Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

До нового года парламентарии так и не смогли проголосовать во втором чтении за рынок земли и легализацию игорного бизнеса, несмотря на жесткую позицию по данным вопросам со стороны главы государства. Проблемы с наличием голосов никуда не делись и после праздников. Также из-за нехватки голосов Рада рискует отложить в долгий ящик рассмотрение законопроекта о децентрализации. Почему начало пробуксовывать монобольшинство, разбирался "Апостроф".

Первая пленарная неделя в Раде в 2020 году началась откровенно вяло: парламентарии неохотно раздавали комментарии в кулуарах, а главы фракций несколько раз собирались для совещаний у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в результате чего в главном законодательном органе страны трижды оглашали перерыв. Одна из причин – внутрипарламентский конфликт из-за многострадального законопроекта по открытию рынка земли, за который Рада так и не смогла проголосовать во втором чтении в 2019 году.

На все уточняющие вопросы о том, когда же будут вынесены на голосование законопроекты по земле и децентрализации, большинство нардепов из большинства впадало в ступор. Еще накануне заседания Верховной Рады один из нардепов-"слуг" рассказал "Апострофу", что основным вариантом развития события является вынесение законопроекта по децентрализации на внеочередное заседание 24 января.

Что касается рынка земли, то его рассмотрение тоже могли перенести на 24 января, но потом решили отложить на февраль. Данную информацию во вторник утром в кулуарах подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Но, по его словам, если Конституционный Суд не успеет к этому времени предоставить заключение по законопроекту №2598 о децентрализации власти, который предполагает внесений изменений в Конституцию, то необходимости во внеочередном заседании парламента не будет.

Чуть позже также стало известно о еще одном казусе, связанном с данным законопроектом. Дело в том, что документ внесли в парламент без замечаний общественности, несмотря на то, что представители власти обещали обязательно их внести. Экс-нардеп Александр Черненко сообщил о том, что данные изменения были отражены лишь в сравнительной таблице. В тексте же самого законопроекта остались положения из предыдущего. В таком виде его и зарегистрировали. Поскольку депутаты голосуют за сам законопроект, а таблица – это лишь приложение, то изменений по сравнению с предыдущей версией предложено не было.

Документ по децентрализации внесли в парламент без замечаний общественностиФото: unian

"Я не думаю, что в этом был какой-то злой умысел. Скорее всего – это издержки турборежима, или другими словами – системный управленческий кризис в государстве. Что теперь? По-хорошему – нужно по-новому перевносить законопроект. Но тогда нужно оставить 14 дней на подачу альтернативного, а значит на этой неделе отправлять в Конституционный Суд нельзя", – написал Черненко в Facebook.

Позже один из депутатов в руководстве фракции сообщил "Апострофу" о том, что руководством СН даже планировало провести брифинг Александра Корниенко и представителя президента в КСУ Федора Вениславского по поводу этой ситуации. Однако по состоянию на вечер вторника, он так и не состоялся.

В то же время один из нардепов из фракции СН в разговоре с корреспондентом "Апострофа" объяснил случившуюся неприятность банальным техническим сбоем.

"Просто не внесли все необходимые данные из-за спешки", - сказал он.

По его словам, проволочка с рассмотрением законопроекта вовсе не связана с этой ситуацией.

"Все дело в отсутствии голосов. Допустим, найти 226 голосов еще можно, но где брать 300? Их просто нет. И по настроениям во фракции можно судить, что далеко не все готовы поддержать президентский законопроект, - подчеркнул собеседник "Апострофа". - Скорее всего, его отправят в Конституционный суд, а потом просто похоронят", - прогнозирует депутат.

Еще один нардеп не под запись говорит, что нежелание голосовать многих "слуг" за законопроект в такой редакции связано с вопросом префектов и их полномочиями.

"Многие недовольны тем, какие функции и какая власть появляется у назначенных префектов", - комментирует нардеп offrecords.

Напомним, что помимо ликвидации районов и введения понятия "округ", а также закрепления базового уровня местного самоуправления (общины), законопроект вводит понятие префектов. Именно они, по задумке Банковой, должны осуществлять государственную исполнительную власть и представлять государство в округах, областях и Киеве. Префекта должен назначать президент по представлению Кабмина, собственно, как и нынешних глав ОГА. Однако их четко означенный срок полномочий – три года – а также серьезные рычаги влияния на местах, не устраивают многих нардепов, у которых имеются свои налаженные схемы влияния в регионах и коммуникация с региональными элитами. Неудивительно, что все это переросло в тихую блокаду.

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Префекта должен назначать президент по представлению КабминаФото: unian

Тем более, сейчас разгорается серьезный конфликт между спикером Дмитрием Разумковым и Банковой. "В Офисе президента многие "доброжелатели" пытаются убедить Владимира Александровича (Зеленского, - "Апостроф") в опасности нынешнего главы ВР. Конфликт накалился до того, что президент уже месяц не общается с главой Верховной Рады. А на новогоднем обращении главы государства вместо Разумкова появился его первый заместитель Руслан Стефанчук. К слову, в случае отставки нынешнего главы ВР именно он займет кресло спикера", - рассказал информированный источник нашему изданию.

Пока же главный рабочий сценарий руководства СН – подмена документа на сайте Верховной Рады и вынесение законопроекта на голосование в среду. После этого документ отправят в Конституционный суд. Что будет дальше, не берется прогнозировать никто. Впрочем, как отмечают некоторые нардепы из президентской фракции, есть высокая вероятность того, что больше в парламенте мы данный законопроект больше не увидим…

А еще во вторник Рада наконец-то нашла время для голосования за постановление, в котором призвала Исламскую республику Иран взять на себя полную ответственность за сбитый пассажирский самолет МАУ со 176 людьми на борту. Скорость реакции парламентариев, скажем прямо, вызывает вопросы: трагедия случилась еще 8 января, а голосование – только 14 января. С турборежимом явно происходит что-то не то...