Мультфильмы Путина: хроника провалов российской "оборонки"

Российская пропаганда постоянно акцентирует внимание на наличие у РФ мощного современного вооружения. В реальности ситуация отличается от тех побед, которые пропагандисты рисуют российскому населению и пытаются запугать Запад. В частности, в России признали неспособность своевременно проводить ремонт и модернизацию большинства крупных боевых надводных кораблей, например, крейсеров "Адмирал Кузнецов", "Петр Великий", "Адмирал Нахимов" и "Москва". Понимая, что государственная программа вооружений до 2020 года не будет выполнена в срок, президент Владимир Путин продлил ее до 2027 года. Она в большей степени будет опираться на модернизацию уже существующих вооружений и военной техники (ВВТ). Новые разработки ВВТ уже давно стали предметом интернет-мэмов и имеют все шансы ими остаться. "Апостроф" разбирался почему потенциал РФ в создании новых видов вооружений очень часто является только громким "надуванием щек".

Согласно открытым данным, бюджет на переоснащение Вооруженных сил РФ в последние годы не увеличивается. При этом объемы поставок новых типов вооружений находится на самом низком уровне. О том, что государственная программа вооружений 2011-2020 годов невозможно выполнить, стало понятно в конце 2017 года. Тогда Путин утвердил новую программу на 2018-2027 годы. Она обещает переход к производству вооружений нового поколения, в том числе обеспечение лидерства в сферах противовоздушной обороны, высокоточного оружия, ракетного вооружения. Программа 2018-2027 обойдется российскому бюджету в 19 триллионов рублей, а на предыдущую уже ушло 20,7 триллионов рублей. Девять лет ее выполнения указывают на тенденцию, что у РФ нет реального потенциала для разработки новых вооружений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объясняет, что госпрограмма 2011-2020 годов разрабатывалась на фоне стремительного роста цен на нефть и газ, планов РФ по строительству Северного и Южного потоков. Получаемые сверхприбыли позволяли перенаправлять их на разработку новых и развитие перспективных проектов периода СССР. После введения финансовых санкций за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс, а также запрета на поставки технологий, программу пришлось пересматривать.

"Здесь причина не только в деньгах. Мы отмечаем деградацию технического и технологического научного потенциала. Основа новых разработок – это перспективные наработки, которые достались в наследство от СССР. И такая ситуация не только по военным технологиям. К примеру, они никак не могут закончить работы по атомному ледоколу "Арктика" (проект 22220). В этом году его должны ввести в эксплуатацию, но на ходовые испытания он шел на дизелях. Нефтедолларов становится все меньше, поэтому программа до 2027 года – это последний шанс у российских чиновников попилить бюджеты", – говорит "Апострофу" Коваленко.

По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, потенциал РФ для создания новых образцов вооружений не настолько высок, как заявляет высшее военно-политическое руководство.

"Многие проекты нового поколения оказались сложнее, чем они рассчитывали. Опытные образцы показали, что они стоят в два раза дороже, их в два раза дольше строить, а их эффективность в два раза ниже", – отмечает он "Апострофу".

"Армата" не поедет

В начале февраля 2020 года стало известно, что перспективный танк Т-14 (танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата") остался без двигателя. Челябинский тракторный завод, который отвечал за разработку силовой установки, заявил, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна. Стоимость разработки двигателя составляла более 467 млн рублей. Ранее сообщалось, что у танка есть проблемы с трансмиссией и прицельной системой. Разработчиком платформы "Армата" является российское предприятие "Уралвагонзавод". Кроме танка Т-14, на данной платформе строятся боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

В 2018 году завод оказался на грани банкротства, при том, что двумя годами ранее получил заказ от Минобороны РФ на разработку платформы. Были выделены миллиарды рублей на строительство новых цехов для танков нового поколения. До 2020 года в распоряжение армии РФ ожидалось поступление 2300 танков Т-14. В итоге для войсковых испытаний было передано около 100 штук. Танк Т-14 на платформе "Армата" впервые планировалось показать на параде в честь Дня победы 9 мая 2015 года. Тогда двигатель на опытной модели заглох в ходе репетиции парада. После неудачных попыток его запустить, танк был отбуксирован.

Буксировку неработающего танка российские СМИ назвали "репетицией эвакуации техники"Фото: Владимир Веленгурин

О том, что ожидать распиаренную "Армату" в войсках в скором будущем не стоит, говорит контракт российского оборонного ведомства на поставку танков Т-90М и модернизации Т-90А. В планах получить около 400 единиц до 2027 года. Но и здесь не обходится без проблем. В период 2018 – 2019 годов ожидалась модернизация 60 танков Т-90А до уровня Т-90М. На начало 2020 года ни одна машина модернизирована не была. Отметим, что оба танка являются глубокой модернизацией советского Т-72.

По словам Александра Коваленко, кроме технических проблем, возникших при разработке Т-14, в будущем российскую армию ждут новые проблемы с этим танком.

"Т-14 очень сырой, на его доводку нужны колоссальные средства. Но и это не все. По своим размерам этот танк существенно превосходит любой из танков РФ. Это означает, что у них нет необходимой инфраструктуры для обслуживания в войсковых частях. Каждая их них должна будет переоборудовать боксы под его размеры, подобрать технику для обслуживания", – рассказывает он "Апострофу".

Не то поколение

В конце декабря 2019 года в Хабаровском крае потерпел аварию истребитель Су-57. Это был первый серийный образец, который после летных испытаний двигателя должен был поступить в распоряжение ВС РФ. Су-57 должен прийти на замену истребителям Миг-29 и Су-27. Работы над его созданием начались в начале 2000-х, самолет должен был стать первым российским истребителем "пятого поколения". В 2007 году к проекту финансово присоединилась Индия, вложив $295 млн разработку самолета. Ожидалось, что Су-57 станет первым индийским истребителем "пятого поколения".

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В апреле 2018 года Индия вышла из проекта, оставив тем сам РФ без финансирования. К тому времени стало понятно, что Су-57 не дотягивает до "пятого поколения". Он существенно уступает эталонным истребителям F-22 Raptor и F-35 Lightning II. У Су-57 еще нет двигателя второго этапа, а эффективная площадь рассеяния (ЭПР) при моделировании боя, показала значительное превосходство конкурентов – "фантомы" выходили на цель и атаковали самолет, еще до того, как системы Су-57 могли их засечь. Стоит напомнить, что Вооруженные силы Индии также являются одним из операторов российского танка Т-90.

Возникли проблемы у Су-57 и с размещением оружия во внутренних отсеках. Габариты ракет не позволяют разместить их внутри фюзеляжа по причине складывающихся крыльев.

Катастрофа в Хабаровском крае стала первым серьезным инцидентом с Су-57. В 2011 году на выставке МАКС-2011 самолет не смог покинуть взлетно-посадочную полосу, поскольку при разгоне произошел выпуск тормозного парашюта. Спустя три года, на той же выставке, на истребителе, после посадки загорелся воздухозаборник.

Су-57 на Международном авиационно-космическом салонеФото: Getty images

После падения Су-57 в отставку ушел генеральный директор компании "Сухого" Игорь Озар. Причиной называется срыв сроков поставки истребителя. До конца 2027 года российская армия должна получить 76 Су-57. На сегодняшний день произведено только 13 опытных образцов. Все они предназначены для испытаний. Руководство российской Объединенной авиастроительной корпорации планирует объединить компанию "Сухого" и "МиГ" в одну. Как это скажется на разработке истребителя покажет время. Поставка 76 самолетов за семь лет уже выглядит на уровне фантастики.

Не взлетел в срок и единственный проект российского беспилотника большой дальности и большой продолжительности полета (НАLE) "Альтиус-О". Контракт на его разработку стоимостью 3,6 млрд рублей был заключен между Минобороны РФ и ОКБ им. Симонова в ноябре 2014 года. В 2018 году директор ОКБ был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. До этого времени было построено три образца, летные испытания которых так и не начались.

Диверсия на флоте

В России уже прямо заявляют, что ввод в строй новых боевых кораблей, равно как и ремонт находящихся на вооружение провален полностью. Это при том, что развитие флота наряду с военно-воздушными силами было одним из основных приоритетов госпрограммы вооружений. В рамках реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы флот должен получить более 180 кораблей и судов.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" уже давно является предметом насмешек. Одним своим существованием он нанес российской армии больше ущерба, чем действия потенциальных диверсантов. Во время похода в Сирию, в 2016-2017 годах авианосец потерял два истребителя МиГ-29К и Су-33.

В 2018 году затонул уникальный плавучий док ПД-50, в котором ремонтировался "Адмирал Кузнецов". При этом кран дока упал на палубу корабля и повредил ее. В декабре 2019 года на авианосце во время сварочных работ начался пожар. Пламя распространилось на площадь в 600 кв. м. По официальным оценкам, ущерб от пожара превысит 300 млн рублей. Такие цифры называет российская Объединенная судостроительная корпорация. По неофициальным подсчетам, ущерб оценивается в 80 млрд рублей.

Единственным местом, где россияне могут тренировать своих летчиков посадке и взлету с палубы, остается захваченный в Крыму, учебно-тренировочный комплекс НИТКА. В сентябре 2019 года РФ уже перебрасывала в Крым для учений авиационный полк Северного флота.

Практика показывает, что не всегда заход российских кораблей на ремонт означает, что они потом вернутся в строй. В начале года был списан с дальнейшей утилизацией большой противолодочный корабль "Керчь". Корабль начали ремонтировать в 2014 году, но к концу года на нем случился пожар, который привел его в полную негодность.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" с 1999 года находится на ремонте и модернизации. Возвращение корабля на службу намечено на 2022 год, причем эти сроки постоянно "сдвигались". От того, как скоро будет завершен ремонт "Нахимова" зависит судьба еще одного тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Планам провести глубокую модернизацию этого корабля не суждено было сбыться. В России приняли решение дождаться завершения работ с "Нахимовым", а потом уж взяться за "Петра Великого". "Недоремонтированным" вернется в состав флота и флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва".

В июле 2019 года в районе Кольского залива Баренцева моря произошла катастрофа атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик". В результате происшествия погибли 14 подводников.

АC-31 "Лошарик"Фото: glas.ru

Последнее десятилетие на российском флоте установилась традиция, уходить в дальние походы в сопровождении буксиров. Что указывает на тот факт, что корабли находятся в плачевном состоянии. Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что в РФ признали нецелесообразным строительство кораблей класса "фрегат" проектов 11356 и 22350. Решается вопрос продажи их корпусов в Индию. Существуют проблемы с энергетическими установками для строящихся корветов и малых ракетных катеров.

Ядерный кулак

Главные достижения российской оборонки последних годов связаны с развитием ракетного вооружения. В прошлом году российское командование отчиталось, что стратегические ядерные силы будут укомплектованы современным вооружением на 85%.

Так, в декабре 2019 года стал на боевое дежурство гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Его боевые испытания состоялись годом ранее. Особенностью комплекса является возможность нести ядерное оружие. В конце 2019 года начались испытания ракетного комплекса РС-28 "Сармат". Он должен заменить советские ракеты Р-36М2 "Воевода". Комплекс будет оснащаться межконтинентальной баллистической ракетой с жидкостным двигателем. Заявлено, что разделяющаяся боевая часть сможет поражать цели с гиперзвукой скоростью и способна прорывать практически все существующие на сегодняшний день системы ПРО. В ракете РС-28 заложен разработанный еще в СССР принцип "орбитальной бомбардировки", когда ракета выходит на низкую околоземную орбиту и при помощи боевых блоков поражает цель на поверхности планеты по непредсказуемой траектории. Такой принцип очень затрудняет перехват боевых блоков, вынуждая противника организовывать дорогостоящую "круговую" систему ПРО.

По неофициальным данным в 2018 году была принята на вооружение твердотопливная ракета Р-30 "Булава", предназначенная для размещения на подводных лодках проекта 955 "Борей". В планах РФ сделать "Борей" основной стратегической единицей Тихоокеанского флота.

По заявлениям российских военных чинов, гиперзвуковая ракета 3M22 "Циркон" корабельного базирования уже поставлена на вооружение. Ее развертывание запланировано в рамках новой государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Взят на вооружение, но все еще проходит эксплуатационные войсковые испытания, гиперзвуковой комплекс воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Заканчивается разработка зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Серийное производство комплекса запланировано на вторую половину 2020 года.

В конце 2019 года поступил на вооружение комплекс лазерного оружия "Пересвет". Его главной особенностью является возможность действовать в системе противоракетной обороны.

Впрочем, по мнению Коваленко, в ряде случаев РФ манипулирует тактико-техническими характеристиками комплексов. Например, комплекс Х-47М2 "Кинжал" – это по сути ракета ОТРК "Искандер" воздушного базирования. Ее запуски производились из самолета МиГ-31. "Авангард" поставили на боевое дежурство, а ракеты "Сармат" - РС-28 для него, по сути еще нет. А ведь именно РС-28 позволяют наносить удар по США через Южный полюс Земли, в обход заранее развернутых американских систем ПРО.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер"Фото: Getty images

Воевать по-старому

С учетом последовательных провалов в создании перспективных систем вооружения, можно сделать выводы, что Минобороны РФ сделает акцент на средства разведки и системы управления войсками, полагает Николай Белесков. "Все общевойсковые подразделения переходят на систему управления "Акация", ранее в войсках ВДВ была внедрена автоматизированная система управления войсками "Андромеда". Прошло полное перевооружение на ОТРК "Искандер-М". В бронетехнике сделана ставка на модернизацию танков Т-72, Т-90, БМП-2 до уровня "Бережок" (установка боевого модуля с противотанковым комплексом "Корнет" и автоматическим 30-мм гранатомета АГ-17 "Пламя"), БТР-80 до уровня 82 (глубокая модернизация БТР-80 с усиленным пулементно-пушечным вооружением). Все делается для того чтобы была возможность для быстрого принятия решений и управления силами в ходе наступления", – отмечает он "Апострофу".

Итак, ситуация с перевооружением российской армии не настолько радужная, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на это, Кремль готов к ведению боевых действий на континенте. Переписанная в 2018 году военная доктрина РФ оставляет за ней право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Применение баллистических ракет по территории Украины выглядит нерационально, но может рассматриваться в планах наступательной операции для прикрытия сухопутных сил.