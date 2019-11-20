Инициатива наказуема: чем грозит Украине выход из Минских соглашений

9 декабря во Франции состоится "нормандская встреча", от которой зависит не только долгожданный диалог между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но и судьба Минских соглашений. В всяком случае, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает выход Украины из Минских договоренностей - и первый шаг к такому решению может быть сделан после "нормандского саммита", в случае затягивания процесса и отсутствия прогресса в выполнении договоренностей всеми сторонами. "Апостроф" разбирался, к чему может привести решение Киева выйти из "Минска-2".

Документ под названием Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Он был согласован лидерами Украины, Франции, Германии и РФ (нормандский формат) и подписан представителями Украины, РФ и ОБСЕ. Соглашение также подписали главари так называемых ДНР (Александр Захарченко) и ЛНР (Игорь Плотницкий), но их статус и должности в документе не указывались. 17 февраля 2015 года, Совет безопасности ООН принял резолюцию в поддержку подписанного документа. В резолюции указано, что ООН высказывает приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и видит исключительно мирный путь поиска решения на Донбассе. Со времени вступления в силу, 15 февраля 2015 года, Минские соглашения ни разу не выполнялись.

Вход - рубль, выход - два

Возможность выхода из Минских соглашений, "если этот процесс будет продолжаться бесконечно", министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил в одном из своих интервью. "Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (соглашения, - "Апостроф") не срабатывают и это ведет нас к постоянному затягиванию бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса", – рассказал Пристайко в интервью BBC-Украина.

Пристайко подчеркнул, что у него есть понимание перспективы возможной отмены санкций против Российской Федерации, в случае выхода из Минских договоренностей. Министр напоминает, что санкции могут быть отменены и без этого: "Мы с вами можем выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут ли санкции все еще играть сдерживающую роль или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества кстати", – заявил министр.

По мнению экспертов, предложения господина Пристайко, если они будут воплощены в жизнь, могут иметь непредсказуемые последствия для Украины. В частности, украинский дипломат Василий Филипчук напомнил о существовании Резолюции ООН от 17 февраля 2015 года. Он объяснил "Апострофу", что отказ от выполнения "Минска-2", фактически является игнорированием соответствующей Резолюции, а это грозит санкциями уже в отношении Украины.

"Минские соглашения закреплены резолюцией Совбеза ООН, а это высший международный документ, обязательный для выполнения. Если мы просто откажемся от него, то рискуем сами попасть под санкции. Без другой резолюции ничего менять или отменять нельзя. Думаю, что министр иностранных дел понимает это. Кроме того, эти инициативы вызовут, как минимум недоумение у наших западных партнеров", – отмечает Филипчук.

По его словам, время для пересмотра Минских соглашений на уровне Совбеза ООН уже упущено. Процесс нужно было инициировать после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

"В первый два месяца можно было делать заявление, что есть своя позиция по содержанию Минских соглашений, которые подписал бывший президент Порошенко. Тогда можно было обратить на это внимание международного сообщества. Хотя шансов было мало. На моей памяти, впервые за 20 лет, через пять дней после подписания документа, по ней была принята резолюция. РФ спешила протянуть ее через Совбез, чтобы быстрее снять с себя ответственность за боевые действия на Донбассе", – говорит дипломат.

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный также весьма скептически оценивает возможность нового обсуждения Минских соглашений на Совбезе ООН: "Вопросы относительно новой резолюции должен рассматривать Совбез ООН, а он, по моим наблюдениям, все больше отодвигает украинскую проблематику на второй план".

Отметим, что президент Владимир Зеленский также не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений. Об этом глава государства заявлял в начале октября, во время пресс-марафона с журналистами. "В целом я не удовлетворен тем Минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения последовательности событий. Нас не устраивает тот порядок, который есть в Минском документе, все это мы хотим обсудить в "нормандском формате", – говорил Зеленский. Тем не менее, президент не заявлял о возможности выхода из "Минска-2".

Свой план

В случае выхода из Минских договоренностей, Пристайко предлагает "план-Б" - обратиться Совет безопасности ООН по поводу развертывания на Донбассе миротворческой миссии по поддержанию мира (peacekeeping). Идея развернуть миротворческую миссию на Донбассе не является новой. И первые шаги в этом направлении сделал как раз президент РФ Владимир Путин. В начале сентября 2017 года, Владимир Путин предложил разместить миротворцев на линии разграничения на Донбассе, позже согласившись распространить их мандат на всю территорию ОРДЛО. Однако, по замыслу президента РФ, "голубые каски" должны были исполнять, скорее, полицейские функции для обеспечения деятельности миссии ОБСЕ.

В то же время, Киев, настаивал на размещении миротворцев на неподконтрольном участке украинско-российской границы в Донецкой и Луганской области. Это не нашло понимания ни в Кремле, ни у главарей марионеточных ДНР и ЛНР, опасавшихся, что миротворцы перекроют им снабжение из России, позволив украинской армии быстро ликвидировать сепаратистские анклавы. С течением времени позиция Киева в этом отношении не изменилась - Владимир Пристайко и в недавних интервью повторил, что "голубые каски" следует размещать именно на неподконтрольном участке государственной границы.

Василий Филипчук напомнил, что решение по развертыванию миротворческой миссии обязательно должно пройти через Совбез ООН, где Россия имеет право вето. А поскольку Кремль не поддерживает "киевский" сценарий размещения миротворцев, то реакцию Москвы на рассмотрение такого вопроса предугадать несложно. Задача Украины усложняется еще и тем, что анонсированный Владимиром Пристайко "план Б" предлагается запустить после отказа от "Минска-2", а значит после фактического игнорирования Украиной положения Резолюции Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года. В этом случае, шансы нашей страны на любое положительное решение в рамках Совбеза ООН сводятся к нулю.

Роман Безсмертный говорит, что новые представители власти, в своем желании любой ценой урегулировать конфликт на Донбассе, поневоле становятся ретрансляторами позиции Кремля. "Подобные заявления со стороны министра иностранных дел делаются для того, чтобы передать динамику процесса или предложить альтернативу. В данном случае мы не видим ни того, ни другого. Складывается впечатление, что власть использует слова-мемы, чтобы ввести в заблуждение всех. Например, много говорят о прекращении войны. А это может произойти в двух случаях – победе или поражении в ней. Если это так, то об этом нужно именно говорить, а не заговаривать проблему. Сейчас же мы делаем все, о чем говорит Россия – "формула Штайнмайера", отвод войск", – говорит он "Апострофу".

В свою очередь, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец напоминает, что в свое время Минские соглашения стали фактором, который способствовал прекращению активных боевых действий. По его мнению, если рассматривается вариант выхода из них, значит у руководства государства должен быть план дальнейших действий. В противном случае, это приведет к эскалации боевых действий.

"Формально выход из Минских соглашений, может вызвать эскалацию конфликта. Где гарантии, что это не спровоцирует противника? Думаю, высшее политическое руководство изучило ситуацию, перед тем как делать подобные заявления. До этого у нас была своя стратегия – наличие войск Операции объединенных сил, как элемент сдерживания, и санкционное давление, как принуждение к миру. Возможно, у власти есть новая стратегия, может даже видение силового решения. Но об этом ничего не говорят", – подчеркнул "Апострофу" Машовец.

Таким образом, можно предположить, что никакого "плана Б" на тот случай, если Россия действительно начнет затягивать выполнение Минских соглашений, выдвигая все новые и новые условия, у Киева не существует. Скорее всего "план Б" - это всего лишь план дальнейшей затяжки времени по сценарию предыдущего президента Петра Порошенко, только на гораздо худших условиях. Ведь Владимир Зеленский сам сделал шаг навстречу, заявив о желании решить проблему Донбасса именно в рамках "Минска-2".