Журналистов в стойло: как власть хочет вернуть Украину в состояние "совка"

Власть создала повод для нового скандала. На этот раз в команде президента Владимира Зеленского решили озаботиться регулированием прав журналистов. Опубликованный Министерством культуры молодежи и спорта законопроект о противодействии дезинформации вызвал шквал критики не только внутри страны, но и за ее пределами. О том, как в Украине хотят внедрить журналистику строгого режима и чем это угрожает обычным украинцам, разбирался "Апостроф".

Наследники Журавского и Татьяны Черновол

Отношения между новой властью и журналистами не назовешь безоблачными: ряд коммуникационных провалов со стороны Банковой, а также брошенная главой Офиса президента Андреем Богданом фраза о ненужности журналистов создали проблемы в коммуникации между медиа и командой Владимира Зеленского. В результате, в ОП всячески пытаются "урезонить" рынок СМИ.

Еще в ноябре прошлого года президент предложил прописать стандарты для новостей и поручил Кабмину разработать законопроект о деятельности медиа в Украине. Также 17 января министерство культуры, молодежи и спорта представило законопроект об изменениях в информационном пространстве Украины, который в обществе сразу же окрестили "законопроектом о дезинформации". Оценив данный документ, многие эксперты провели параллели с инициативами предыдущих созывов, когда урегулировать медиа-пространство пытался "регионал" Виталий Журавский со своим законопроектом об уголовной ответственности за клевету, а также "фронтовики" Иван Винник и Татьяна Черновол, которые в 2017 году предложили запустить норму о блокировании информационных ресурсов без решения судов.

Сейчас инициаторами законодательных изменений была озвучена, на первый взгляд, благородная цель: обеспечить реализацию права граждан на доступ к достоверной сбалансированной информации с помощью внедрения механизмов борьбы с дезинформацией в информационном пространстве Украины, а также противостояния российской пропаганде. Однако на самом деле данный документ фактически становится своего рода "дамокловым мечом", который завис над всем журналистским сообществом Украины. В частности, согласно драфту (то есть, публичному представлению) документа, именно государство планирует само определять, кто является журналистом, а кто – нет. И это при том, что одна из главных задач СМИ – контроль власти. Каким тогда образом контролировать государство, которое само будет определять правила игры для "четвертой власти"?

В законопроекте предлагают ввести ряд новых и крайне противоречивых понятий. "Дезинформацию" определяют, как "недостоверную информацию по вопросам,представляющим общественный интерес, в частности о национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды".

Шаг к полному контролю прессы

"Недостоверная информация", по мнению составителей документа, это "неправдивые сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искаженные". Такая норма, по сути, угрожает любому пользователю Сети, который просто пишет посты и оставляет комментарии. Ведь, по большому счету, любое публичное лицо теперь получит право обращаться с требованием наказать какого-нибудь комментатора в соцсетях. Так и до тоталитаризма недалеко…

Негативных последствий для медиа опасаются и эксперты, занимающиеся вопросами СМИ. "Это худшие проявления Советского Союза: у нас будут закрыты социальные сети. Это будет угрожать не только блогеру, но вообще любому человеку, который распространяет массовую информацию, даже в постах. Они тоже могут подпадать под действие этого закона", - прокомментировала "Апострофу" медиа-эксперт Татьяна Попова.

Данный законопроект также предлагает ввести должность Уполномоченного по вопросам информации, которого будет назначать Кабмин. Его задача – мониторить СМИ, делать заявления о дезинформации и обращаться по этому поводу в суды. Также предлагается ввести индекс "доверия" для СМИ – своего рода, знак качества для тех, кто будет придерживаться, по мнению Уполномоченного, журналистских стандартов. Но и это еще не все: авторы документа предложили ввести административную ответственность за распространение дезинформации, а также установить уголовную ответственность за системное и массовое распространение дезинформации от 5 до 7 лет лишения свободы. "Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения. То есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс"… Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нету вывода – нету приговора", - подытожил министр культуры Владимир Бородянский.

Впрочем, при желании СМИ можно "загонять" с помощью штрафов за каждый случай нарушения: пять минимальных зарплат (23 тысяч 615 гривен), за размещение в СМИ неправдивой информации о получении данным изданием индекса доверия медиа – 20 минимальных зарплат (94 тысяч 460 гривен), за распространение дезинформации без опровержения – две тысячи минимальных зарплат, то есть почти 10 млн гривен. Таким образом, если в офисе уполномоченного посчитают дезинформацией, например, какое-нибудь из журналистских расследований, часто опирающиеся на неназванные источники, то СМИ можно очень легко уничтожить, банально обанкротив.

Еще одна весьма спорная инициатива Бородянского: создать "независимые журналистские организации". Кто будет определять эту саму независимость данных организаций – неизвестно. Также не совсем понятно, зачем нужно введение единой пресс-карты, которую будет выдавать "Ассоциация журналистов", членом которой в обязательном порядке должен быть каждый журналист.

Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что такой проект закона сразу же вызвал бурю критики. Причем, не только в Украине, но и в Европе. В частности, эту идею разнесли в пух и прах в ОБСЕ и Европейской федерации журналистов (EFJ). Последние заявили о том, что, по их мнению, данный документ направлен на фактический контроль СМИ.

Депутати готовятся к мести

Официально представители президентской команды стараются не комментировать данную инициативу Бородянского. "Апостроф" направил запрос в Офис президента, чтобы получить комментарий, но там пока не ответили. Неофициально говорят, что в ОПУ нет единой позиции по этому законопроекту. Не всем в команде Зеленского он тоже пришелся по душе. В комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, куда обратился "Апостроф" за комментариями, также сообщили, что не будут комментировать до момента регистрации законопроекта на сайте ВРУ. "Пока он еще на стадии обсуждения", - прокомментировал один из нардепов.

При этом по информации "Апострофа", неформально поддерживают желание власти взять журналистов в "ежовые рукавицы" некоторые нардепы оппозиционно-пророссийской направленности. "Поверьте, никто так не хочет отомстить журналистам, как они. Там уже вовсю потирают руки. Некоторые из нардепов уже готовят документы против особо нелюбимых представителей СМИ, рассчитывая их затаскать по судам и уничтожить", - рассказал нам источник.

Конечно, все это – разговоры в кулуарах, не выходящие в публичную плоскость. Сами нардепы, слыша данную тему, сразу же замолкают. А вот медийщики охотно комментируют инициативу Бородянского.

"Меня лично беспокоит эта идея с Ассоциацией, в которую должны войти профессиональные журналисты. Что делать тем, кто не хочет? Я, например, не хочу. Потому что оно мне напоминает профсоюзы или общественные организации, которые создавались в советское время, а я в таких уже бывал. И то, что это создается сверху – неправильно. Если она будет создаваться нами, то это будет осознанный выбор. Попытка выделить журналистов, работающих по стандартам и тех, кто не работает по стандартам, это штука хорошая – но это должны делать мы, журналисты", - прокомментировал "Апострофу" журналист Андрей Куликов.

Во властной команде оправдываются: дескать, этот законопроект ещё будут дорабатывать, а поэтому его и вынесли на обсуждение. "Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно… Мы предлагаем диалог, как нам лучше, каким образом нам защитить наше информационное пространство", - заявил на одном из эфиров главный публичный лоббист данного законопроекта Бородянский.

Впрочем, по мнению Татьяны Поповой, от законопроекта в таком виде вообще следует отказаться.

"80-85% текста вообще никуда не годится.Это антиконституционные нормы, это нормы,противоречащие нашим обязательствам перед ЕС, ОБСЕ и Советом Европы.Теоретически, конечно, можно взять из этого документа какие-то дефиниции, и то, там не все дефиниции грамотно прописаны.Поэтому следует либо оставить около 15% от этого законопроекта, либо же вообще писать новый документ", - считает Попова.