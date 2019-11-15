​Бунт в партии "зеленых": как избавляются от неугодных "слуг народа"

Утром 15 ноября из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде были исключены народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков. Официально озвученные поводы для исключения при этом разнятся. "Апостроф" разбирался в причинах исключения из фракции двух депутатов и узнавал, кого могут исключить следующим.

Земля раздора

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков были исключены по итогам закрытого заседания фракции СН. Еще 14 ноября на пленарном заседании госпожа Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы в адрес депутатов профильного комитета по энергетике.

Конфликт вокруг госпожи Скороход начался еще 14 ноября. "Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из заместителей администрации президента, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка "против" открытия рынка земли", - сказала Скороход с трибуны Верховной Рады в четверг.

В кулуарах же парламента Скороход заявила журналистам, что ей "звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала".

Депутата Антона Полякова руководство фракции тоже обвинило в голосовании вне курса партии. "Решение принималось заангажированными депутатами. Мне даже не объяснили, в чем именно я неправильно проголосовал или сколько раз пропускал голосование", - пояснил Поляков в комментарии "Апострофу".

Также Поляков уточнил журналистам, что у фракции нет единого положения, как и оснований, кого-либо за что-либо исключать. Во время голосования за рынок земли Антон Поляков предпочел "воздержаться". Возможно именно это "воздержание" стало последней каплей в терпении руководства фракции, поскольку господин Поляков и ранее был замечен в нежелании безоговорочно поддерживать партийные инициативы.

Так 12 ноября Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений, почему они отказываются поддерживать ряд законопроектов. "…Меня спрашивали, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФЛП, по кэшбеку. Такое было", - сказал Поляков.

Поляков заявил, что Богдан вызывал к себе "на ковер" депутатовАпостроф / Александр Гончаров

Отметим, что уже 15 ноября свои полномочия представителя правительства в парламенте сложила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Свои действия госпожа Верещук пояснила тем, что ей так и не удалось сработаться с премьер-министром Алексеем Гончаруком. О том, что между фракцией и главой правительства уже давно натянутые отношения - было известно и ранее. Конфликт проявился во время подготовки к голосованию за бюджет во втором чтении.

Партийная дисциплина или репрессии

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков обвиняют руководство "Слуги народа" в репрессиях за инакомыслие, однако практика исключения нардепов из фракции, в качестве метода поддержания партийной дисциплины существует в Верховной Раде давно.

Законодательство предусматривает, что порядок работы фракции, условия вступления депутата, его выхода или исключения из нее определяются самой фракцией. То есть, формально, фракция даже не обязана придумывать причину для исключения любого неугодного депутата.

Так в прошлом созыве народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок". А в 2015 году "Самопомич" исключила из фракции пятерых депутатов, голосовавших за внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, несмотря на противоположную позицию фракции. Это были Анна Гопко, Виктор Кривенко, Остап Еднак, Виктория Пташник и Павел Кишкарь.

По мнению политолога, главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, подобная практика является не столько порицанием для провинившихся, сколько мерой для предотвращения следующих бунтов.

"Это абсолютно нормальная практика. Можно исключить за нарушение дисциплины, за что угодно, просто устранить конфликтный элемент в команде. Такое решение, насколько мне известно, было продиктовано президентом. Оно несет не характер наказания, а скорее профилактики для других депутатов", - сказал он в комментарии "Апострофу ".

Фесенко отметил, что более репрессивной мерой является отзыв мандата депутата, как это случилось в 2016 году. Тогда съезд партии БПП "Солидарность" принял решение отобрать депутатский мандат у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП. Тогда Томенко стал первым депутатом, который сложил мандат из-за несогласия с позицией фракции и выходом из нее.

Кто следующий

О более масштабных чистках в составе фракции монобольшинства говорить пока рано. Впереди голосования за изменения в Конституцию с необходимостью собрать 300 голосов, поэтому можно спрогнозировать, что решения о Поляковом и Скороход должны сплотить и припугнуть коллектив фракции. Настраивать против себя большое количество своих же депутатов руководство СН скорее всего не рискнет.

Решения о "изгнании" Полякова и Скороход должны сплотить и припугнуть коллектив фракцииАпостроф / Александр Гончаров

При этом резонансное решение о рынке земли получило еще несколько голосов "против" от "слуг народа". Красную кнопку нажали еще Георгий Мазураш, спортсмен из Черновцов и предприниматель Сергей Нагорняк из Киевской области. Заявлений от депутатов о давлении на них руководством фракции озвучено не было.

Самым ярким и конфликтным депутатом фракции остается Александр Дубинский. Провокационные футболки, громкие обвинения в адрес лидеров фракции, публичные жесткие и не всегда корректные высказывания, 27 квартир и целый автопарк – такой персонаж не может не обсуждаться на совещаниях, посвященных партийной дисциплине. Однако источники "Апострофа" в фракции высказали сомнения в том, что его могут исключить.

"Что бы ни делал Дубинский, сколько бы ни визжал, ни пыжился, он голосует вместе с фракцией. Концентрация вокруг него некой группы сомневающихся депутатов - лишь на руку фракции. Условный депутат, стремящийся к оппозиции, становится на орбиту Дубинского, а там уже Саша возвращает его незаметно в нужное русло", - сказал собеседник "Апострофа".

Поэтому глобальные партийные чистки в "Слуге народа" вряд ли начнутся, ведь в момент, когда каждый голос может стать решающим, верными последователями не разбрасываются. Даже если они уже не настолько верят в светлое "зеленое" будущее.