Победы и поражения, скандалы и ожидания: чем жила Украина в 2019 году

В уходящем году Украина пережила две избирательные кампании – президентскую и парламентскую, результаты которых удивили многих. К власти пришли совершенно новые люди, ряд управленческих и политических решений которых уже в первые полгода привели далеко не к консолидации общества. В общем, в 2019 году страна встречала своих героев, одерживала победы и поражения, попадала в скандалы, в том числе и международные. "Апостроф" вспоминает о десяти самых значимых событиях года, который уже остался в истории.

Год выборов

Весной в Украине произошла полная перезагрузка власти, которая началась с президентских выборов. Именно это событие стало основополагающим для дальнейшей государственной политики.

Седьмые (очередные) выборы президента Украины проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля. Основными кандидатами были действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Победу одержал Зеленский с беспрецедентной поддержкой в 73,23% голосов во втором туре.

20 мая в ходе своей инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва, а уже на следующий день издал соответствующий указ и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Эти выборы в Верховную Раду имели самую низкую явку за всю историю Украины.

По итогам выборов состав парламента существенно обновился, большинство депутатов были избранны впервые. Из 6 парламентских фракций предыдущего созыва в парламенте остались только две: "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Самой крупной фракцией стала "Слуга народа" от одноименной партии президента. Впервые в истории независимой Украины одна партия получила право самостоятельно сформировать правительство, образовав монобольшинство в 254 голосов. Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины.

Владимир Зеленский и Андрей БогданФото: Апостроф / Александр Гончаров

После президентских выборов представители шоу-бизнеса, культуры и медиа начали массово переходить в политику. Президент привел к власти и своих коллег по "Кварталу 95", которые раньше интересовались политикой исключительно в контексте юмора.

Монополизация власти в руках одной партии привела к началу работы парламента в так называемом турборежиме. Еще один рекорд партия Зеленского установила по количеству принятых законопроектов, которые голосовались пакетами и принимались фактически без обсуждения, что привело к значительным и не всегда позитивным изменениям в жизни украинцев.

"Свинарчук-гейт" для Порошенко

17 октября НАБУ задержало президента корпорации "Богдан" и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь"при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и назвал задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге, 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В декабре с него сняли электронный браслет.

В СМИ скандал окрестили "Свинарчук-гейт" – из-за того, что замешанный в это дело, бывший первый заместитель СНБО Олег Гладковский ранее носил фамилию Свинарчук, но сменил ее.

Активисты Национального корпуса закидали полицию игрушечными свиньями во время акции протеста против коррупции в оборонной промышленностиФото: Getty images

Этот скандал стал одной из причин, которая помешала действующему на тот момент президенту Украины Петру Порошенко победить на выборах. Ранее Гладковский занимал должность замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (его же называют близким бизнес-партнером экс-президента Порошенко). Аккурат перед выборами в СМИ попала переписка участников преступной схемы в мессенджерах ‎Telegram и WhatsApp о схематозе в Укроборонпроме с детективами НАБУ. В переписках участвовали фактические собственники компании "Оптимумспецдеталь" Виталий Жуков и Андрей Рогоза. А также сын замсекретаря СНБО Гладковского-Свинарчука Игорь. Еще один фигурант – гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

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Было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством Укроборонпрома указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Зеленский vs Путин

9 декабря в Париже прошли переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии об урегулировании конфликта на Донбассе - встреча стала первым саммитом в "нормандском формате" за последние три года. В рамках переговоров состоялось первое личное знакомство российского президента Владимира Путина с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее результатам стороны договорились о некоторых шагах для урегулирования ситуация на Донбассе. В частности, о масштабном обмене пленными в формате "всех на всех". Также Украина была обязана прописать в законодательстве "формулу Штайнмайера", на которую ранее дала согласие, и произвести развод сил по обе стороны линии фронта в трех новых точках до конца марта 2020 года.

Сразу после завершения переговоров Владимир Путин сообщил журналистам, что общение с Владимиром Зеленским произвело на него положительное впечатление. "Хорошо, по-деловому", – отметил он.

Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" ПарижеФото: Getty images

В украинских СМИ появилась информация о том, что четких договоренностей по транзиту российского газа в Украину пока достичь не удалось. Но этот вопрос, по словам главы украинского государства, был разблокирован и дальше будет обсуждаться на уровне советников. Также Владимир Путин потребовал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины. По этому поводу Зеленский заявил, что с целью деэскалации украино-российских отношений Украина на год продлит закон об особом статусе Донбасса. Также украинский президент признался, что к вопросу Крыма "не дошли".

Разведение сил и средств на линии фронта

В конце июня начался процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе. Первым местом стал населенный пункт Станица Луганская, где разведение проходило в течение трех суток – с 26 по 29 июня. Уже 30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отчиталась об успешном завершении процесса.

Украина своими силами построила новый мост через реку Северский Донец, вместо разрушенного в ходе боевых действий. Его открытие прошло 20 ноября. Спустя пару дней, камеры видеонаблюдения зафиксировали как жители оккупированной территории, ночью, воруют установленную скамейку.

Следующего разведения войск пришлось ждать до конца осени. В середине октября на Майдане Незалежности в Киеве и под стенами Офиса президента регулярно проходили акции протеста, с требованием не допустить отвода сил с позиций в Золотом-4, Петровском, Богдановке и других прифронтовых территорий. 26 октября президент Владимир Зеленский даже посетил позиции добровольческих батальонов в Золотом-4. Тогда была произнесена фраза, ставшая позже интернет-мемом: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери". Спустя три дня начался зеркальный отвод сил и средств.

Протесты против разведения войск в КиевеФото: unian

Разведение в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское переносилось несколько раз. Главной причиной этому стало нарушение противником обязательства соблюдать режим тишины в течение семи дней. 9 ноября после запуска сигнальных ракет процесс разведения сил и средств начался. Через два дня было сообщено о завершении практического разведения личного состава, вооружения и военной техники.

По состоянию на конец года украинская сторона подготовила несколько предложений по разведению сил и средств на новых участках в районе линии разграничения на Донбассе. В первую очередь речь идет о населенных пунктах, которые имеют значительное гуманитарное значение.

Возвращение Россией пленных и кораблей

7 сентября из плена Российской Федерации возвратились 35 украинских граждан. Среди них 24 моряка, захваченных вместе с кораблями в Керченском проливе, и 11 политических заключенных. Возвращение проходило в рамках взаимного освобождения: украинская сторона также передала РФ 35 заключенных, полный список которых так и не был назван.

18 ноября Пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ передала Украине малые бронированные катера "Никополь" и "Бердянск", рейдовый буксир "Яны Капу". На буксире корабли были доставлены в порт Очакова. Позже командование ВМС Украины заявило об их полном разрушении. Были нарушены ходовые качества, украдено или уничтожено радионавигационное оборудование, вооружение и боекомплект к нему, личные вещи моряков.

КарикатураФото: Сергей Ёлкин/DW

Возвращению украинских граждан предшествовал целый ряд событий. 7 января 2019 года Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации за нарушение прав моряков в ходе незаконного нападения. 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. На выполнение решения россиянам дали месяц – до 25 июня 2019 года.

В срок решение выполнено не было, но Министерство иностранных дел РФ передало ноту с предложением передать корабли и моряков под письменные гарантии уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД Украины выразил решительный протест. Позже стало известно, что договоренности об освобождении украинцев были достигнуты во время телефонного разговора президентов Украины и РФ 7 августа.

Президент Зеленский стоит с освобожденными из российского плена украинскими морякамиФото: president.gov.ua

Несмотря на возвращение в Украину экипажей боевых кораблей, на территории РФ в их отношении продолжается уголовный процесс.

Зеленский vs Трамп

В начале сентября американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы хотел вынудить президента Владимира Зеленского помочь с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года. Зеленский отрицает, что Трамп подталкивал его к расследованию против одного из его потенциальных конкурентов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Потому что Зеленскому якобы не хватает таких полномочий, в соответствии с Конституцией.

"На меня никогда не оказывали давления и не навязывались никакие условия (для проведения встречи с Трампом или договоренностей о поставках взамен оружия)", - сказал он в интервью японскому информагентству Kyodo News.

Трампа интересовала работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией. Разведку США обеспокоил телефонный разговор Трампа с Зеленским 25 июля. Под давлением общественности Трамп обнародовал расшифровку беседы. Демократы в Конгрессе инициировали импичмент.

Трамп беседует с журналистами в Белом домеФото: Getty images

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вечером 24 сентября по вашингтонскому времени официально заявила об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. По ее словам, действия президента Трампа "продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности".

Ревальвация курса гривны

Главным экономическим событием года стало укрепление национальной валюты. Курс гривны по отношению к паре американский доллар/евро укрепился более чем на 20%. Начав год с отметки в 28 гривен за один доллар, в марте было зафиксировано снижение до 26 гривен, а на конец декабря - до 23 гривен. По отношению к евро гривна начала укрепление с 32 гривен в начале года, до 26 гривен - на конец декабря.

26 декабря Национальный банк Украины вышел на валютный рынок с целью выкупить 1 млрд долларов. В первый день было приобретено 700 млн долларов, что привело к откату курса на 1-1,5 гривны. Но в последние дни 2019 года гривна продолжила укреплять свои позиции.

Агентство Bloomberg назвало гривну мировым лидером по темпам укрепления. Причиной стремительного укрепления гривны называют приток иностранного капитала путем продажи государственных ценных бумаг с высокими процентными ставками. Несмотря на ревальвацию гривны, стоимость потребительских товаров не снижается. Правительство объясняет это ростом спроса, который, в свою очередь, вызвал рост зарплат у населения. Государственный бюджет на 2020 год сведен со средним курсом 27 гривен за доллар.

Обменный пункт в КиевеФото: Getty images

Досрочный билет на Евро-2020

Чемпионат Европы 2016 года сборная Украины скандально провалила. Наши футболисты проиграли все три матча в группе, пропустив в сумме пять безответных голов. Ответственным за провал был признан Михаил Фоменко, которого на посту главного тренера заменил Андрей Шевченко. Несмотря на проигранную квалификацию Чемпионата мира 2018 года, контракт с Шевченко был продолжен, а в тренерский штаб вошли европейские специалисты Мауро Тассотти и Андреа Мальдера из "Милана", Педро Регуеро с опытом в "Атлетико", "Реале" и "Малаге" и экс-вратарь "Динамо" (Киев) Александр Шовковский.

В результате сборная досрочно выиграла отборочную группу на Евро-2020. В активе подопечных Шевченко было только две ничьи – первый матч с действующими чемпионами Европы – Португалией и Сербией. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 европейских государств. Украина уже получила в соперники в группу С - Нидерланды, Австрию. Третья команда определится по результатам плей-офф квалификации. На групповом этапе свои матчи наша сборная проведет в Амстердаме и Бухаресте.

Артем Беседин и Никола Максимович в матче Украина-СербияФото: Getty images

Чемпионы мира по футболу. Пока молодежные

В середине июня молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории стала чемпионом мира FIFA U-20 World Cup. Данный чемпионат проводится раз в два года, среди сборных, игроки которых не достигли 21-летнего возраста. Тренер-триумфатор Александр Петраков трижды выводил сборную на молодежный чемпионат мира, но останавливался на стадии 1/8 финала. В 2019 года ЧМ проходил в Польше. Сборная Украины заняла первое место в группе, где играла вместе с США, Нигерией и Катаром. В полуфинале украинские футболисты минимально победили сверстников из Италии – 1:0, а в финале Южную Корею – 3:1.

Андрей Лунин, подписавший в 2018 году контракт с "Реалом" (Мадрид), был признан лучшим вратарем турнира. В декабре 2019 года Ассоциация футбола Украины пообещала выплатить футболистам рекордные премиальные. Сумма которых, впрочем, названа не была.

Сборная Украины U-20 празднует победу на чемпионате мира Фото: uefa.com

Единая украинская церковь

6 января Православная церковь Украины получила от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии. С вручением томоса об автокефалии создание поместной православной церкви в Украине можно считать завершенным, и после этого должен начаться процесс признания ее другими поместными церквями мира.

Томос является патриаршей грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признании ее равной среди 14 поместных православных церквей мира. Предстоятель новой церкви имеет титул "митрополит Киевский и Всея Украины".

Православная церковь Украины - именно такое официальное название получила новая украинская церковь - была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Собор утвердил устав новой церкви - своего рода конституцию, регулирующую функционирование ПЦУ. Новая Православная церковь Украины займет 15 место в диптихе, то есть перечне признанных автокефальных православных церквей.

Патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии Фото: president.gov.ua

Это решение стало важной вехой мировых внешнеполитических отношений.

Российская православная церковь резко осудила предоставление автокефалии Украинской церкви и еще 15 октября 2018 года объявила о полном разрыве отношений с Вселенским патриархатом Константинополя.

Против создания независимой церкви выступили большинство епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, находящейся в подчинении РПЦ.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП изменить официальное название так, чтобы в нем указывалась страна, которой принадлежит церковь.