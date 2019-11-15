Фракция Зеленского превращается в "слугу Богдана" - изгнанный депутат

В пятницу, 15 ноября, из фракции партии "Слуга народа" были исключены народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков. В эксклюзивном интервью "Апострофу" АНТОН ПОЛЯКОВ рассказал о ситуации во фракции, о "черных" выплатах народным депутатам, а также об огромном влиянии Офиса президента, во главе с Андреем Богданом буквально на каждого члена фракции СН.

- Какая основная причина вашего исключения из фракции?

- Каких-то аргументированных и подтвержденных причин названо не было. Изначально Арахамия (глава фракции СН Давид Арахамия, - "Апостроф") говорил, что я прогуливаю заседания, голосую вразрез с позицией фракции. После этого я попросил сделать соответствующие сравнительные таблицы, из которых было бы видно, что голосования у меня не отличаются от голосований некоторых других депутатов, а также предоставить доказательства того, что я прогуливаю, и не посещаю заседания. На самом деле посещаемость у меня, не считая сегодняшнего дня, когда я общался с журналистами, практически стопроцентная. И даже когда у меня был учебный отпуск в университет, я все равно ездил с пар на сессии, чтобы присутствовать, голосовать, поддерживать фракцию и партию.

- Насколько эмоциональным сегодня было обсуждение на заседании фракции?

- Это были грязные эмоции, очень некрасивая ситуация. Большая часть людей, которые пришли на заседание, были "списочники", фракционные и партийные руководители, главы комитетов. Это люди, которые уже заангажированы. И пришло меньше половины фракции. Это было незаконное собрание, не имеющее кворума. По какому порядку мы голосовали - непонятно. Соответсвующего положения во фракции не существует, и Арахамия это признал. За что меня исключили - непонятно. Почему меня не исключили перед этим из партии - тоже непонятно.

- Вы же вступили в партию только в воскресенье (10 ноября)?

- Да. Это настолько идиотская ситуация, что просто на голову не налазит. Можно, конечно, подать в суд, но я не вижу смысла. Все приходит к тому, что эта фракция превращается не в "Слугу народа", а в "слугу Богдана" (Андрея Богдана, главу ОПУ, - "Апостроф"). Извините, но я шел за президента, а не за Богдана. Кто такой Богдан?

- Насколько сильно его влияние на фракцию?

- Очень серьёзное.

- В чем оно выражается?

- Вплоть до того, что из Офиса президента вчера всю ночь обзванивали всех депутатов, просили прийти и проголосовать за мое исключение из фракции. Вплоть до влияния на Рябошапку (генпрокурора Руслана Рябошапку, - "Апостроф"). Давиденко (народный депутат Валерий Давиденко, - "Апостроф") подголосовывает, когда нам не хватает голосов внутри фракции. Тут все связано. И Корниенко (Александр Корниенко, глава партии СН, - "Апостроф"), выходец из партии "Наш край" – это ставленник Давиденко. Плюс в СМИ была информация о том, что, как минимум, Давиденко пополняет черную кассу партии, за счет которой потом раздают эти конверты по 5000 долларов. Налицо возвращение к старым "договорнякам", в Раду вернулись бандиты, и мы их покрываем. Фракция их покрывает, а Богдан их "защищает".

Антон Поляков: "Из Офиса президента вчера всю ночь обзванивали всех депутатов, просили прийти и проголосовать за мое исключение из фракции"Апостроф / Александр Гончаров

- Вы сказали, что есть доплаты. Мы уже об этом слышали. Вы будете обращаться в САП или НАБУ с этими сведениями?

- Депутаты в личном разговоре сказали, что им дали по 5000 долларов. Это были личные разговоры, подробности которых потом всплыли. НАБУ и САП уже сами должны были из-за всех этих публикаций начать расследование. Почему Прокуратура, САП и все остальные этого не делают? Наверное, это была команда Богдана. Зачем расследовать то, что и так есть.

- Вы думаете, что Богдан влияет уже и на САП, и на НАБУ?

- Думаю, что да. Корниенко, когда мы договорились пройти полиграф тут же в НАБУ почему-то перепрыгнул. Мы сначала договорились прийти в САП на 9 утра. А потом он мне написал, что едем в НАБУ на 4. Ну НАБУ, так НАБУ. Возможно есть влияние и в сторону НАБУ. Но то, что Рябошапка – это креатура Богдана, думаю, известно всем.

- Сам он это отрицает.

- Конечно, отрицает. Но мне давали прослушать один разговор и предложили купить эту аудиозапись, но я не обладаю такими финансами.

- Какую аудиозапись?

- Арахамия звонил генпрокурору и спрашивал, почему тебя все "мочат" за то, что ты не подписываешь представление? Поляков занимается этим вопросом, уже собирает подписи на тебя. Почему ты не подписываешь, ты же нас подставляешь? На что он сказал – ребята, это же команда Богдана. Вы у себя определитесь, как и что.

- Вы очень много рассказываете о влиянии Главы офиса президента. А где во всем этом сам президент?

- Я думаю, в информационном коконе. Ему просто доносят искаженную информацию. Давиденко имеет огромное влияние на фракцию и на партию. Потому что Корниенко - его человек, Халимон (Павел Халимон, - "Апостроф"), возглавлявший Черниговский областной штаб; Гривко (Сергей Гривко, народный депутат СН, - "Апостроф") его человек. И давайте вспомним, кто такой Арахамия? Это человек, который на президентских выборах поддерживал Порошенко. А Давиденко фигурирует в одних и тех же делах, они же бывшие "регионалы" и "порошенковцы". А я в это время был доверенным лицом Зеленского… мы сутками отстаивали результаты, нас называли зелеными клоунами. Я потом прошел в парламент и шел я сюда из-за президента.

Антон Поляков: "Я думаю, Зеленский в информационном коконе"Апостроф / Александр Гончаров

- Вы будете связываться с Зеленским, чтобы он повлиял на ситуацию?

- Какой в этом смысл, если двери закрыты и на замок, и на цепочку изнутри, а перед дверью стоит Богдан? Я думаю, что наступит время, когда президент захочет узнать, как все происходило на Черниговщине, что происходит сейчас в парламенте и во фракции. И я готов с ним конструктивно поговорить и сказать всю правду.

- А как часто происходили такие встречи с Богданом?

- На каждой фракции.

- С чем это было связано? Чтобы депутаты поддержали какое-то решение?

- Да. Когда депутаты начинают задавать конструктивные вопросы, он (Богдан) может и более нецензурным словцом высказаться. Сказать – вы же бл*** депутаты или кто? Вы что не знаете как там правки вносить? Ему говорят, что правки вносятся по регламенту. Вот, например, законопроект о рынке земли, который мы в первом чтении приняли. Они же хотят ко второму чтению внести туда поправку про референдум и про иностранцев. Согласно регламенту, мы такие внушительные поправки не имеем права вносить. Либо они будут незаконные и тогда Конституционный суд признает закон неконституционным, либо эти правки просто пробиваются на комитете. Так зачем же нас обманывать? Внесите вы альтернативный законопроект, в котором будут прописаны эти 2 пункта, и все. И никаких аргументов не будет против нас.

- Как много сейчас во фракции тех, кто не согласен с позицией Богдана?

- Внутри фракции, я вам честно скажу, доверия к руководству - ноль. Посмотрите, как Ира Верещук поступила сегодня. Она сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде, потому что это неконструктивная работа.

Есть много людей, которые понимают, что они не ради этого шли в парламент. И много людей мне сегодня сказали примерно одну фразу – что на твоем месте хотели бы оказаться мы. Понимаете, когда сам пишешь заявление о выходе из фракции, то теряешь мандат. А вот, когда тебя исключают – все, ты ничего не обязан этому беспределу.

- И многие не хотят находиться во фракции?

- Есть такие.

- Чем, по-вашему, обусловлено такое влияние Богдана? Почему он стал фактически одной из ключевых личностей?

- Просто президент подпустил его близко к своему телу. Вот и все. Доверяет. Наверное, так. Плюс, он схемно связан с руководством фракции. Это все дает свой результат. Когда еще никто ничего не понимал, быстро пошла расстановка своих людей по всем ключевым позициям и сейчас эта расстановка полностью используется. Дергаются за ниточки все нужные люди.

Антон Поляков: "Просто президент подпустил Богдана близко к своему телу"Апостроф / Александр Гончаров

- Есть слухи, что Верховная Рада не досидит до конца своего срока и возможен новый роспуск. Как вы это прокомментируете?

- Может быть. Сейчас большинство проголосует за необходимые, но непопулярные законы. Потом можно будет их распустить. Следующие выборы пройдут уже по новой системе. Закрытые списки, 300 человек. Пройдет там человек 50-100 от этой партии и скажут – вот мы разогнали тех, кто голосовал за ненужные стране законы. Может быть даже название поменяют. И всех все будет устраивать.

- Какова ситуация с императивным мандатом? Будут ли они его продвигать?

- Конечно. Уже есть информация, что один из членов фракции готовит этот законопроект.

- Это кто? Корниенко, Стефанчук?

- Нет. Депутаты из правоохранительного, антикоррупционного комитета. Посмотрим, надо внимательно читать. Теперь мне этот императивный мандат не грозит. Прошлый такой законопроект мы сняли, а за ним последовал второй, спрятанный. Именно я тогда его и нашел. Мой скриншот аналитической записки кинули в группу. Его Дубинский потом опубликовал и поднялась буча. Я тогда сижу на заседании Антикоррупционного комитета, читаю это все и прозреваю. Говорю, ребята, мы же под другим номером точно такой же текст всунули. Просто обманывают и пользуются "турборежимом", а также тем, что депутаты не успевают все законопроекты физически прочитать и проанализировать. И таким образом хотели этот императивный мандат протащить. Если бы они это сделали, то сейчас тут было очень интересно и жарко.

- Сколько групп влияния вы можете сейчас назвать во фракции? Говорят, что есть группа Павлюка, группа Веревского...

- Я примерно насчитывал групп 6-7. Но я не могу точно сказать, кто стоит за каждой из групп. Просто примерно для себя поделил и получил примерно 6 таких подгрупп.