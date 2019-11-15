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Коломойский сделал плевок в лицо всем семьям, потерявшим на войне близких

Политолог Михаил Басараб о скандальных заявлениях Игоря Коломойского

Михаил Басараб, политолог, специально для "Апострофа" пятница, 15 ноября 2019, 11:24
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Политолог Михаил Басараб о скандальных заявлениях Игоря Коломойского Фото: unian

Американское издание The New York Times 14 ноября опубликовало интервью с украинским олигархом Игорем Коломойским, в котором тот сделал несколько скандальных заявлений. В частности, о том, что Украина не нуждается в помощи МВФ, а может взять 100 млрд у России, что "кровь" забудут, а с Россией надо дружить. Также украинский олигарх заявил, что НАТО боится российских танков и наложит в подгузники, если они окажутся под польским Краковом.

Такие заявления могут быть попыткой олигарха, против которого началось расследование в США, шантажировать Вашингтон, или способом демонстративно "хлопнуть дверью". Однако они подрывают доверие западных партнеров и только расшатывают положение близких к Коломойскому украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Такое мнение высказал "Апострофу" политолог Михаил Басараб.

Заявления Игоря Коломойского - недопустимы. Украина должна наращивать санкционную политику в отношении России, а не говорить о финансовой помощи со стороны Кремля. Эта позиция является предательством своего государства в условиях войны. Коломойский - не государственный служащий, и его заявлениям можно давать только политическую оценку, однако они заслуживают массового общественного и политического осуждения. Но, конечно, таким высказываниям должны давать оценку правоохранительные органы.

Разговоры о том, что "кровь" забудут - это просто плевок в лицо всем семьям, которые потеряли на войне своих близких.

Мое объяснение таково: у Коломойского серьезные проблемы с американскими следственными органами и правосудием, и он фактически шантажирует Запад заявлениями о том, что Украина может вернуться к сотрудничеству с Россией и вернуться в сферу ее влияния. Это персональная игра Коломойского - таким образом он решает собственные проблемы. Он абсолютно не переживает за репутацию Украины, ее национальные интересы. Сознательно произносит такие заявления, чтобы подразнить, пошантажировать Вашингтон, чтобы добиться для себя персональных уступок со стороны Запада. Или это могут быть заявления от безысходности: Коломойский понимает, что его неизбежно ждет законное преследование, и он решил хлопнуть дверью и окончательно дать понять, что поворот в сторону России вполне реален. Но это не более, чем бравада.

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С другой стороны, заявления олигарха, который имеет влияние на президента Владимира Зеленского, подчеркивают позицию нынешней украинской власти. Они служат негативным сигналом как для украинского общества, так и для западных союзников. Украина регулярно требует от них усиления санкционной политики, а тут олигарх, близкий к власти, рассказывает, что мы готовы пренебрегать сотрудничеством с МВФ и взять ссуду у России.

Во-первых, 100 млрд долларов - это абсолютно неподъемная для России сумма. Как только Кремль согласится на такое решение, РФ ждет коллапс. Несмотря на наглую внешнюю политику, Россия является экономическим, технологическим карликом, который критически зависит от Запада. Если бы речь шла о получении такой помощи у Китая, заявления Коломойского можно было бы воспринимать более серьезно, а так они - из области фантастики. А во-вторых, разговор между Москвой и Киевом о предоставлении 100 млрд долларов возможен только в результате огромных политических уступок украинского руководства.

Заявления Коломойского еще больше углубляют пропасть между властью и украинским народом, поскольку абсолютное большинство украинцев не одобряет уступок перед агрессором и признания поражения в войне с Россией. Поэтому такие заявления Коломойского подрывают авторитет Зеленского и все больше настраивают население против власти.

Но как только украинская власть пойдет на широкий компромисс с Москвой, а тем более - восстановление масштабного сотрудничества с Кремлем, начнет проведение переговоров о финансовой помощи, то произойдет падение правящего режима Зеленского-Коломойского. Украинское общество воспользуется своим правом на протест, защитит суверенитет, Конституцию и национальные интересы. К серьезным политическим уступкам со стороны Украины просто не дойдет.

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