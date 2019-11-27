"Российский след" в украинской политике: кто такой помощник Зеленского Андрей Ермак

Помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака обвиняют в связях с окружением президента РФ Владимира Путина. Господин Ермак является главным переговорщиком от имени президента Зеленского в контактах с представителями Российской Федерации по вопросам Донбасса. Также он ведет неформальный канал взаимоотношений с политическим руководством США. При этом Андрей Ермак пользуется безграничным доверием со стороны главы государства, отодвинув на второй план официального министра иностранных дел Вадима Пристайко. Между тем, некоторые действия Ермака на международной арене уже нанесли серьезный ущерб интересам Украины.

Российский след

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак до своего назначения был мало известен широкой общественности. Он даже не был задействован в избирательном штабе Зеленского. На тот момент вопросами международных отношений в команде будущего президента занимался Александр Данилюк. Согласно официальной биографии, в 1995 году Ермак закончил Киевский институт международных отношений. В 1997 году Ермак основал Международную юридическую компанию, которая занимается юридическим сопровождением телеканалов и кинодистрибьюторов. Позже занялся продюсированием кинофильмов. Кроме этого, он является со-основателем ряда общественных организаций. Так в 2010 году Ермак вместе с Николаем Тищенко и Павлом Халимоном (оба сейчас являются народными депутатами от "Слуги народа") зарегистрировал общественную организацию "Наша гордость". О деятельности этой организации ничего не известно.

Публичную деятельность Андрей Ермак развернул с общественной организацией "Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм". Позже эта организация поменяла название на "Ассоциация предпринимателей города Киева". Сейчас она называется "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии". В 2011 году Ермак возглавлял комиссию по вопросам регуляторной политики и предпринимательства общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Позже состоял в составе комиссии по вопросам обустройства, размещения и демонтажа временных сооружений Киева при КГГА.

В 2006-2014 годах Ермак был помощником народного депутата от Партии регионов, Эльбруса Тедеева (V, VI,VIІ созывы). На президентских выборах 2010 года стал доверенным лицом кандидата в президенты Арсения Яценюка по 216 киевскому округу. Спустя год, основал вместе с соратником Яценюка Андреем Пышным общественную организацию "Ощути", которая помогает людям с нарушениями слуха.

Согласно данным из открытых реестров, Ермак вместе с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым является соучредителем компаний "Интерпромфинанс-Украина" и "М.Е.П". По сообщениям российских СМИ, Эмануилов - бенефициар московской фирмы "Интерпромторг", которая зарегистрирована в числе учредителей компании "Интерпромбанк". Одним из акционеров "Интерпромбанка" значится член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, близкий к окружению президента РФ Владимира Путина. Одним из членов совета директоров "Интерпромбанка" значится Иван Садчиков – зять первого заместителя главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Также Эмануилов входит в Московскую общину горских евреев, членом которой является однокурсник Путина Ильгам Рагимов, в прошлом также акционер "Интерпромбанка".

Ермак в комментариях СМИ объяснял, что Эммануилов является давним знакомым его отца. Он просто оказывал помощь во время регистрации компаний, а с Эммануиловым общался десять лет назад. Тем не менее, на российский след в биографии Ермака указывают и другие факты. Журналисты проекта "Watchdogs.Расследования" выяснили, что компания "Интерпромфинанс-Украина" связана с компанией под названием "Сарыч", которая ранее владела землей в бухте Ласпи, в Крыму. После аннексии Крыма "Сарыч" была перерегистрирована в России и сменила владельцев. Теперь ее хозяевами являются люди, приближенные к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, друга Владимира Путина и главного строителя Крымского моста.

Также известный украинский дипломат Роман Безсмертный, в интервью журналистам заявил, что Андрей Ермак имеет тесные контакты с российскими "кураторами" боевиков на Донбассе: вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, Владиславом Сурковым и со многими другими сотрудниками администрации президента РФ. "То, что говорит Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи" - подчеркнул Безсмертный.

Роман БессмертнийФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Карьера Андрея Ермака совершила резкий поворот после 21 мая 2019 года - уже на следующий день после своей инаугурации, Владимир Зеленский назначает Ермака своим помощником. В июне 2019 года Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента в Офис. Документ предусматривает наличие в структуре ОПУ должностей первого помощника, помощников и советников президента, которые назначаются и увольняются непосредственно главой государства. Он же координирует их деятельность.

В июле 2019 года Ермаку поручают отвечать за международные отношения. С того момента помощник президента начинает ездить вместе с Вадимом Пристайко в международные командировки, принимает участие в переговорах на уровне советников. Позже Ермак перенимает на себя особые поручения Зеленского, проводит встречи с окружением президента США Дональда Трампа, ведет переговоры по подготовке к встрече в "нормандском формате". После назначения Пристайко министром иностранных дел, Ермак замыкает на себе международное направление в Офисе главы государства. По поручению Зеленского он занимается переговорами с Кремлем об обмене пленными. В октябре президент вводит его в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Теневой министр

Собеседник "Апострофа" в Офисе президента рассказывает, что на сегодняшний день Ермак работает по трем основным направлениям – неофициальный канал отношений с США, переговоры с РФ по Донбассу и организация саммита в "нормандском формате". При этом, отсутствие административной должности в государственном аппарате, было одним из условий Ермака.

"Он изначально ставил условие, чтобы быть в статусе советника или помощника, а не на официальной должности. Он не хочет проходить спецпроверки и заполнять декларации. Вопрос не обсуждается, думаю, это как-то связано с прошлым и связями в РФ", – говорит собеседник.

По его словам, помощник президента имеет неограниченные полномочия по поставленным задачам, практически подменяя министра иностранных дел. При этом, статус помощника президента не предусматривает такого широкого функционала. "Апостроф" обратился в Офис президента с просьбой уточнить официальные пономочия, возложенные на Андрея Ермака. В Офисе ответили, что помощник президента обеспечивает организацию встреч, визитов, рабочих поездок главы государства, в том числе мероприятий международного характера, а также подготовку материалов к ним. Также в его полномочия входит обработка документов, готовящихся Офисом президента, выполнение поручений президента во взаимодействии с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. Отдельно отмечается пункт о выполнении иных поручений главы государства.

Владимир Зеленский и Андрей ЕрмакФото: president.gov.ua

Один из народных депутатов из фракции "Слуга народа" объясняет "Апострофу", что назначение Ермака помощником, связано с необходимостью вывести его из подчинения главы Офиса президента Андрея Богдана. О том, что Ермак общается напрямую с Зеленским, в обход Богдана, он сам заявлял неоднократно.

"Богдан и Ермак – люди разных групп влияния в окружении президента, так было с первого дня. Министра Пристайко называют человеком Богдана, кроме того у Зеленского нет доверия к классической дипломатии. Ермак является основным исполнителем поручений президента, он человек, который умеет решать вопросы. Это не уровень главы МИД Пристайко. Хотя по теме Донбасса, они работают сообща – Пристайко выступает, своего рода, ретранслятором, делая неоднозначные заявления, с целью оценить реакцию общества и международных партнеров", – говорит собеседник.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Ермак привлекается в специфических, часто критических для президента моментах. При этом у него нет "профессиональной ревности" в связи с деятельностью помощника Зеленского.

Политический эксперт Ярослав Макитра считает, что в формате МИД сложно проводить все внешнеполитические переговоры. Особенно, если речь идет, о неформальных переговорах по Донбассу.

"Возможно президент не доверяет министру, как и системе дипломатических переговоров в структуре министерства. Мы уже видели публичный скандал, связанный с нотой РФ при министре Климкине. Зеленский давно знаком с Ермаком, у него есть свои связи в РФ, что важно для переговоров. Напомню, у президента Порошенко, в первые несколько лет, таким переговорщиком был Виктор Медведчук. Глава МИД – это административная должность, не всегда от имени ведомства можно и получается обсуждать определенные вопросы",– говорит "Апострофу" Макитра.

Дипломат Андрей Веселовский говорит, что в международной политике государств есть люди, которые выполняют поручения, вне официальных дипломатических каналов. Все зависит от уровня подготовки и доверия главы государства.

"МИД не может заниматься определенными вещами, где нужно входить в зависимость или делать кого-то зависимым. Есть вопросы где нужно нажать или наоборот уступить. Это работа специальных представителей президентов. Для примера, у президента США Рузвельта таким был его близкий друг Гарриман, который успешно выполнял задачи, в том числе и в СССР", – объясняет он изданию.

Макитра считает, что Ермак не будет претендовать на должность главы внешнеполитического ведомства. Он может и дальше оставаться теневым руководителем международной политики президента. При том, что официальная ответственность за дипломатию будет лежать на Пристайко. Также очевидно, что у Зеленского нет кадрового запаса в вопросах международных отношений.

Вадим ПристайкоФото: president.gov.ua

Репутационные потери

Неограниченный кредит доверия, выданный Андрею Ермаку, может сыграть с президентом злую шутку. Дело в том, что некоторые действия Ермака на международной арене уже нанесли Украине серьезные репутационные потери. Как известно, господин Ермак активно контактировал с личным адвокатом президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Обсуждалось содержание заявления, касающегося борьбы с коррупцией, которое должен был сделать президент Владимир Зеленский. В этом заявлении должны были содержаться конкретные ссылки на украинскую компанию Burisma. Членом ее правления являлся Хантер Байден - сын политического оппонента Дональда Трампа - демократа Джо Байдена.

От того, выполнит ли Зеленский пожелания американской стороны, зависела встреча президента Украины с Дональдом Трампом, а также дальнейшее предоставление военной помощи нашей стране. С подачи Ермака, украинские представители практически приняли условия американцев и лишь благодаря тому, что скандал вовремя вскрылся, Киев избежал незавидной участи стать марионеткой Дональда Трампа, которому совершенно не гарантирована победа на предстоящих выборах в США. История с давлением на Зеленского уже стала причиной для так называемого "Украинагейта" - процедуры импичмента Трампа, которая сейчас активно раскручивается в США. И далеко не факт, что Украина выйдет из этой истории без потерь.

По схожему сценарию развивается ситуация и на российском "фронте", которым также заведует Ермак. Здесь, ради встречи Зеленского с Путиным в "нормандском формате", Украина уже пошла на ряд уступок, согласившись на реализацию "формулы Штайнмайера" и разведение войск на отдельных участках фронта (вспомним, на что был готов пойти Зеленский, ради встречи с Трампом). Дай Бог, чтобы здесь не обошлось без провала. На кону - мир в нашей стране, а результаты общения с Владимиром Путиным, несмотря на организующую роль Ермака, могут сильно разочаровать украинского президента.