RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

"Юзикгейт" - друга президента обвинили в попытке подчинить себе полицейских

четверг, 21 ноября 2019, 19:01
читати статтю українською
"Юзикгейт" - друга президента обвинили в попытке подчинить себе полицейских Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Народный депутат Антон Поляков, недавно исключенный из фракции "Слуга народа", опубликовал аудио разговора, с участием бывших коллег по фракции и руководителей полиции Днепропетровской области. Содержание разговора дает основание заподозрить нардепов, среди которых был и соратник президента Владимира Зеленского - Юрий Корявченков (Юзик), в давлении на полицию.

Реакцию политикума на "юзикгейт" и объяснения фигурантов скандала, исследовал "Апостроф".

О чем говорится в аудиозаписях

Включив резонансное аудио, мы слышим голоса, которые могут принадлежать народным депутатам "Слуги народа" - Юрию Корявченкову (Юзик), Владимиру Захарченко, Вячеславу Медянику, Юрию Киселю, Владлену Неклюдову, Елене Криворучкиной с руководителями полиции Днепропетровской области.

На записях речь идет о якобы крышевании местной полицией игровых салонов и точек приема металлолома. Прослушав отдельные фрагменты, можно сделать вывод о том, что Корявченков дает прямые указания руководителям областной полиции разобраться с нелегальным бизнесом в Кривом Роге вместо того, чтобы в законном порядке обратиться с депутатским запросом в Министерство внутренних дел.

"Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим ", - сказал человек с голосом, похожим на голос Корявченкова.

Кроме того, реплику еще одного депутата из фракции "Слуга народа", якобы принимавшего участие во встрече, можно трактовать как вмешательство в дела органов прокуратуры на територии Днепропетровской области: "Кто из прокурорских будет мешать, Труба будет вносить по ним".


Разумков взял паузу

Скандал осторожно прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков: "Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи... Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения".

Разумков заявил, что пока фракция по "скандальному разговору" не собиралась. Если есть подтверждение о том, что нарушен закон, будет проведена проверка.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что в аудиозаписях с участием коллег по фракции ничего плохого не видит, поскольку они хотели навести порядок.

"Я услышал, что приехали люди в родной город к президенту. Это группа людей не связана между собой, группа нардепов из разных кругов. Они говорят, там у вас нелегальная "игорка", нелегальный бизнес на металлоломе, наркотрафик и такое. И они говорят, кто бы вам из Киева не звонил, шлите всех подальше и делайте свою работу. Вот, что я там услышал ", - сказал председатель фракции.

Корявченков: хочу увидеть борьбу с наркоторговлей

Сам Корявченков факт встречи с вновь должностными лицами полиции объяснил желанием добиться от них закрытия незаконного бизнеса на территории области.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог... Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все ", - заявил депутат.

По словам Корявченкова, он никоим образом не влияет на кадровую политику МВД в Днепропетровской области. "Никого мы не назначали и не утверждали. Мы как депутаты не имеем такого права", - заявил "слуга".

Комментируя угрозы открытия уголовных производств против противников новой власти, которые, якобы звучали в записи, Корявченков заявил: "Никаких угроз о привлечении других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий в соответствии с законом, то действовать могут другие органы".

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как Украина отмечает годовщину Майдана: онлайн трансляция

Украинцы в четверг, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы

Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

Давид Арахамия дал брифинг и ответил на главные вопросы о скандалах в Слуге народа

ЧП с самолетом и вызов "скорой": как Зеленский встречал украинские корабли в Очакове

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Очакове корабли, возвращенные Россией

Новости

21 ноября

21:35
Прекратите лгать: бывшая советница Трампа вступилась за Украину
20:57
В офисе "Слуги народа": появилась жесткая фотожаба на скандал с нардепом-педофилом
20:36
СТБ раскрыл первые подробности 3 сезона сериала "Крепостная"
20:03
Зеленский провел перестановки в СБУ: у Баканова теперь новый заместитель
19:25
Где обещанные высокие пенсии и низкие тарифы: Рабинович жестко обратился к Зеленскому
19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках
В Киеве отпраздновали 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: