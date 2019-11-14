В Украине сделали громкое заявление о выходе из Минских соглашений: подробности

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина допускает выход из Минских договоренностей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

"Да, это возможно (о выходе из Минских договоренностей - ред). Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярная заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - заявил министр.

По его словам, минский процесс не был запланирован как бесконечно длинный, а только на первый год.

"Почему тогдашнее руководство нашего государства решило пытаться продолжить Минск, а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое? Сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в Минск. Был целый клубок связанных с этим проблем. Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что есть срок окончания документа, но он четко не прописан.

"Но если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров - ред.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - отметил министр.

Ценой выхода из Минских договоренностей станет отмена западных санкция для России.

"Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из Минска. Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода", - добавил Пристайко.

Также он рассказал о нюансах Минских соглашений и власть Украины.

"Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут санкции все еще сыграть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества, кстати говоря", - заявил Пристайко.

По его словам, у Киева есть видение нескольких возможных вариантов дальнейшего развития. Например, если не Минск, то Украине тогда нужно обращаться к миротворческой миссии, точнее peacekeeping - миссии по поддержанию мира.

Как сообщал "Апостроф", Россия пытается расшатать ситуацию в Украине, столкнуть граждан лбами, чтобы после этого сформировать марионеточное правительство в Киеве и захватить власть в стране.