том, когда твои дети будут жить в Украине, а им будут говорить, что мы помним, вот такой классный у вас был отец".

17:35 Зеленский о российских журналистах и в частности, Ольге Скабеевой: нам с ними не о чем говорить. У нас разные взгляды на Украину и ее независимость. Он не видит смысла говорить с изначально агрессивно настроенными журналистами.



17:30 Пресс-марафон Зеленского комментирует даже Трамп. Он считает, что заявления президента Украины "немедленно должны поставить точку в разговорах об импичменте".

Трамп считает, что Зеленский был категоричен в ответе на вопрос о давлении и заявил, что ничего такого не было.

"Он сказал это в максимально категоричной форме. Это должно завершить аферу демократов", - убежден он.

17:20 Выборы на Донбассе состоятся только после обеспечения компонента безопасности. Иначе не может быть. Если Россия будет требовать проводить выборы без разоружения и вывода иностранных войск, никаких выборов не будет. У Украины есть план "Б" на этот случай, но Зеленский не хочет об этом говорить. "Должны быть сделаны конкретные шаги, после которых состоятся выборы. Не будет шагов, не будет выборов".



17:12 Зеленский отмечает, что Украина и Польша имели тяжелую историю, но обеим странам нужно учится прощать и двигаться вперед. Он отметил, что с радостью встретит в Киеве своего польского коллегу Анджея Дуду.



17:09 Пресс-марафон уже идет более 7 часов. По Зеленскому слышно, что он устал. В сети ходят слухи, что общение могут завершить досрочно. В очереди к президенту еще более сотни журналистов, а это еще 5-6 часов.



17:05 Зеленский доволен мощными отношениями с Польшей и считает, что это один из важнейших партнеров Украины. Впрочем, Франция, Германия, Латвия, Литва - также очень важны.



16:57 В ЕС чувствуется усталось от ситуации с Украиной. Вопрос в том, давит ли на лидеров "нормандского формата" их местный бизнес. Вместе с тем Зеленский хочет верить, что они будут высказыаать проукраинскую позицию. Сам Зеленский говорит, что не намерен торговать территорией. Европа должна помнить, что "это наша земля и мы здесь правы". Он также думает, что Европа не готова получать дивиденды на крови. "А за 5 лет усталость, я знаю, что большая".



16:40 Владимира Балуха и других освобожденных узников Кремля могут включить в процесс переговоров с Россией по Донбассу. Зеленский вроде как дал согласие.



16:35 Главу Николаевской ОГА ждут веселые выходные. Журналист пожаловался на то, что во власти в области остаются скомпрометировавшие себя политики времен Порошенко. Кроме того, есть проблема с мостом, которую все давно игнорируют. Зеленский все записал и обещал позвонить и разобраться.



16:24 Прилетел вопрос от скандального Анатолия Шария о "Миротворце". Вопрос зачитала журналистка с его сайта. Дословно зачитала. "Как президент я не могу открывать или закрывать сайты". Если есть нарушения законов, Зеленский готов включаться, но влиять на "Миротворец" он не может, даже несмотря на то, что ранее Елена Зеленская также попала на этот сайт. "С моей женой на 100% нечестная история". Но мы должны помнить, как мы хотим жить, "что мы хотим быть демократической страной". А сайт просто должен работать над ошибками.



16:18 Зеленский уверяет, что Коломойский не получит компенсацию за "ПриватБанк". Ситуация с банком будет решена только в пользу Украины.



16:12 Я бы очень не хотел замораживания конфликта на Донбассе, чтобы было свое Приднестровье. Зеленский отмечает, что сейчас ситуация уже примерно такой и есть, поскольку все, что отличает Донбасс от Приднестровье - стрельба. Я хочу разрешить этот конфликт.



16:09 Крым в обмен на мир в Донбассе. "Никогда таких разговоров не было". Зеленский говорит, что даже слухов таких не было. В "нормандском формате" этот вопрос будет поднят, чтобы Россия дала ответ на вопрос о возврате.

16:07 Адвокат Трампа Руди Джулиани и помощник Зеленского Андрей Ермак встречались в Мадриде, чтобы официально обсудить предстоящую встречу президентов. Зеленский уверяет, что на той встрече не было никаких секретов.

16:05 Пока был перерыв, Зеленского опять "кошмарили" случайные гости. Просто посмотрите видео.



16:00 Тем временем на место действия прибыл глава ОПУ Андрей Богдан. Зеленский в надежных руках.

15:56 Зеленский говорит, что Путин не просил, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым. О возможных переговорах Зеленский ничего не знает, поскольку вопрос таких переговоров не поднимался. Также он утверждает, что не намерен их проводить. По Крыму - главная цель состоит в том, чтобы на полуострове видели развитие Украины и хотели вернуться.



15:50 За все платит госбюджет. Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал, за чей счет посиделки с Зеленским.



"Журналістів пригощає державний бюджет України"



Заступник голови ОП Кирило Тимошенко – про їжу і формат зустрічі з журналістами pic.twitter.com/efiaXHxOJo — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

15:40 Ситуация с рынком земли в Украине сложная. Зеленский говорит, что встречался с фермерами и они обсудили "красные линии". В результате этого правительство получило указание доработать существующий проект.

Закон должен предусматривать, что украинец сможет свободно распоряжаться своей землей. Также закон должен предусматривать льготы для украинских, которые будут работать на земле.

Сначала рынок откроют только для украинцев, а в дальнейшем - для иностранных компаний.



15:31 "Я не работаю на олигархов и не договариваюсь с ними".



15:25 На главу КГГА есть Александр Ткаченко и еще два кандидата. С одним из них Зеленский встречался, а другого даже рассматривать не хочет, поскольку у того есть негативный шлейф.



15:17 В "Слуге народа" нет никаких групп влияния, которые находятся под колпаком олигархов. В Раде есть нардепы, которые занимаются тем, что пытаются развалить партию "Слуга народа". Неопытным нардепам из СН присылают СМС "Завтра вашу тещу посадят", пытаясь "отговорить" от голосования за тот или иной проект закона. Однако Зеленский говорит, что его фракция все держит под контролем. Новичкам объясняют, что действительно важно проголосовать и почему ...



15:04 Журналистка обвинила Зеленского в популизме в связи с его поездками по регионам. Якобы он делает что-то на местах только для того, чтобы удерживать популярность. Во время диалога Зеленский также предложил поехать вместе на Банковую, чтобы она заняла его место и делала так, как она считает правильным.

15:00 Зеленский рассказал, что встречался с мэром Одессы Геннадием Трухановым, который жаловался на активиста Сергея Стерненко.

Зеленский признался, что в Одессе все очень плохо с криминалом, и он потребовал, чтобы Труханов решил этот вопрос. Впрочем, сам он не уверен в том, что Труханов справится.

14:49 Опять Burisma, опять Байден. Иностранные журналисты не унимаются. Зеленский говорит, что тут вариантов нет. Дело либо расследуется, либо нет. Сейчас делом никто не занимается.



14:34 Зеленскому полетели вопросы из массовки. Он злится, что его считаю и главным полицейским, и главой СБУ и Филатовым ...



14:25 Зеленскому устроили блиц. Он не боится ни Путина, ни Штайнмайера и не говорил, что его формула "фуфло" (слово журналистки). ПриватБанк Украина не отдаст. МВФ уехал не из-за ситуации вокруг банка.

Зеленского задел вопрос о назначении родственников на должности во власти. Речь о назначении мужа бугхалтера "Квартала 95" в Минобороны.

"Вы прожили 30 лет в стране кумовства, и сейчас мне такое говорите, после чего я должен в принципе встать и уйти? Спасибо вам за блиц", - резко заявил Зеленский.



14:20 "Я не готов опубликовать разговоры с Путиным. Я Верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Я не занимаюсь пиаром. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия". Зеленский опасается, что публикация этих разговоров может сорвать последующие договоренности и освобождение пленных украинцев. "Я не буде ничего публиковать, это навредит процесу возвращения людей и прекращения войны".



14:13 Зеленский не смог сказать "нет", отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо доказательства того, что Украина пыталась влиять на выборы в США в 2016 году. Он заявил, что слышал о том, что такие попытки, возможно, были, но чтобы доказать их, нужно проводить отдельное расследование. Если у США есть доказательства, пусть предоставят их, а Украина займется этим расследование.



14:08 Резиденцию президента продавать не будут, но переезжать в нее он не будет, поскольку украинцы его за такое решение съедят. Зеленский продолжает жить в квартире. На вопрос журналиста, не рассматривается ли вариант переезда для жизни на Банковую, Зеленский ответил с юмором: "Жить на Банковой? Чтоб я с ума сошел?"

13:57 Зеленский уже минут 20 спорит с журналистом о том, есть ли политика в открытии уголовных дел против представителей бывшей власти. Президент просит назвать фамилии, а журналист намекает, что почти все дела, которые в последнее время получили ход - в основе своей имеют политику. Также журналист намекает, что Андрей Портнов, вернувшийся в Украину не так давно, влияет на решения судов. Его коллега подключилась к диалогу, отметив абсурдность дела по морякам, которых допрашивает ГБР, а также 13 дел против Порошенко ...

Зеленский явно нервничает, но в конце концов говорит, что услышал журналистов и попробует узнать детали озвученного журналистами. Наверное, позвонит Баканову по поводу этих чертей.



13:54 Тем временем на столе, за котором сидят Зеленский с журналистами появилась еда. Зеленский пошутил, что счет принесут всем потом. Марафон идет уже почти 4 часа.

13:52 Зеленского спросили о лоббисте из США, который указал, что работал на него. Президент заявил, что должность главы государства предусматривает, что он может самостоятельно общаться с топ-чиновниками из других стран. И лоббисты ему не нужны.

13:40 Как оказалось, у Зеленского дальнозоркость. Журналист предложил ему посмотреть фото на смартфоне, на что Зеленский ответ "я такое вообще не вижу. Это невозможно. Вообще". Вот и живите с этим теперь ...



13:38 Пресс-марафон Зеленского в формате 360 глазами фотокорреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.



13:34 Вопрос МВФ не должен быть в ведении нардепов "Слуги народа". За МВФ должны отвечать в правительстве, в то числе и за условия соглашения с МВФ или неподписания соглашения с фондом. В то же время, нардепы могут свободно критиковать МВФ.



13:30 О вероятном конфликте в партии "Слуга народа": "Я не хочу ломать эту партию ... если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу".



13:29 Нидерланды знали, что Украина намерена выдать России Владимира Цемаха, но все понимает. Они видят нашу поддержку и нашу работу по расследованию дела MH-17. "Все понимают, что я был прав".

13:25 Зеленский считает, что Трамп общался с ним в хорошем тоне и не давил на него. А с Путиным он общается в том тоне, "какой выбирает, чтобы получить результат".



13:20 О продолжающихся попытках американских политиков, чтобы Украина выполнила для них политическую услугу, Зеленский ответил довольно резко: "при всем уважении к США, мы не обслуживающий персонал США или их политики". Мы не имеем права влиять на выборы в какой-либо стране. Мы также не можем поддерживать кого-либо из американских политиков.

13:12 Зеленский говорит, что не хочет использовать ситуацию, в которой оказался Трамп в свою пользу. Он считает, что это не правильно. Зеленский говорит, что не намерен давать команду о том, чтобы вести дело по Burisma или указывать кому-то, что его нельзя трогать.



13:06 Зеленский не согласен с утверждением американского журналиста, что просьба Трампа расследовать дело против Джо Байдена - это коррупция. Зеленский настаивает, что никаких законов он не нарушал. А фразы Трампа должны комментировать в США в соответствии с законодательством страны. Он говорит, что не хочет делать заявления, которые будут влиять на выборы в США. "Я не чувствовал давления" со стороны Трампа.



12:57 Зеленский согласен, что по "ПриватБанку" Игоря Коломойского нужно "угомонить" (цитата журналистки, Зеленский лишь выразил согласие). Он также встревожен ситуацией вокруг "ПриватБанка", но этот вопрос с Коломойским не обсуждался.

12:51 О Богдане и шутке вокруг его отставки. Зеленский намекает, что злого умысла здесь не было. Такие заявления написали многие. В частности и экс-глава СНБО Александр Данилюк. Данилюк уволился по личным вопросам. Зеленский подписал его заявление, поскольку не хотел, чтобы его шантажировали угрозами увольнения. Зеленский уверяет, что к увольнению Данилюка никаким образом не причастна тема ПриватБанка. Данилюк хотел быть премьером, но Зеленский объяснил ему, что избрал другого кандидата. Вместе с тем Зеленский отмечает, что у Данилюка и Богдана действительно был какой-то конфликт.



12:47 О том, почему конфликт на Донбассе официально не назван войной. Зеленский считает, что в таком случае пришлось бы объявлять военный стан, объявлять войну и за Донбасс и за Крыма. А он не готов жертвовать людьми. Люди - это первый приоритет, а территории - второй.



12:44 В Kyiv Food Market, где проходит встреча с журналистами, крики - одна из посетительниц (не журналистка) срывает встречу со СМИ из-за того, что ее не допускают к Зеленскому и не дают ей задать свои вопросы. Женщину услышал даже Зеленский и спросил Мендель, "не нужна ли помощь".

Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

12:42 Зашла четвертая группа журналистов. Зеленский увидел Романа Скрыпина и поздоровался с ним за руку. А дальше пошел здороваться за руку со всеми журналистами.

12:32 О конфликте Мендель и журналиста Андрушко. Считает, что журналист вел себя не по-мужски. И общается он некорректно. "Здоровый парень". Зеленский говорит, что не был бы президентом, ответил бы иначе. Он якобы прыгает на собеседников и не придерживается понятий этики. "Он не может бить меня микрофоном по лицу". Нужно везде иметь какую-то этику.

"Юля, как пресс-секретарь, не имела права так реагировать, но сказалась усталость …" С Андрушко такое было много раз, говорит Зеленский. Любого человека можно довести до такого. Мендель, "как человек" не могла больше терпеть поведение Андрушко.

Интересно, что основную часть ответа на вопрос Зеленский давал на русском языке и только под конец переключился на украинский язык.

"Не думаю, что у Андрушко больше прав, чем у Мендель". Это было первый раз. "Сейчас я ее защищаю". Мы живые люди с ошибками. "Девочку в этом случае я буду защищать".

12:25 Об увольнении Кличко. "Не уволил, потому что еще не уволил. Думаю." Говорит, что общался с мэром. Конфликта нет. Просто Зе-команда хочет разделить должности мэра и главы КГГА, а Кличко - против. Перед решением по увольнению Зеленский пообщается с Кличко.



12:20 Зеленский говорит, что он не дурачок, который подписывает то, что ему подсовывают. Он хочет быть сильным президентом и просит не играть против него. Если переговоры по Донбассу провалятся и не дадут результата, Украина будет искать другие пути.



12:12 Формула Штайнмайера не была имплементирована, поскольку она начнет действовать только после того, как заработает закон об особом статусе Донбасса. Он еще даже не принят ...

Зеленский жалуется, что благодаря тому, что подписал Порошенко в минских соглашениях, он находится в очень сложном положении.

"Я как ван Дамм, в таком конкретном шпагате. Было бы три ноги, меня бы и на три посадили".



Он говорит, что пытается изменить ситуацию и выкрутить все таким образом, чтобы не садить на шпагат всю страну.



12:08 По телеканалу "112 Украина". Зеленский говорит, что не давал команду заниматься закрытием канала. Намекает журналистам, что он не влияет редакционную политику и припоминает, что за каналом "112 Украина" стоит Виктор Медведчук, который известен своей явно не проукраинской позицией. Именно из-за этого прошлая власть пыталась давить на телеканал.



12:05 О том, что Арсен Аваков и Оксана Маркарова остались в Кабмине, несмотря на обещания кардинального изменения власти. Зеленский намекает, что процент старых кадров очень мал. Даже предложил журналистам посчитать. По его словам, если кто-то из министров не справится со своей работой, он будет заменен.



12:00 В Петровском, где должны развести силы, гражданских людей нет. Зеленский говорит, что там просто степь. Обещает, что людей и в Петровском, и в Золотом, даже когда ВСУ уйдут, людей будут защищать и разведка, и полиция, и СБУ. Говорит, что все рассказать не может, поскольку нельзя, чтобы та сторона также знала планы Киева.



11:52 "Силой и дурак сможет". Зеленский говорит, что не будет конфликтовать с нацбатами и ветеранами вокруг разведения сил на Донбассе. Он уверяет, что власть будет искать возможность переговоров с теми, кто против разведения сил. Говорит, что протесты подгревают и он знает, кто за этим стоит. Говорить с ветеранами нужно. Я их уважаю, но если они приехали в Золотое ... они не военные, но сидят там с оружием ... На уточняющий вопрос, правильно ли делали добровольцы, когда в начале войны пришли с оружием на фронт, Зеленский сказал - правильно.



11:49 Для ветеранов Донбасса будут льготы. Сейчас идет работа, чтобы стройкомпании получили землю под свои нужды в обмен на строительство жилья для ветеранов. При этом не просто жилые дома, но комлексы, в рамках которых будут построены и детсады, и школы. Сейчас это обсуждается на уровне руководителей стройкомпаний и губернаторов.



11:45 Миротворцы должны стоять на границе между Украиной и Россией. Другой вариант Зеленский не рассматривает.



11:44 Зеленский говорит, что в отличие от прошлой власти, его команда готова решать проблемы на Донбассе. мы обещали людям, мы не хотим терять территории и хотим закончить войну. В этом плане Украина готова на любой формат переговоров.

Время идет и люди уходят. Кто-то уезжает, кто-то гибнет. Нужно признать, мы спешим, чтобы закончить войне. И если кто-то считает, что это зрада, то я считаю, что зрада - "мешать мне остановить войну и остановить гибель людей".



11:40 Есть шанс, что Россия устала от войны на Донбассе. Украина никогда не сдаст территорию и независимость. Он надеется, что Россия осознает, что украинцы так просто не сдадутся. Зеленский отмечает, что если ранее в России говорили об украинских фашистах, то теперь ситуация изменилась. Он убежден, что это благодаря ему. Многие люди знают, кто он и какие у него взгляды.



11:37 Украина готова сотрудничать по делу Байдена, но Зеленский считает, что этот вопрос должны изучать в международном формате. Украина не против.



11:33 Забавный момент. Общение первой группы журналистов с Зеленским закончилось бескомпромиссной фразой его спикера Юлии Мендель: выход там! Первая группа вместо 30 минут беседовала с президентом почти час. Но проблема, конечно же, не в болтливых журналистах. Мы не будем тыкать пальцем на виновника, фамилия которого начинается на Зе ;)



11:25 Говорит, что Украина не забудет никого, кто находится в плену России или же у боевиков. Есть два списка на обмен - люди, которые удерживаются в плену России, люди, которые в плену у боевиков. Также есть список людей, которые, по данным Киева, удерживаются боевиками, но сами боевики не признают этого.

Россия ставит условие, что обмена без "нормандского формата" не будет. Украина подготовила списки и готова.



11:20 Зеленский говорит, что Украина не хочет быть частью большой игры вокруг выборов президента в США и надеется, что США также не будут влиять на политику в Украине, как и ранее не влияли. Говорит, что поневоле попал на полосы мировых СМИ. Признается, что мечтал об этом, когда работал в "Квартале", но не сейчас.



11:18 Журналист жалуется, что глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, который является супругом одноклассницы Зеленского, прогуливает заседания собственного комитета. Журналист жалуется, что мы воюющая страна и так нельзя.

Зеленский просит объясниться, но журналист его перебивает. Спрашивает, что для Зеленского важнее, профессионализм или личные связи.

Зеленский говорит, что давно знает Завитневича и уверен в его профессионализме. Говорит, что он пропустил заседания, поскольку попал в больницу из-за инфаркта. Журналисту пришлось скромно извиниться. Он говорит, что не знал этой информации.

11:10 По Трудовому кодекс. Шутливо жалуется, что начались вопросы, для которых стоило пригласить на пресс-марафон и весь Кабмин. Говорит, что ТК будет доработан. Важно, чтобы в Украине не было совкового Трудового кодекса.

11:07 По информационной войне: Украина совершает конкретные шаги в противодействии России. Главная цель, чтобы люди на Донбассе получали реальную информацию.



11:04 Вопрос особого статуса Донбасса будет обсуждаться в "нормандском формате". По нему есть много вопросов, которые должны быть решены. Вопрос возвращения Крыма должен также обсуждаться в "нормандском формате". Пока что этот вопрос обсуждается только в формате санкций.



11:00 Про ситуацию с ФОПами. Нечестные компании прятались за этим форматом налогообложения, чтобы спрятать деньги. Этот вопрос нужно решить, чтобы все работали честно.



10:55 Про ПриватБанк. Буду защищать страну и ее интересы. "Ни одному судье я не звонил, не общался и ни о чем не просил", хотя вопросы к ним есть. Если нужно будет защищать страну в деле Привата - Зеленский готов.



10:52 Россия - сторона конфликта, заявил наконец-то Зеленский. Москва должна брать на себя ответственность по урегулированию ситуации на Донбассе.



10:49 Люди вышли на протест, поскольку власть не вышла на связь и не объяснила свои инициативы.

О Порошенко. Он почувствовал, что на теме разведения сил и формуле Штайнмайера можно устроить новый Майдан и потому провоцирует людей на протесты. Говорит, что даже в Европе в шоке от риторики экс-президента.

"Он гулял, гулял и случайно вышел на Майдан".

Зеленский не готов разгонять Майдан, и если сложится ситуация, готов уйти. "Кровопролития не будет". Однако считает, что из существующего "политического меню" людям выбирать нечего. Якобы мир может обеспечить только он. О себе же Зеленский говорит - "я не в меню".

10:42 Еще про посадки. "Когда я пришел, думал, что на второй день мы будем всех сажать. Но мне сказали, что президент не может влиять на правоохранительные органы".



10:35 "Если мы хотим закончить войну", то личная встреча Зеленского с Путиным должна быть, но "пока все против этого". Второй вариант для Украины - нормандский формат. Предварительная дата нормандских переговоров есть, но Зеленский не может назвать ее. Накануне эту дату ему назвала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее теперь должна согласовать Россия.



10:34 Россия действительно затягивает проведение переговоров по Донбассу в нормандском формате. России предлагали 16 сентября, они сказали "эта дата у нас занята".



10:32 У правоохранителей срок до 1 ноября, чтобы показать результат в резонансных уголовных делах. Зеленский говорит, что не давит на правоохранителей, но ждет от них оперативных итогов деятельности. Годами ждать нельзя.

10:28 Еще по посадкам и Пашинском. "Выйдите на улицу и спросите людей, Пашинский преступник или нет?" Зеленский убежден, что большинство скажут, что преступник. Поэтому он считает, что в деле с Пашинским все нормально.

10:27 О людях на Донбассе: "Если на Донбассе человек считает, что он не украинец, я не могу влезть ему в мозг".

10:24 Реплика Зеленского на вопрос журналиста о посадках.

Зе: Плохо, что Пашинского посадили?

Ж: (отмахиваясь от вопроса) Да, нет.

Зе: А Facebook считает, что плохо ...



10:20 Телефонный разговор с Трампом никак не влиял на предоставление военной помощи. США заморозили предоставление помощи еще до этого.



10:15 Звонок Трампа и последствия для Украины. Зеленский говорит, что хотел затянуть Трампа в Украину, чтобы показать главе США, как живет Украина. Чтобы Трамп понял, что такое Украина и как живут здесь люди. Встреча с Трампом была очень хорошая. Мы не коррупционеры. Зеленский просил, чтобы Белый дом изменил свою риторику и более уважительно относился к Украине. Трамп же уверял, что имел ввиду только бывшую власть. Зеленский говорит, что объяснил ему, что Украина другая.



10:07 Спросили, что бы он сказал жителям Донбасса, которые продолжают жить в тисках пропаганды Кремля. Зеленский говорит, что он как пришел во власть, так и остается Зеленским, который намерен закончить войну. Говорит, что все те, кто живут на Донбассе, кто не стреляет по украинским военным - они все наши люди. Считает, что власть потерпела фиаско, когда не смогла защитить переселенцев с Донбасса.



Зеленский говорит, что Украина будет бороться за возвращение Донбасса и за возвращение всех людей. Призывает людей, не надеяться на СМИ и критически воспринимать получаемую из телевизора информацию.



Помощь людям на Донбассе - это и есть путь возвращения людей и доверия к власти на Донбассе.



10:05 Зеленский говорит, что хотел, чтобы все было оригинально, а не как обычная пресс-конференция. Хотел просто пообщаться. Спросил журналистов, будем ли что-то заказывать ...

10:00 И мы начинаем. Еще с самого утра территорию возле KFM взяли под охрану полицейские. А первая партия журналистов выстроилась в очередь в ожидании общения с главой государства. Журналисты уже посчитали, что учитывая количество журналистов, все затянется на 15-20 часов.

Как сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно восприняли идею с проведением пресс-марафона на рынке, посчитав такое отношение к журналистам - свидетельством продолжения войны ОПУ против СМИ.