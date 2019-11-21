Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Народный депутат Антон Поляков, недавно исключенный из фракции "Слуга народа", опубликовал аудио разговора, с участием бывших коллег по фракции и руководителей полиции Днепропетровской области. Содержание разговора дает основание заподозрить нардепов, среди которых был и соратник президента Владимира Зеленского - Юрий Корявченков (Юзик), в давлении на полицию.

Реакцию политикума на "юзикгейт" и объяснения фигурантов скандала, исследовал "Апостроф".

О чем говорится в аудиозаписях

Включив резонансное аудио, мы слышим голоса, которые могут принадлежать народным депутатам "Слуги народа" - Юрию Корявченкову (Юзик), Владимиру Захарченко, Вячеславу Медянику, Юрию Киселю, Владлену Неклюдову, Елене Криворучкиной с руководителями полиции Днепропетровской области.

На записях речь идет о якобы крышевании местной полицией игровых салонов и точек приема металлолома. Прослушав отдельные фрагменты, можно сделать вывод о том, что Корявченков дает прямые указания руководителям областной полиции разобраться с нелегальным бизнесом в Кривом Роге вместо того, чтобы в законном порядке обратиться с депутатским запросом в Министерство внутренних дел.

"Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим ", - сказал человек с голосом, похожим на голос Корявченкова.

Кроме того, реплику еще одного депутата из фракции "Слуга народа", якобы принимавшего участие во встрече, можно трактовать как вмешательство в дела органов прокуратуры на територии Днепропетровской области: "Кто из прокурорских будет мешать, Труба будет вносить по ним".





Разумков взял паузу

Скандал осторожно прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков: "Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи... Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения".

Разумков заявил, что пока фракция по "скандальному разговору" не собиралась. Если есть подтверждение о том, что нарушен закон, будет проведена проверка.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что в аудиозаписях с участием коллег по фракции ничего плохого не видит, поскольку они хотели навести порядок.

"Я услышал, что приехали люди в родной город к президенту. Это группа людей не связана между собой, группа нардепов из разных кругов. Они говорят, там у вас нелегальная "игорка", нелегальный бизнес на металлоломе, наркотрафик и такое. И они говорят, кто бы вам из Киева не звонил, шлите всех подальше и делайте свою работу. Вот, что я там услышал ", - сказал председатель фракции.

Корявченков: хочу увидеть борьбу с наркоторговлей

Сам Корявченков факт встречи с вновь должностными лицами полиции объяснил желанием добиться от них закрытия незаконного бизнеса на территории области.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог... Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все ", - заявил депутат.

По словам Корявченкова, он никоим образом не влияет на кадровую политику МВД в Днепропетровской области. "Никого мы не назначали и не утверждали. Мы как депутаты не имеем такого права", - заявил "слуга".

Комментируя угрозы открытия уголовных производств против противников новой власти, которые, якобы звучали в записи, Корявченков заявил: "Никаких угроз о привлечении других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий в соответствии с законом, то действовать могут другие органы".