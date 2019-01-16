Марш "левых" кандидатов: зачем из нафталина достали Симоненко и Мороза

Несмотря на разногласия в прогнозах относительно того, кто победит на предстоящих президентских выборах, большинство экспертов сходятся во мнении: в любом случае на этих президентских выборах мы увидим самый длинный список кандидатов в президенты за всю независимость Украины. В "простыню"-бюллетень решили попасть не только политики-новички, но и политики-мастодонты, о существовании которых рядовые украинцы уже успели подзабыть. Особенно это касается представителей "левого" фланга. О том, кто и зачем решил отправить на президентские выборы Петра Симоненко и Александра Мороза, читайте в материале "Апострофа".

Одной из самых больших неожиданностей этой президентской кампании стало массовое появление представителей "левого" крыла. Наибольший резонанс вызвало заявление главы запрещенных в Украине коммунистов Петра Симоненко о походе в президенты, озвученное им 3 января на так называемом 54-м съезде КПУ. "Делегаты съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии Украины Симоненко Петра Николаевича, первого секретаря ЦК", - написала пресс-служба.

В соцсетях отреагировали резко, заявив о необходимости срочной и жесткой реакции со стороны силовых органов на подобный произвол. Ведь формально коммунистов в Украине запретили. Впрочем, от СБУ и других правоохранительных органов, которые должны разъяснить ситуацию относительно выдвижения Симоненко от запрещенной на территории Украины партии - ни слова об этом.

Ранее, в декабре 2018 года, объявил о своих президентских амбициях и 74-летний Александр Мороз, который в последний раз баллотировался в президенты еще в 2010 году, и уже давно не ведет активной политической деятельности, еще в 2012 году избавившись от Социалистической партии Украины, за бренд которой уже достаточно давно ведется борьба между нардепом Сергеем Каплиным, а также Ильей Кивой, экс-начальником департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, которого относят к орбите действующего главы МВД Арсена Авакова. В результате, и Каплин, и Кива тоже планируют идти в президенты.

Для полного комплекта также стоит упомянуть и экс-министра иностранных дел Януковича Леонида Кожару, возглавляющего партию "Социалистов", которую называют близкой к Андрею Клюеву, бывшему секретарю СНБО времен Виктора Януковича.

Зачем нужно такое огромное количество "левых" проектов? Существует несколько версий, почему так произошло. В частности, среди политических экспертов в последнее время ходит анекдотическая история о том, что во время встречи Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в конце 2018 года последняя спросила главу украинского государства: почему на фоне наличия различных "правых" сил в Украине нет "левых" политических партий. Якобы на Банковой решили ликвидировать этот перекос, но поскольку никого нового на этом фланге обнаружить не удалось, то пришлось заниматься возвращением из небытия Мороза и Симоненка.

Петр Симоненко и Александр Мороз Фото: УНИАН

В то же время, как рассказали "Апострофу" источники в Верховной Раде, появление этих мастодонтов - это попытка Администрации президента осуществить хитрый технологический трюк, рассчитанный на то, чтобы хоть как-то заполнить "левую" лакуну, ударив по тем, кто пасется на этом электоральном поле. Основной конкурент Петра Порошенко - Юлия Тимошенко. Выдвижение "левых" кандидатов вроде Мороза и Симоненка, по идее, должно отбирать голоса у лидера "Батькивщины", которая как раз и рассчитывает на то, чтобы единолично контролировать эту нишу.

Удастся ли Морозу и Симоненку (последнему, по данным источников "Апострофа", активно помогает бывший российский, а ныне - украинский олигарх Константин Григоришин, который является давним компаньоном по бизнесу Порошенко), которых так удачно достали из нафталина, что-то изменить в этом направлении? Возникают большие сомнения. По большому счету их ресурс иссяк еще 10-15 лет назад, а появление того же Петра Симоненко на политическом горизонте, скорее, ударит по самой власти, которую будут обвинять в инертности и нежелании навсегда убрать откровенную "пятую колонну" с политической карты Украины.

Если же отойти от сиюминутных предвыборных раскладов, то очень может статься, что после президентских выборов "левую" нишу попытаются оседлать топ-политики. Так, это направление якобы считает перспективным для себя действующий генпрокурор Юрий Луценко, который, как писали СМИ, в течение всего прошлого года искал для себя запасной аэродром в случае проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах - то размышляя над собственной партией, то планируя присоединиться к мэру Киева Виталию Кличку, чтобы осенью 2019 года попасть в Верховную Раду. Впрочем, зная левацкий бэкграунд Юрия Луценко, который с 1991 по 2006 год находился в рядах СПУ, активизация его политической деятельности на этом фланге будет выглядеть достаточно органично как для Украины. И не так важно, что Юрий Витальевич - типичный сhampagne socialist ("шампанский социалист"), который ездит на Сейшелы, при этом рассказывая о высоком уровне среднего класса в Украине. Луценко - опытный политик, который всегда умеет сыграть на публику роль оскорбленного.

Может так случиться, что весной нынешнему генпрокурору придется действовать крайне быстро: если все пойдет не по плану, у него как одного из ближайших соратников Петра Порошенко могут возникнуть серьезные неприятности с новым руководством страны. Поэтому запуск лево-популистского политпроекта, целью которого является уже этой осенью попробовать в очередной раз попасть в Верховную Раду, представляется не слишком фантастической идеей...