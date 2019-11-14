Провокация или диктатура: все подробности нового громкого скандала в партии Зеленского

В Верховной Раде после горячих баталий вокруг открытия рынка земли возник новый скандал. Как ни странно, здесь тоже не обошлось без истории с принятием проекта закона о рынке земли. В частности, голосовавшая против нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход заявила с трибуны парламента, что ей цинично отомстили за отказ поддержать открытие рынка земли. "Апостроф" рассказывает о сложившейся ситуации и о том, что сказали все участники скандала.

Это месть!

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход, которая не так давно расплакалась прямо во время заседания парламента, заявила с трибуны, что накануне был задержан ее гражданский муж Алексей Алякин. По ее словам, таким образом, ей отомстили за то, что она голосовала против проекта закона о рынке земли.

"За мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации президента (нардеп оговорилась, имея ввиду Офис президента, - "Апостроф")... был задержан мой муж. Незаконно", - сказала нардеп с трибуны.

Она заявила, что причина заключается именно в ее голосованиях в Раде, в отстаивании позиции о том, что ГТС Украины должна остаться в госсобственности, а также "красная кнопка "против" открытия рынка земли".

Она опять заявила, что решение о задержании незаконное, а основанием для него стало обращение Российской Федерации от 2017 года. Скороход добавила, что в течение двух лет к ее супругу никаких вопросов не было, а сразу после голосования - произошло задержание.

Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и правоохранителям с просьбой прекратить беспредел и защитить ее семью.

Позже в общении с журналистами она заявила, что ей во фракции фактически закрывают рот. Не разрешают ходить на эфиры, а также высказывать свое мнение по тем или иным вопросам.

Так ли все просто

Вокруг заявления Скороход в Раде сразу же поднялся шум. Народные депутаты требовали создать временную следственную комиссию, которая бы расследовала заявление нардепа, желали "держаться" и порицали власть за не мужское поведение, намекая на беременность Скороход.

Выступил с трибуны и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Оказалось, что все не так уж и просто. Говоря об Алякине, он предложил всем желающим поинтересоваться о том, кто это такой в Google. Также он заявил, что не знаком с ситуацией относительно задержания, но его фракция к этому отношения не имеет.

В то же время от Арахамии досталось и самой Скороход. Позже, когда заседание закончилось, Арахамия разоткровенничался с обступившими его журналистами.

По его словам, и Алякин, и Скороход – те еще жертвы. Он заявил, что во фракции якобы давно были недовольны поведением Скороход, а также тем, что ее позиция часто шла вразрез фракционной. Арахамия допустил, что она вообще является во фракции такой себе миной замедленного действия.

"Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться в ней и не поддерживать ни одного ее решения. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции?" – возмутился Арахамия.

Говоря о ее супруге, он признался, что "знал, что есть такой стремно выглядящий человек в розыске".

Он уточнил, что Скороход предлагала "вознаграждение" нардепам, которые должны были во всем слушаться ее на заседаниях комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а ее супруг – мог явиться на заседание комитета и угрожать.

Также Арахамия допустил, что, несмотря на то, что Скороход является членом фракции "Слуга народа", она может выполнять волю кого-то извне. По его мнению, на это намекает и то, что право выступить ей передали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Она взяла слово от ОПЗЖ. Это такая попытка диверсионной операции внутри "Слуги народа". Это не "Слуга народа", - сказал он.

Глава фракции также заявил, что угрозами ее супруга должны заняться в НАБУ.

Скороход - агент Кремля?

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что Скороход своими правками, которые срывали анбандлинг "Нафтогаза", фактически играла на руку "Газпрому".

"Мы понимаем, что сейчас в "Нафтогазе" идут тяжелые дискуссии с "Газпромом". Если мы будем не соответствовать европейским правилам, "Газпром" будет использовать эту формальную зацепку для того, чтобы не продолжать транзит газа через Украину, и когда она фактически своими правками помогала "Газпрому" в этой истории, чтобы "Нафтогаз" имел проблемы на этих переговорах, то это уже начало вызывать некоторые вопросы", - рассказал он.

В этом контексте Арахамия допустил, что возможно Россия взяла в заложники Алякина, против которого там открыто дело, и заставила его супругу играть на руку Москве.

Богдан переходит все границы

Впрочем, во фракции есть и иное мнение относительно ситуации со Скороход. В частности, нардеп-мажоритарщик от СН Антон Поляков утверждает, что нардепам накануне действительно устроили "веселый" вечер из-за рынка земли.

"То что говорит Скороход, частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и дает указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции", - написал Поляков в соцсетях.

Кто такой Алексей Алякин

По неофициальным данным, Алякин – бизнес-партнер украинского бізнесмена Павла Фукса, против которого в России также возбуждено дело за финансовые махинации.

Алякин родился в Ташкенте, а впоследствии жил в России. С 1997 года мать Алякина была замглавы главного управления Центрального банка России по Москве. Его брат – замглавы правления Россельхозбанка.

Сам Алякин в России был один из совладельцев банка "Пушкино". Еще один совладелец банка – Фукс, который купил долю в банке у Алякина. После того, как банк был доведен до банкротства, в России против Алякина возбудили уголовное дело за хищение 600 миллионов рублей. Сам же он в 2014 году бежал в Украину, где получил гражданство, утверждая, что дело против него было открыто по политическим мотивам.

Однако в 2018 году украинское гражданство Алякина было анулировано. В Госмиграционной службе заявили, что он предоставил фальшивые документы об украинском происхождении своей бабушки. В дальнейшем Алякин был задержан СБУ по запросу России.

Впрочем, впоследствии через суд Алякин вернул себе гражданство и его отпустили из-под стражи.

За что задержали Алякина

Адвокат Сергей Тарасюк подтвердил, что Алякин был задержан из-за розыска в России.

Он объявлен в розыск, был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки", - рассказал адвокат.

Сейчас Алякин находится в изоляторе временного содержания, а меру пресечения для него могут избрать, по мнению Тарасюка, 15 или 16 ноября.

Впоследствии появилась позиция Генеральной прокуратуры по задержанию Алякина. При этом ГПУ не называет его фамилии и называет гражданином РФ.

Как отмечается, задержание действительно произошло 14 ноября 2019. Его проводили сотрудники Национальной полиции в связи с тем, что Алякин находится в международном розыске в связи с обвинениями в мошенничестве в особо крупных размерах в России.

"Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции оформив гражданство Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений", - пояснили в ГПУ.

Там также добавили, что 7 ноября 2019 года Шестой апелляционный админсуд Киева снова отменил украинское гражданство Алякина, в результате чего 11 ноября 2019 его розыск был восстановлен.