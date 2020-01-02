Секс, Джокер, Телеграмм: какой стала политика в 2019 году

2019 год стал поворотным для политики Украины: выборы, практически полная смена власти, переформатирование Кабинета министров. Но подходы условно новых политиков остались прежними. Никуда не ушла и эпоха "договорняков", что бы там не говорил об этом новый президент. Также Владимир Зеленский еще больше укрепил статус Украины как президентско-парламентской республики, а не парламентско-президентской. Подробнее об итогах политического года в Украине, в материале "Апострофа".

Выборы, выборы

Накануне 2019 года многие сомневались, пойдет ли Владимир Зеленский в президенты Украины, но уже в новогоднюю ночь, лидер студии "Квартал 95" объявил, что идет в президенты и предложил "зробити їх разом", имея в виду старых политиков. Пройдя несколько месяцев избирательной кампании, которую "Зе-команда" превратила скорее в шоу, чем в серьезную политическую гонку, устраивая дебаты на стадионе "Олимпийский", и сдавая анализы в прямом эфире, Зеленский все таки стал президентом. Причем, с колоссальным результатом – 73,2% украинцев проголосовали за него, хотя еще в конце 2018 года лидерами рейтинга были Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Придя к власти, Зеленский сразу же обьявил о роспуске Верховной рады. Причем сделал это ярко – прямо во время своей инаугурационной речи за трибуной парламента. Свое решение новый глава государства аргументировал тем, что в Раде долгое время отсутствовала коалиция. Заблокировать роспуск попыталась фракция "Народного фронта" с рейтингом поддержки в районе статистической погрешности, но чуда не случилось. И уже летом состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Получив на парламентских выборах снова немалую поддержку – 43,16% по спискам, и еще 130 "зеленых" нардепов прошли по одномандантным округам, президентская "Слуга народа" в итоге получила самую большую фракцию в парламенте – 254 нардепа.

Читайте: Победы и поражения, скандалы и ожидания: чем жила Украина в 2019 году

Кроме СН, в новом парламенте оказалась фракция "Голос", которую возглавил музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Правда, "Голос" получил намного меньше, чем предсказывали соцопросы и завел в Раду всего 20 депутатов. Обновилась и политическая сила экс-президента Петра Порошенко, которую он переименовал в "Европейскую солидарность". Избавившись от большинства своих многолетних соратников, Порошенко завел в Раду военных, волонтеров, общественных деятелей, выходцев из других политических сил. В целом, его результат также не назовешь успешным – всего 25 мандатов по спискам, хотя в штабе Порошенко рассчитывали на большее.

Не провели "порошенковцы" много депутатов и по мажоритарке – здесь почти по всей стране "зробили їх" выдвиженцы от "Слуги народа". И это стало поводом для шуток и критики, ведь таким образом в Раду попали абсолютно случайные люди: свадебные фотографы, тамады, фермеры, телеведущие и огромное лобби "Вечернего квартала". Например, в Раду попал давний друг Зеленского и участник всех шоу "Квартала-95" Юрий Корявченков (Юзик). Также в Раду прошел ресторатор, телеведущий-"ревизор" Николай Тищенко. В целом, фракция получилась достаточно разношерстная, что привело к большому количеству внутренних скандалов. Как результат – фракция уже успела исключить из своих рядов депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.

В политику попали абсолютно случайные людиФото: Апостроф / Александр Гончаров

Борьба за влияние, отстаивание интересов различных олигархических групп, отсутствие четкой идеологии и опыта – это неполный список причин конфликтов внутри фракции. Но это не помешало политической силе с небывалым рвением приступить к работе, и рассматривать рекордное количество законопроектов в один день. Такое явление даже получило название – "турборежим". Однако спустя несколько месяцев его пришлось приостановить, в парламенте поговаривают, что сделано это было с подачи спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, ведь "турборежим" уже стал предметом критики и мемов, учитывая, что не все нардепы успевали даже читать законопроекты.

Тем не менее парламент за четыре месяца работы успел принять ряд важных, а иногда неоднозначных законов. Например, парламент выполнил обещание президента снять депутатскую неприкосновенность. Правда, с оговорками, и назвать депутатов полностью прикосновенными с 2020 года все равно нельзя. То же касается и избирательного кодекса, который Зеленский сначала ветировал, а позже со своими замечаниями направил в ВРУ. По сути, парламент проголосовал за полузакрытые списки, хотя и отменил мажоритарку. Также парламент проголосовал во втором чтении за проект закона о незаконном обогащении, хотя этому предшествовали скандалы и неодобрение членов фракции.

Спорным моментом был роспуск Центральной избирательной комиссии. По закону орган должен был работать еще семь лет, однако Зеленский инициировал роспуск ЦИК, мотивируя тем, что этот орган не всегда объективно принимал решения во время избирательной кампании в парламент. Неофициально говорилось о контактах экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук с ближайшим сторонником Порошенко Александром Грановским и подыгрывании ему на выборах (в результате, на его округе нардепом стал выдвиженец от СН Александр Куницкий, - "Апостроф"). Хотя, те результаты выборов и президент, и его команда признали. Теперь же в ЦИК большинство – за "Слугой народа".

Старое и новое

Вообще, большинство – это ключевое слово в украинской политике за последние полгода.

Зеленский получил свое большинство в Раде, на всех ключевых должностях в Офисе президента находятся его люди. В частности, давние соратники по бизнесу или деятельности в "Вечернем квартале", Кабинет министров был полностью переформатирован, а ряд министерств сокращены и объединены (целесообразность такого шага была предметом больших споров). Также были введены новые должности – вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал Михаил Федоров. Пришла в Кабмин и новая "кровь" в лице министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Именно эти люди, судя по всему, и должны сделать из Украины страну в смартфоне.

Дмитрий ДубилетФото: Апостроф / Александр Гончаров

На должность премьера назначили Алексея Гончарука, которого пролоббировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Но уже сейчас недовольство Гончаруком растет, в частности, в Офисе президента. Как поясняют собеседники, вопрос лишь в том, кем его заменить. Уже никто не сомневается в том, что после Нового года в Кабмине ожидаются чистки.

Из "старых" в Кабмине остались только министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков. За Аваковым стоят правоохранительные структуры - во многом благодаря главе МВД, у Зеленского сейчас нет всей полноты власти. В целом же, Кабмин не стал для Зеленского флагманом реформ. Он появляется в новостях, чаще всего, благодаря очередной скандальной фразе Тимофея Милованова или из-за земельной реформы, которую парламенту не удалось провести до Нового года.

загрузка...

И все же влияние президента в правоохранительных и антикоррупционных структурах достаточно велико. Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка ранее работал в Офисе президента Зеленского, он также близок к Андрею Богдану. Кроме того, в парламенте проголосовали за закон о Государственном бюро расследований, который фактически позволил уволить главу ГБР Романа Трубу (новый руководитель ведомства будет назначаться уже Владимиром Зеленским). Близкий к Зеленскому человек - Иван Баканов, возглавляет и Службу безопасности Украины. На пост секретаря СНБО, после подавшего в отставку Александра Данилюка, поставлен достаточно близкий к олигарху Игорю Коломойскому человек - Алексей Данилов. Такое укрепление позволит Зеленскому в будущем иметь достаточные рычаги влияния.

Все это, по словам эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, говорит об усилении президентской вертикали власти в Украине: "Сейчас центр принятия решений находится в Офисе президента, главные решения принимает Зеленский и его ближайшее окружение. Они имеют монофракцию и им особо ни с кем не нужно договариваться, как это было у Порошенко. Также у Зеленского есть контакты с олигархами, но в целом решения принимаются Зеленским, поэтому можно говорить о том, что у нас президентская республика. Парламентаризма у нас как такового нет. Хотя нельзя сказать, что Зеленский имеет всю власть, он все таки не Лукашенко и не Путин, противовес ему составляет, например Аваков".

Кстати, об олигархах. Именно президентство Зеленского позволило Игорю Коломойскому вернуться из опалы, в которой он находился при Петре Порошенко и вновь стать полноценным участником политической повестки дня в Украине. Во фракции "Слуга народа" группу людей, которые ориентируются на Коломойского, возглавляет нардеп Александр Дубинский, также есть люди, ориентирующиеся на него в других депутатских группах, у него есть представительство в Кабмине и других государственных структурах. Именно фото с ИВК было выставлено Офисом президента, как иллюстрация встреч с олигархами. При этом в отношениях ИВК и Зеленского нет однозначного мира, и в Офисе президента в последнее время стараются дистанцироваться от Коломойского, признавая его токсичность, а люди ИВК во фракции периодически выступают камнем преткновения при принятии нужных для ОПУ законодательных инициатив. Выпал из обоймы Виктор Медведчук, который обрел свою парламентскую фракцию, но потерял статус переговорщика с Россией, сейчас эту функцию перебрал на себя советник Зеленского Андрей Ермак.

Статус переговорщика с Россией перебрал на себя советник Зеленского Андрей ЕрмакФото: president.gov.ua

Эпоха Телеграмма

Эпоху правления команды Зеленского также можно смело назвать эпохой телеграмм-правды. Именно с приходом новых лиц, этот мессенджер стал играть важную роль в украинской политике. Теперь с помощью телеграмма "сливают" нужную информацию, направляют информационный поток и "сбивают" назначения. В украинской политике появился свой Джокер – телеграмм-канал, который публикует переписки с нардепами и чиновниками Зеленского с явным намерением дискредитировать их. О том, кто именно ведет телеграмм-каналы, специализирующиеся на "сливах" - пока неизвестно. Но по словам многих собеседников, их связывают с группой ИВК в Раде.

С появлением новых лиц в парламенте, в украинской политике появились секс-скандалы. Один из них был связан с главой комитета ВР по международной политике Богданом Яременко, который засветился в парламенте во время переписки с девушками легкого поведения. Еще один - с нардепом Ильей Кивой, который во время заседаний в Раде был замечен за неподобающими занятиями, а также просмотром компрометирующих видео.

Читайте: Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

За всем информационным шумом, который создаёт новая команда, не всегда заметно главное: новые лица появились, а система осталась старой. Система договорняков, назначения на ключевые посты друзей, переговоров с олигархами и замалчивания важных проблем. "Система не поменялась, все отдается на откуп конкретным личностям, и вся деятельность определяется близостью к президенту. И законодательные изменения, которые вносятся, также не предусматривают построения сильных институтов", - комментирует Петренко.

"Произошла перезагрузка лиц в украинской политике. Но говорить о перезагрузке самой политики - рано, поскольку нельзя сказать, что они радикально изменили курс, который велся раньше. Просто вместо ура-патриотической риторики ведется примиренческая. Но встречи в Нормандском формате, подписание газовых соглашений, и в целом решения, которые принимаются правительством, с таким же успехом могли бы приниматься их предшественниками",- резюмирует политический эксперт Петр Олещук.