"Кайдашева семья" по-новому: что Зеленскому делать с братьями Ермаками

В воскресенье, 29 марта, украинцы наконец-то смогли оторваться от новостей про коронавирус, ведь общество потряс новый скандал, связанный с коррупцией в Офисе президента. На своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – якобы проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. "Апостроф" разобрался, кто стоит за этим видео, и чем закончится данный скандал для президента и его властной вертикали.

Красивая девочка на хорошую должность

Нардеп Гео Лерос, которого полторы недели назад Владимир Зеленский уволил с должности своего советника – якобы из-за публичной критики Офиса президента, в связи с желанием создать в Минске Консультативный совет в рамках политической подгруппы, что де-юре зафиксирует субъектность ОРДЛО – нанес новый серьезный удар по Банковой, опубликовав ряд видеороликов с участием брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса. На одном из видео тот проводит собеседование с человеком, который говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры и хочет курировать "Укрзализныцю". На другом видео неизвестный рассказывает якобы брату главы Офиса президента, что есть "хорошая девочка", которая "хочет возглавить или ТРК "Украина" или Национальный комплекс "Ескспоцентр Украины" (ВДНХ), и собеседник обещает уладить вопросы.

"Если девочка красивая и "в теме", это все достаточно легко", - сообщает человек на видео. Далее собеседники обсуждают финансовую часть вопроса, упоминая имя Дениса Ермака.

Еще на одном видео обсуждается должность на Киевской таможне, где человек, похожий на Дениса Ермака, проводит собеседование с другим мужчиной, спрашивая его, где он работал. При этом он отмечает, что ему передавали определенную информацию о кандидате, однако он хочет, чтобы тот сам рассказал, чем занимался. Обсуждая другого кандидата на неназванную должность, человек, похожий на брата Ермака, рассказывает, что "все свои представления" он "перестраховывает", поэтому подаваться на официальный конкурс на должность также необходимо.

После опубликования видео общественность обрушила шквал возмущения и потребовала объяснений. Уже через два часа Андрей Ермак опубликовал сообщение в Facebook, в котором заявил, что он намерен обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за сообщений Гео Лероса.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств проведения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Ермак.

Также Ермак отметил, что его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца, его знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов.

В свою очередь Гео Лерос подал в НАБУ обращение с видеоматериалами, на которых фигурирует брат главы ОПУ Андрея Ермака.

"Мы против таких, как ты (Андрей Ермак – "Апостроф"), приняли изменения в закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", поэтому отправляю в НАБУ представление с флешкой и жду 10% награбленного, отправлю в детдом", - написал нардеп.

В результате, в понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Стоит отметить, что журналисты уже успели проанализировать фамилии фигурантов разговоров с Денисом Ермаком, так что искать участников долго не придется...

Политические эксперты, комментируя ситуацию, обращают внимание на то, что данный скандал является направленной акцией, имеющей целью ослабить позиции Зеленского и его окружения.

"На данный момент мы не можем оценить, насколько ударит этот скандал по репутации власти. Сейчас с ним знакома только та прослойка общества, которая активно интересует политикой, читает телеграм-каналы и социальные сети. Основная масса людей пока не знает о скандале. Но последствия будут после широкого обнародования информации. Ведь впервые за почти год существования партии власти, появилась информация, вскрывающая отношения внутри партии, их язык, их внутреннюю структуру. Подобный скандал приведет к изменениям в отношении к власти, это нарушит их легитимность. Уже через несколько недель прогнозируется значительное падение рейтинга президента. В ситуации карантина, когда общество должно действовать консолидировано и дисциплинированно, потеря легитимности властью это серьёзное оружие. Оно создает предпосылки к изменениям власти, досрочной смене или состава, или самой властной структуры. Впрочем, сам скандал не связан с непосредственно Ермаком, а с устойчивостью власти Зеленского", - сказал в комментарии "Апострофу" директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Причины и следствия

Стоит отметить, что видео пролежали долго на полке. Время и дата съемок – 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Возникает вопрос, кто так долго их хранил и почему обнародовал только сейчас?

Политолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Апострофу" отметил, что круг заинтересованных лиц достаточно широк.

"В первую очередь это, конечно, Коломойский. Ермак собирает голоса за законопроекты, которые ему не выгодны, это законопроекты по банковской сфере. Россия также заинтересована в "сбитом" Ермаке. Они там испытывают эйфорию от ситуации", - заявил Голобуцкий.

Также одним из вероятных организаторов данного вброса называют Андрея Богдана. "Он хочет отомстить Ермаку, который его "подсидел" в Офисе президента. К тому же Гео Лерос близок к нему", - рассказал нашему изданию источник на Банковой.

В свою очередь политолог Ермолаев отметил, что скандал имеет характер внутреннего сопротивления в правящих элитах.

"Заинтересованных в скандале много. Одни считают, что это реванш старой власти, другие - что внутривидовая борьба. Допускаю также утечку со стороны спецслужб. В целом, выброс информации несет внутрирежимный характер, такие "разборки", а вот последствия будут нести уже системный характер", - сказал Ермолаев в комментарии "Апострофу".

Тем временем, брат Ермака, возможно запечатленный на видео, через сутки наконец-то прокомментировал данную информацию. "Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", - заявил Денис Ермак.

Основной вопрос, который возникает у общества – это вопрос реакции Зеленского и возможного устранения нового главы Офиса Президента. Ведь президент в начале своего политического пути декларировал отказ от старых "схем" и кумовства. Но, как отмечают политические эксперты, увольнение Ермака вполне вероятно даже не столько из-за скандала, сколько по причине его непрофессионализма – откровенной слабости на политическом поприще, неспособности регулировать важные вопросы и контролировать решения пропрезидентской фракции в Верховной Раде.

Однако это не значит, что увольнение главы Офиса произойдет прямо сейчас. Зеленскому важно сохранить лицо. Тем не менее, атака против Ермаков может нанести непоправимый ущерб рейтингу Зеленского и его команды. У главы Офиса президента также прекрасно понимают всю шаткость ситуации, в которой он оказался. А значит, нас ждет активизация действий братьев Ермаков, которые сейчас будут пытаться перехватить инициативу в информационном пространстве, и доказать свою невиновность...