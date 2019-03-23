Движение к европейским ценностям: обращение к кандидатам в президенты

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш как посланник по вопросам толерантности Программы развития ООН в Украине (ПРООН), обращается к кандидатам в президенты с предложением разработки новой, более совершенной политики толерантности.

Украине нужна политика толерантности. Политика толерантности - это нечто иное, чем политика идентичности, которая сегодня существует на Западе (и куда гендерная политика входит как одна из ее частей). Политика толерантности означает уважительное отношение ко всем частям общества и поддержанию мира между этими частями (либеральный аспект). Вместе с тем, в рамках уважения целого (государства) к частям толерантность означает и обратный механизм - уважение частей к целому (правый, консервативный элемент). Соответствующий образ для понимания этого баланса - клеточная оболочка. Будучи слишком жесткой, оболочка высушит клетку, особо проницаемой - разрушит.

Украину ждет период самоопределения в отношении ряда важных социальных понятий: национализм, гендер, права меньшинств, роль которых в обществе все еще не сбалансирована. Европейские структуры, в которые медленно, но неизбежно будет входить Украина, рано или поздно будут ставить эти вопросы перед нашей страной, и нам же придется давать на них ответы.

Либерализм - соблазнительная форма социальной политики с хорошей перспективой свобод, тогда как правый уклон в ситуации войны - верный шаг для укрепления внешних границ и украинской идентичности в целом. Проблема в том, что усиление и крайне правых, и крайне левых настроений в обществе ведет к формированию так называемого политического трайбализма - выделение собственной группы как особо важной и значимой по сравнению с другими. Об этом подробно пишет профессор Йельского университета Эми Чуа в своей книге "Политические племена".

Правые популистские установки хорошо известны украинцам и миру, и последние тридцать лет глобализированный мир старался держаться от них подальше. Однако и левая политика идентичности (читай - политика защиты меньшинств) тоже переживает сейчас ощутимый кризис. Приход к власти президента Трампа - лишь одно из ярких этому доказательств. Сами же прогрессисты отмечают, что политика идентичности по инклюзивной силе - из желания позаботиться о менее защищенных в правовом смысле социальных группах - превратилась в разделяющую силу - по сути, другое обличье того же трайбализма.

Пока в Украине еще есть пространство для маневров в вопросах социальной политики, нам просто необходимо успеть выработать собственную политику толерантности, которая будет учитывать специфику нашей страны. В дальнейших статьях мы попробуем очертить некоторые вехи к ней, сейчас же сделаем первый шаг и скажем, что такая политика толерантности в Украине должна носить интегральный характер.

Прежде всего интегральность означает, что ценности различных общественных групп (различные конфликтующие между собой "правды") объединяются холархичным образом. В отличие от иерархии, где более высокие ступени умаляют значение нижестоящих ступеней, холархия (от греческого "холон" - "целостность") включает в себя нижестоящие, не вытесняя их. Как большая матрешка - меньшие.

Интегральная политика толерантности предполагает, что мы считаемся с ценностями всех групп населения. Например, попытки запретить понятие "гендер" сегодня являются беспомощными. Благодаря этому понятию, как отмечает философ Сергей Дацюк, мы можем глубже понимать процессы, которые сейчас проявляются в глобальном обществе. Отказываться от понятия гендера - это все равно, что выбросить микроскоп из лаборатории на том основании, что нам не нравятся лейкоциты, которые мы видим. Украина не сможет оставаться информационно непроницаемой для понятия гендера, а в самой стране так или иначе есть и будут люди, которые связывают понятие гендера с собственными важными жизненными потребностями.

Однако сторонники политики гендера тоже должны быть готовы услышать голос критики и пересмотреть свои позиции, например, по подходам к гендеризации начального и среднего образования. Известно, что в Украине существуют значительные общественные движения (как, например, Всеукраинский форум семьи), которые выступают резкими противниками учебников по, например, расширенным трактовкам понятия семьи, где у ребенка изображены двое отцов, две матери и тому подобное. Ни одна из сторон в том или ином спорном вопросе не должна выставлять собственную категорическую "правду" выше целостности государства и общества.

Важно понять, что подобные конфликты сейчас уже не могут решаться категорично: или/или. Холистический подход в данном случае означает поддержку обоих подходов, однако с сохранением их пропорциональных масштабов. "Вы правы, но это еще не вся правда", - вот лозунг для такого подхода.

Как посланник толерантности Проекта развития ООН в Украине, я считаю, что новому Президенту Украины стоит обратить внимание на создание рабочей группы по разработке основ интегральной толерантности. Основой же для работы этой группы должна стать выработка определенных объединяющих украинское общество ценностей, которые будут положены в основу такой политики.

В статье об объединении украинских Церквей я вспоминаю о необходимости инициации круглого стола между тремя ключевыми деятелями: государством, Церковью и обществом. Совместная разработка холархично ранжированных ценностей (общественных приоритетов) позволит нам заложить ценностно-мировоззренческую основу для формирования политики толерантности. Очевидно, что такая основа должна быть надконфессиональной (но включать в себя ядерные, то есть коренные ценности религиозных общин), над-политической (но включать в себя ядерные ценности левого и правого крыла, такие как гражданские свободы и патриотическое самоопределение), над-обычаевой (но включать в себя ядерные ценности народной традиции и памяти). Данные ценности, заимствованные и освобожденные от их культурных или теологических упаковок, должны, вместе с тем, быть не только собраны в перечень, но и должным образом проранжированы и масштабированы, что позволит составить в случае конфликта интересов порядок приоритетов защиты тех или иных ценностей. Масштабирование и ранжирование ценностей - это и есть процесс балансировки отношений целого к частям (государства к гражданам) и частей к целому (граждан к государству). Уважение и почитание границ в данной балансировке должны быть двусторонними и оцененными с точки зрения краткосрочной и долгосрочной стратегии.

Рабочее название такому документу, которое заранее определило бы общую точку соприкосновения всех трех сторон, мог бы дать образ "Общества соболезнования", предложенный Его Святейшеством Далай Ламой ХIV.

Пренебрежительное игнорирование либералами религиозного сектора, отсутствие желания к диалогу церковного клира с левыми, подыгрывание со стороны власти обоим сторонам может длиться долго, но не принесет блага - ни видимого, ни невидимого. Разработка основ интегральной политики толерантности поможет Украине сделать уверенный шаг в той сфере социальной политики, где западные государства только начинают прощупывать наличие альтернатив и перспектив.