В Киеве началось Вече в честь годовщины Революции Достоинства: фото и видео

Вечером в четверг, 21 ноября, в центре Киева проходит вече в честь годовщины начала Евромайдана.

Шесть лет назад, 21 ноября 2013 года, на Майдан Незалежности вышли первые протестующие после новостей о том, что тогдашний президент Виктор Янукович приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Вече проходит под лозунгом "У нас есть достоинство". Перед его началом музыканты со сцены исполнили песни, посвященные событиям шестилетней давности. Также на вече исполнили гимн Украины.

По словам полиции, конфликтов на площади пока не было замечено.

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Напомним, подробнее о запланированных мероприятиях читайте в материале "Апострофа": Берите хорошее настроение и друзей: чего ждать в Киеве на годовщину Майдана.