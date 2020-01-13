В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш

Последние события продемонстрировали крайнюю слабость коммуникационных способностей украинской власти. Это приводит к чрезвычайно негативным последствиям, поскольку в результате Банковая проигрывает как на внешней, так и на внутренней арене. О проблемах с оперативностью и адекватностью реакции на трагические события в Иране, в интервью "Апострофу" рассказал известный политтехнолог и специалист по коммуникациям ДЕНИС БОГУШ.

- Как Украина должна была отреагировать на катастрофу самолета в информационном плане? Допустимо ли такое промедление с заявлениями и вообще достаточно ли убедительно сейчас Украина выглядит на международной арене?

- Всю эту ситуацию можно проанализировать по трем показателям: первое это скорость реакции, второе – адекватность и третье – сам контент. По скорости – есть пара важных правил, которые нужно выполнять. Например, "правило 30 минут": если ты обладаешь эксклюзивной информацией, и ты за полчаса не выложил эту новость, то ее выложит кто-то другой. Соответственно, и все лавры получит твой конкурент. Если говорить о подобных катастрофах, которые имеют политические последствия, то времени остается примерно 3-5 часов. То есть, необходимо сделать заявление – к примеру, о том, кто погиб и каковым было количество пассажиров. Об этом также знали Канада, Швеция, Иран, Афганистан, Великобритания. Но в результате не Украина, а другие страны показывают скорость реакции. Скорость обеспечивается с одной стороны – разведкой, а с другой стороны – адекватностью и оперативностью пресс-службы.

Еще на днях безо всяких разведок в Интернете гуляла информация о том, как сбили этот самолет. Было очевидным попадание ракеты, был звук пуска, и все мировые агентства об этом сказали. Глупость с нашей стороны не обращать на это внимания. Все видели падение самолета, обломки с внешними повреждениями. Все видели бульдозеры, которые зачищают место аварии, и все обсудили это в соцсетях. Но стало очевидным, что наша разведка не работает, потому что туда посадили людей с "95 квартала", и свою функцию – оперативно проанализировать видео, находящееся в открытом доступе и не позориться – она выполнять не в состоянии.

- Как считаете, должны ли были созвать экстренно профильные комитеты Верховной Рады – по обороне и международным делам – и озвучить свою позицию, учитывая, что Украина все-таки парламентско-президентская республика?

- Начнем с ситуации с президентом. Когда он отдыхает в Омане и, с одной стороны, говорит, что я, дескать, поехал туда за свои деньги, а потом вдруг появляется какая-то официальная встреча, а позже непонятно как он летит из Омана, то когда он прилетает, никакого позиционирования его, учитывая масштаб катастрофы, нет. Отдыхает глава СБУ Баканов, отдыхают все остальные руководители ключевых служб и ведомств, и да – никто не собирается оперативно созывать в Верховной Раде комитет по обороне, по иностранным делам. Никто не собирается забирать депутатов с морей, а большинство политических лидеров не делают никаких заявлений.

- То есть, Украина снова проиграла в информационном плане?

- Украина систематически показывает свою неспособность и импотентность в реагировании на подобные ситуации. Хотя Украина может выступить самым сильным экспертом в этой области, так как это наш самолет, мы обладаем эксклюзивной информацией. Но про это даже никто не говорит. Украина могла бы рассказать, что произошло с "Боингом", но мы как лохи сидим и ждем, что скажут США, а также другие страны, у которых есть хоть какая-то разведка.

- Как в таком случае Украина должна была отреагировать на трагедию, чтобы выглядеть сильным игроком?

- Украина в этой ситуации могла бы показать, что она – цивилизованная и компетентная страна и может помогать, а также участвовать в международных комиссиях и расследований. Но в результате, мне лично за контент очень стыдно, потому что даже те сообщения, которые были в социальных сетях у президента – выходили с грамматическими ошибками. Они даже умудрились ошибиться в слове "Канада" (в одном из недавних постов Зеленского пресс-служба вместо Canada написала Canadia, - "Апостроф"). Это полная некомпетентность пресс-службы. Мало того, что со скоростью они ошиблись, так еще и с адекватностью реакции все вышло очень плохо. Когда ты посадил некомпетентных людей в разведку, в пресс-службу, во власть, то ты должен понимать, что в такой ситуации ответственность будет лежать на тебе. Вывод прост: мы показали себя беззубыми и в такой ситуации полностью теряем субъектность…