Закрыли но не совсем: как слова Зеленского вызвали панику на границе

В пятницу, 27 марта, на границе с Польшей образовались огромные очереди украинцев, желающих вернуться на родину. Это произошло потому, что четверг, 26 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о закрытии границы для собственных граждан с вечера пятницы, 27 марта. По словам главы государства, нашими гражданами, которые все же не успеют вернуться в Украину, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины. "Апостроф" узнал, почему этот шаг был предпринят так поздно и что делать тем, кто не успел вернуться.

Полное закрытие границ как необходимая мера карантина

Для обеспечения карантинного режима, по опыту других стран, необходимо было реализовать 3 основных пункта. Все они регулируются инструкциями Всемирной организации здравоохранения и согласованы с основными правами и свободами граждан.

Первый: ограничение внутренних перемещений граждан, так называемый "внутренний карантин". В его рамках правительству страны необходимо жестко регламентировать перемещение граждан вне дома и соблюдение режима изоляции.

Второй и не менее важный пункт: закрытие внешних границ. Де-юре об ограничении полетов объявили еще 13 марта, однако поток "заробитчан" и возвращенцев не прекращается до сих пор. По состоянию на 27 марта, никаких проверок для пассажирских перевозок на земле (автомобили, автобусы, поезда) практически не проводится. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что основным источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за рубежа.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за неделю мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за границы и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией", - сказал премьер.

Третий шаг для правительства состоит в организации и координации всех медицинских служб на борьбу с инфекцией, но без реализации первых двух пунктов эта мера уже не имеет такого значения.

Возвращаясь к моменту закрытия пассажирских перевозок, важно отметить, что Украина на самом деле не знает точно, сколько граждан находятся за пределами страны. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, даже до кризиса невозможно было всех посчитать, включая нелегальных мигрантов.

"Сейчас идет первая волна — те, кто реально испугались и поняли, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: "Да это все фигня, нужно пересидеть". Будет третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу", - отметил министр.

По мнению политолога Владислава Дзивидзинского, решение о закрытии границ нелогичное и непоследовательное.

"Самое плохое – половинчатые решения. Некоторые страны закрыли все границы сразу. Некоторые страны отказались от возвращения своих граждан, поскольку они долгое время работали и проживали в другой стране, а значит там их среда обитания. Эти решения имеют свои обоснования, каждый из сценариев возможен. Украина же приняла непоследовательное решение. Когда возвратилась группа здоровых людей из Китая – их поместили в обсервацию в Санжары, сделали шоу. А поток людей из Европы, где эпидемиологическая ситуация теперь хуже, чем в Китае, мы принимаем, измеряя температуру. Украина не хуже всех встретила эпидемию коронавируса, но не так эффективно как могла бы", - сказал Дзивидзинский в комментарии "Апострофу".

Законно ли закрывать границы

Вопрос закрытия государственной границы лежит в достаточно сложном правовом поле. С одной стороны, существует ст.33 Конституции Украины, которая гласит, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину.

С другой стороны, закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" гласит, что Кабинет Министров Украины в соответствии с законом устанавливает карантинно-ограничительные мероприятия на территории возникновения и распространения инфекционных болезней и поражений людей.

Компромиссным и легальным решением может стать введение режима чрезвычайного положения.

"Тут может быть два варианта. Либо введение режима чрезвычайного положения, и тогда полномочия руководства государства меняются, и такие мероприятия можно проводить, либо должно быть соответствующее решение правительства. Если есть решение правительства, то пункты пропуска действительно могут прекращать свою работу, в связи с аргументами, которые в этом решении предоставлены. Пока есть только тезисы, озвученные президентом, решения правительства пока нет, но не думаю, что за этим дело встанет. Но с другой стороны, гражданин Украины не может быть ограничен во въезде на территорию Украины. То есть пункты пропуска то будут закрыты, но если появится гражданин Украины, который возвращается домой, то в любом случае его и пограничники, и контрольные службы должны пропустить", - отметил в комментарии "Апострофу" экс-спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Политолог Дзивидзинский отметил, что на данный момент власть действует в нетипичном правовом поле.

"Сейчас действует время нетипичного правового поля, в котором возможно нарушение законов, вплоть до Конституции. Власть не решается ввести режим чрезвычайного положения, а использует чрезвычайную ситуацию. При этом режим ЧП тоже необходимо ограничивать. Если внедрить все его положения по существующему законодательству, то некоторые из пунктов исключают друг друга. При этом в Украине не объявлен режим эпидемии, из–за отсутствия реального количества заболевших и превышения эпидемиологического порога. Большое количество решений нарушает другие правовые нормы и это может теоретически привести к жалобам граждан с целью соблюдения их гражданских прав", - отметил политолог.

Смогут вернуться все

Много вопросов это решение вызвало у граждан, которые сейчас находятся за границей. На странице Министерства иностранных дел в социальных сетях множество комментариев с вопросами, пустят ли украинцев домой после 27 марта.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров будет придерживаться Конституции Украины, чтобы не допустить нарушения прав граждан.

"Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции", - сообщает Шмыгаль.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, границу можно будет пересечь на личном автомобиле или пешком.

Он отметил, что еще около 20 тысяч граждан изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства, но, подчеркнул министр, теперь логистика их возвращения будет существенно усложнена.

"Очень многие страны в мире сворачивают авиасообщение, поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или из островов в Тихом океане, потому что рейсы просто сворачиваются и границы закрываются", - объяснил глава МИДа.

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись более 78,5 тысячи украинцев. Сколько из них привезло на себе коронавирус – ответить сложно. Но отсутствие контроля за состоянием граждан и несоблюдение карантина в скором времени может превратить Украину в новую Италию или Китай.

Очереди на границе и перепуганные мигранты

Уже днем в пятницу, 27 марта, на действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе, количество которых сократилось после того, после того, как Польша частично закрыла границу с Украиной с целью предотвратить распространения коронавируса, начали образовываться огромные очереди из желающих вернуться в Украину. Не в последнюю очередь толпы людей – результат заявления Зеленского о закрытии границ.

Ближе к вечеру украинцев, которые не успели вернуться из Польши и собрались на границе, начали пропускать через пешеходные передвижные пункты контроля.

"Чтобы ускорить оформление граждан Украины на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", – сообщили в Госпогранслужбе.

Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы контроля на базе двух автомобилей. Там работают 7 экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00 27 марта. Также организованы 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается прибытие еще 9 транспортных средств.

Всего за день на границе с Польшей пропустили уже более 12 тысяч граждан Украины. И очереди не уменьшаются. По словам президента, все "возвращенцы" должны пройти обсервацию, однако следить за выполнением самоизоляции государство не хочет и не может.

Чем закончится нынешняя паника, сейчас сказать сложно. Но можно сказать точно: вряд ли сложившаяся ситуация вызовет положительные эмоции у наших граждан, желающих вернуться домой…