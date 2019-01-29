Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Оболонский райсуд Киева после длительного судебного процесса все-таки признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене, приговорив его к 13 годам заключения, заочно. А тем временем Всемирный экономический форум в Давосе посетили трое участников президентской гонки - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Также ПАСЕ наконец-то приняла резолюцию по поводу захвата Россией украинских моряков в Азовском море. Ключевые события прошедшей недели и их последствия для Украины прокомментировал эксперт Международного центра перспективных исследований ИГОРЬ ПЕТРЕНКО.

О суде над Януковичем

Безусловно, это дело имеет политическую окраску, поскольку мы судим все же политика, экс-президента. Конечно, сразу было желание использовать эффект от результата заседания на выборах, в том числе и президента. Понимаем, что такая стратегия защиты, с одной стороны, была задумана для того, чтобы прокуроры и суд допускали как можно больше ошибок, чтобы потом это все оспаривать. С другой - и суд, и прокуроры понимали целесообразность вывода дела на определенный период времени и соответственно его завершения, это тоже была такая игра, и они соглашались с ней. Фактически позволили значительную часть судебного процесса превратить в оправдание того, почему и как оккупировали Крым, кто и что делал, кто и в чем был виноват. Да, понимали, что это дело достаточно сложное, дело имеет три эпизода, по которым Януковича и обвиняют. Настораживает интересный момент: ему было определено пособничество, но надо тогда установить и тех, кому он помогал, но об этом не говорят. В любом случае, думаю, что мотивы определенного влияния на суд с тем, чтобы его рассмотрение завершилось именно в определенный период времени, логично, потому что мы понимаем, что любому представителю действующей власти будут вменять: "А как так? Вы же суд над Януковичем так и не завершили". Также здесь надо помнить, что мы говорим о деле расстрела людей на Майдане.

Думаю, здесь задача состояла больше в том, чтобы выбить почву из-под ног у критиков, чтобы они их не упрекали, что дело Януковича не завершили. Если так посмотреть, то для общества Янукович и его дела - менее важны, ведь у нас есть вопросы тарифов, социально-экономической жизни, вопросы коррупции, вопросы мира и войны и тому подобное. Это гораздо более важные вопросы, чем госизмена Януковича. Кроме того, мы должны понимать, что это заочное осуждение, что решение суда никак не повлияет на настоящую жизнь, и на Януковича особенно это решение не повлияет, потому что он сидит где-то в своей резиденции в РФ, и думаю, что путешествовать не планирует. Это весьма незначительная компенсация для тех, кто искренне ненавидит Януковича за страдания Украины. Опять же, теперь политики, которые обещали посадить Януковича, смогут положить это решение суда в свою "копилку".

Суд признал экс-президента Януковича виновным в совершении госизмены и приговорил к 13 годам лишения свободы Фото: УНИАН

Однако у меня есть много вопросов по этому поводу, в частности, почему мы говорим о государственной измене, но не говорим об экономических преступлениях, к которым может быть причастен Янукович и члены его "семьи"?! Я помню очень хорошо, как многие нынешние политики рассказывали о том, что где и какие схемы находятся, где и как они работают, кто к этому причастен. Но почему-то после того, как уже произошла смена власти, об этом никто не говорит, хотя можно было вести эти дела параллельно. Однако почему-то об этом не говорят, и выбрали именно такую классификацию его преступления, как государственная измена.

По "пособникам" Януковича есть много вопросов, действительно, нет положительных судебных решений, некоторые есть, но это были, скажем так, люди среднего или низшего звена. Очевидно, что те схемы, которые были построены, были очень грамотно продуманы и, возможно, их надо было просто лучше усовершенствовать и сохранить, чем довести до какого-то судебного разбирательства и их раскрыть и прикрыть. Возможно, в этом и есть причина, что расследование происходило так медленно. На самом деле, 4,5 года - это такой срок, который должен был бы показать значительные результаты в расследовании преступлений бывшей власти, особенно, понимая, что сейчас они особого влияния не имеют, вряд ли Януковича кто-то может в парламенте послушать. Но все же мы видим очень медленное движение, а в некоторых делах - вообще полную тишину и безответственность.

Об итогах форума в Давосе для Украины

С чем украинские политики вернулись с форума? Были слышны заявления о новых инвестициях в страну. Здесь надо понимать, что там более 200 панелей различной направленности, много различных образовательных, экономических программ. Там действительно можно пообщаться с людьми, которые представляют свои личные достижения, что они сделали, как они это сделали, принять эти модели для работы или привлечь определенную поддержку и показать там какие-то наши достижения. Это уже хорошая площадка, которая бы могла это позволить сделать, но надо понимать, что политическая и социально-экономическая ситуация, безопасность в Украине - это достаточно серьезный предохранитель для любого инвестора, который хотел бы к нам прийти. Хотя, рискованность нашей страны - менее сдерживающий фактор, чем вопрос невозможности обеспечения безопасности собственности. Например, то, что идет война, является фактором, который может повлиять на невозврат инвестиций, но ввиду того, что в мире сейчас перенасыщение денег, и их больше, чем того, куда их можно вложить, то многие инвесторы рассматривают рискованные страны, но им надо понимать правила игры. Если эти правила игры четкие и понятные, тогда хорошо, даже неважно - это демократическая страна или авторитарная.

И все же Украина остается страной с гибридными правилам игры, которые могут меняться - и это главный сдерживающий фактор. Вот если бы эти правила были закреплены в Конституции, а она, в свою очередь, была не просто словом, а Основным Законом, то ситуация была бы совсем другой. А у нас сейчас страна находится в ручном режиме фактически, а руководит ею Порошенко, а мы понимаем, что управлять такой серьезной машиной в ручном режиме - это путь к серьезным потрясениям, потому что не может один человек нормально контролировать все эти процессы. А это значит, что в стране серьезные проблемы, и институты не работают, а этом случае не стоит ожидать какого-то улучшения.

В Давос поехало три кандидата в президенты Украины. Конечно, такие "смотрины" на подобных мероприятиях происходят: представители правительств других стран и представители международных организаций слушают, о чем говорят эти кандидаты, какие приоритеты выставляют, воспринимают ли они какие-то определенные предложения. Хотя они понимают, что перед выборами все кандидаты будут стараться быть лучше, чем они есть на самом деле. В любом случае, это серьезная возможность показать себя, заручиться поддержкой. Мы понимаем, что Украине сейчас очень трудно без наших западных партнеров, поэтому и иметь хорошие отношения с ними - это уже залог успеха.

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе Фото: pinchukfund.org 1 / 1 Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Давосе Фото: pinchukfund.org 1 / 1 Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Давосе Фото: pinchukfund.org 1 / 1

Кроме того, мы должны понимать, что украинские выборы могут быть самыми грязными, с применением различных технологий, административных ресурсов, и у нас сейчас разрыв между основными конкурентами незначительный. У нас есть лидер всех рейтингов - это Тимошенко, но дальше есть 3-5 кандидатов, которые потенциально могут выйти во второй тур. И именно этот отрыв будет толкать к тому, чтобы вести острую борьбу. И тогда вопрос признания выборов - и внутреннее - обществом, и внешнее - нашими партнерами, имея хорошие отношения с одним из кандидатов, может сыграть им на руку. Однако сегодня еще непонятно, кто из западных партнеров и на кого ставит на президентских выборах, потому что, как правило, наши партнеры стараются не показывать свою поддержку. Также они понимают ту неопределенность, которая до сих пор существует, по поводу того, кто и как будет дальше играть. Безусловно, они могут присматриваться, проводить какие-то закрытые встречи. Думаю, в случае если будущий президент будет позиционировать себя как человек, который держит курс на реформы, который планирует оставаться в лоне ЕС и придерживаться демократических принципов, то он будет приемлем для Запада.

О резолюции ПАСЕ по агрессии РФ в Азовском море

То, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и захвату украинских моряков - однозначно плюс для Украины. Донесение до правительств соответствующих стран - важно. Но опять-таки, все эти резолюции носят рекомендательный характер, они не имеют влияния на РФ, которая не изменит свою политику и не освободит из-за нее украинских моряков. Это важный вопрос с точки зрения донесения информации до граждан других стран, которые затем влияют на правительства своих стран, чтобы у них была более активная позиция по этому вопросу. Но все мы понимаем, что это вопрос ответственности именно президента страны и его попытки проявить дипломатический талант и выходить на новый уровень переговоров. Это вопрос исключительно освобождения моряков, жизни людей. Были попытки, которые, по сути, ничем не закончились. Поэтому резолюция, конечно, положительный шаг, но она мало сможет помочь именно в этой ситуации.

ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченского пролива Фото: flickr.com/councilofeurop

Мы же понимаем, что вопрос пленников имеет также политический оттенок. У нас есть ряд политиков, которые на этой теме спекулируют, потому что люди сочувствуют этому, и если ты где-то что-то делал хорошее для защиты пленных, то это также тебе плюс к рейтингу. Думаю, что до завершения избирательного процесса, а его завершат парламентские выборы, никаких сдвигов не будет. На самом деле это время дает возможность, чтобы выйти на какие-то переговоры и завершить их. Возможно, РФ доведет дело до конца, до приговора соответственно, а затем уже будет готова идти или на какой-то обмен или помилование. Поэтому еще год будет затягиваться эта ситуация.