Офис Зеленского против партии Зеленского: почему молчит сам Зеленский

Скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака и его брата Дениса не утихает. В Интернете появляются все новые и новые видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, вместе со своими подчиненными якобы проводит переговоры о трудоустройстве различных персонажей на определенные должности в органах власти. В Офисе президента, похоже, решили перейти в контрнаступление. Андрей Ермак добился открытия уголовных производств от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований по отношению к нардепу от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Леросу, который опубликовал первые записи. Вдобавок глава ОП устроил брифинг, в котором фактически обвинил нардепа во вмешательстве в государственные дела. "Апостроф" разбирался, чем закончится возбуждение уголовных дел, а также, почему до сих пор молчит президент Владимир Зеленский.

Когда воюют свои

После того, как в воскресенье, 29 марта, нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал первые видео с участием брата главы Офиса президента, события начали развиваться крайне динамично. Обе стороны конфликта – братья Ермаки и "слуга"-нардеп - решили задействовать в этой истории силовиков. Нардеп от президентской фракции пошел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а глава Офиса президента нажаловался в СБУ и Государственное бюро расследований. При этом Ермак на брифинге 31 марта заявил, что депутат Лерос, который обнародовал пленки, на которых фигурирует якобы брат Ермака, является "инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, они борются с украинской властью и командой президента".

Впрочем, сам президент отмалчивается уже третий день. "Конечно, он поддерживает Ермака – он сейчас его и правая, и левая рука. Но публично это заявить он не может. Почему? Все очень просто: доказательства "зашкваров" Дениса Ермака – несомненные. И есть подозрения, что скоро появятся новые видео", - рассказал "Апострофу" источник в Офисе президента.

В президентской политсиле многие депутаты тоже не скрывают, что особого секрета в деятельности брата главы ОП для них не было. "Денис (Ермак, - "Апостроф") особо не скрывал своей деятельности. Его можно было летом-осенью часто наблюдать, прогуливающимся со своими помощниками по улице Грушевского, неподалеку от Мариинского парка. Теперь, когда начался конфликт, все, чем занимались братья Ермаки – вскрылось", - признался нашему изданию один из нардепов. При этом, многие из членов депутатского корпуса непублично поддерживают Гео Лероса, хотя и признают, что эти видео появились в сети не просто так...

Уголовные дела с политическим привкусом

Андрей Ермак утверждает, что у Гео Лероса были мотивы его дискредитировать. "Я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуги Народа" обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из прошлой власти, которая работала в Киевской государственной администрации", — заявил Ермак. Он отметил, что этого человека хотели назначить на должность в КГГА, а затем "он появился в Кабмине господина Гончарука". Речь, скорее всего, шла о близком друге Лероса, экс-заместителе Кличко Илье Сагайдаке, который намеревался стать заместителем министра инфраструктуры.

Интересно, что на Банковой с самого начала конфликта особо не скрывали готовность к уголовному преследованию нардепа. Ермак изначально обозначил, что Лерос пересек "красные линии". "Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — заявил глава ОП.

В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу государственного деятеля и разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия. Остальные касаются… столичных муралов, которые курировал Лерос в бытность помощником мэра Киева Виталия Кличко.

Адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем – брат экс-нардепа и бывшего журналиста Мустафы Найема, который сейчас оказался в "Укроборонпроме" - на своей странице в Facebook выложил часть документа, который якобы СБУ направила Государственному бюро расследований относительно Лероса. В нем, в частности, речь идет о том, что Лерос на должности советника министра информационной политики и советника мэра Киева якобы лоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций) Уголовного кодекса.

Впрочем, эксперты оснований и правовой перспективы для уголовного преследования не видят. Более того, в данной ситуации у юристов вызывает вопрос: как в таком случае Гео Лероса проверяли раньше – когда он был советником президента Владимира Зеленского? Показательно, что уголовные производства "по муралам" зарегистрировали только сейчас, несмотря на давность истории.

Еще один вопрос, на который нет ответа: какую государственную тайну раскрыл депутат, выкладывая записи разговоров? Ведь брат Ермака не является госчиновником, а существование торговли должностями в Украине является секретом полишинеля…

След Богдана

Есть в этой истории и другая сторона медали. Дело в том, что конфликт Лероса с Ермаком имеет достаточно давние корни. Вернее, речь идет о конфликте Ермака с Богданом. Тут стоит отметить, что по данным "Апострофа", Лерос входит в орбиту влияния экс-главы Офиса президента. Впрочем, сам нардеп говорит, что с Богданом лично практично не знаком. Но когда в прошлом году тогдашний глава Офиса Зеленского делал тщетные попытки сковырнуть Виталия Кличко с должности главы КГГА (напомним, Ермак, будучи советником президента, тогда кулуарно поддерживал действующего мэра), Лерос осуществлял информационное сопровождение данного процесса. В частности, он публиковал посты с обвинениями Ермака в политическом давлении, "покрывании коррупционеров" и желании "подмять" под себя Киев.

Сейчас Лерос опять выступил каналом обнародования компромата на главу ОП. Сам депутат заявляет, что просто получил флешку с видеозаписями "бесплатно". Журналисты-расследователи высказывают предположения, что при съемке использовалась спецтехника, которая есть у СБУ, МВД, а также Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Главная проблема во всей этой истории состоит в том, что некому остановить данный конфликт. Зеленский, похоже, не готов публично называть фамилии заказчиков информационной атаки на Ермака. Увольнять главу Офиса он тоже не спешит, несмотря на то, что репутационные риски от этого скандала несет именно президент. Как рассказали "Апострофу" на Банковой информированные источники, вбросы видео могут продолжаться еще долго. "Материалов достаточно, чтобы продолжать атаку на Ермака еще очень долго. Более того, есть записи, которые откровенно трешовые. Их, похоже, хотят оставить напоследок, чтобы окончательно добить Ермака", - отметили в ОП.