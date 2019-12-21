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На море или на суше: где Зеленскому ожидать проблем от Путина

По мнению Алексея Арестовича, уровень военной опасности для Украины существенно вырос

Алексей Арестович суббота, 21 декабря 2019, 10:19
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По мнению Алексея Арестовича, уровень военной опасности для Украины существенно вырос Фото: Getty images

В ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории, и сейчас Россия разбирается с этим "наследием" СССР.

Такими заявлениями российский лидер продолжает оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться уступок, которых не удалось добиться на встрече в Париже. Не исключено, что в скором времени это может перейти в военное давление. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

В Париже Зеленский наконец-то посмотрел в глаза Путину, и под давлением трех факторов – улицы, западной дипломатии и рационального соображения, не пошел на уступки, которых требовал от него президент РФ. Это, безусловно, делает честь Зеленскому и его команде.

Но, Путину нужны эти уступки. И, если мы не идем на них, он будет оказывать давление. А какие инструменты давления есть у РФ в отношении Украины? Практически никаких. Экономические факторы упираются в вопрос о газе, где, скорей, давим мы, чем они. У нас выиграны суды - миллиардные штрафы для РФ, они заинтересованы в транзите. В таком случае остается только военное давление. Мы видим это по заявлениям, которые Путин сделал на пресс-конференции. А также ранее - от "ополченцев" на пятом съезде "добровольцев" Донбасса, где присутствовал Сурков.

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Таким образом Путин осуществляет силовое давление на президента Зеленского, обещая ему новые Дебальцево, Иловайск, захват Мариуполя. Открытым текстом, для того чтобы подвинуть его в уступках по газу. В будущем давление от словесного должно перейти непосредственно к давлению на фронте. Думаю, где-нибудь в феврале будущего года. Почему тогда? По одной простой причине – к этому моменту мы будем, как говорят, "тепленькие". Рейтинг Зеленского сильно снизится на фоне бюджетного кризиса, недовольства населения платежками за коммунальные услуги, непонятной ситуации с рынком земли, протестами на улицах, драками с полицейскими. И в момент, когда мы будем раздерганными внутренним системным кризисом, должно начаться давление на фронте.

Учитывая, что следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться через четыре месяца, то к этому моменту давление должно быть осуществлено. По принципу "Минск-2". Может начаться наступательная операция России на фронте, за которой должны последовать "минские переговоры", но уже в "нормандском формате". Примерно такой сценарий будет повторяться. Судя по намекам на пресс-конференции на "исконно русское Причерноморье", давить будут в районе Мариуполя. Возможно, это будет делаться специально - для отвлечения внимания от других участков. Но, в любом случае, каких-то гадостей стоит ожидать - на море или на суше.

Можно сказать, что после переговоров Зеленского и Путина в Париже, уровень военной опасности для Украины существенно вырос.

Путин потратил миллиарды долларов и тысячи жизней, пошел на репутационные потери, потерял место за столом "Большой восьмерки", получил неприятности для страны. Все это для того, чтобы создать инструмент военного давления на Украину и Европу. И нет ни одной причины, чтобы он от него отказался. Зеленскому сейчас предстоит в этом убедиться. И, либо пойти на существенные уступки, что будет означать внутренние неприятности, или оказаться перед той ситуацией, перед которой оказался Порошенко в Дебальцево - с десятком убитых и раненых в день.

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