Украинские военнопленные моряки могут вернуться домой: последние новости и все подробности

В последние дни Украина и Россия всерьез активизировали переговоры по обмену пленными, и, кажется, в список также попадут военнопленные украинские моряки, которых Международный трибунал ООН приказал Москве отпустить еще 25 мая.

Не исключено, что жест доброй воли со стороны президента России Владимира Путина может оказаться политической уловкой для украинцев, так как все может произойти аккурат под досрочные выборы в Верховную Раду и сыграть на руку одному известному политику.

"Апостроф" рассказывает все, что известно об этом на данный момент.

Впервые о возможности передачи пленных украинских моряков куму Путина Виктору Медведчук под выборы заявили российский адвокат украинцев Николай Полозов, а также работающий в Москве украинский журналист Роман Цымбалюк еще в феврале 2019 года.

"Украинские моряки могут быть возвращены ближе к парламентским выборам, например, Виктору Медведчуку. На своем прекрасном самолете он вернет три экипажа наших кораблей и тем самым покажет, что именно у него есть ключи от дверей в Кремль", - сказал тогда журналист.

Вторил ему и Полозов: "учитывая, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука … не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду. Здесь могут быть различные варианты. Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти несколько моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть - нет", - сказал тогда Полозов.

Намек на такую "многоходовочку" прозвучал и от самого Путина 20 июня во время очередной "прямой линии". Он признал, что обсуждал этот вопрос с Медведчуком и заявил, что вопрос обмена пленными "никогда не исчезал из поля зрения".

Более прямой инсайд на эту тему озвучил в интервью "Апострофу" журналист Дмитрий Гордон 29 июня. При этом он намекнул, что Украине такой жест Путина может дорого обойтись.

"Путин отдаст моряков Медведчуку, а все три канала Медведчука прославят его и скажут: "Посмотрите, это правительство импотента не могло решить вопросы, а мы все решили с Россией. Так же будем решать все остальные вопросы: и газ, и цена на нефть – все будем решать; видите, мы уже начали", - сказал Гордон.

Немного позже, 14 июля, тема возможного освобождения украинских моряков вновь стала горячей с подачи экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Имею информацию, … что на 90% наши пленные могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы так и было", – сказал он.

Уже на следующий день вопрос обмена вышел на официальный уровень. В частности, позицию России озвучил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков", - коротко заявил дипломат.

Это фактически стало первым официальным намеком на то, что Россия готова к такому шагу, ведь ранее, когда поднималась данная тема, в Москве кивали на суд и настаивали на том, что пленные украинские моряки – преступники. В России считают, что украинцы нарушили госграницу РФ в Керченском проливе, которую никто в мире не признает.

В тот же день, уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова, которая 15 июля находилась в Киеве и встречалась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, озвучила условия освобождения пленных украинских моряков, намекнув, что Москва ждет от Киева признания вины моряков и осуждения их в Украине.

Еще через день, 16 июля замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина и РФ предварительно договорились об обмене пленными в течение месяца. Он также допустил, что Путин таки исполнит указ Международного трибунала ООН.

"Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия не выполняет решения Трибунала демонстративно, а затем выполняет их - так же демонстративно", - заявил Пристайко.

В свою очередь Москалькова и Денисова заявили, что готовят обращения к президентам относительно помилования пленных.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова на совместной пресс-конференции с Москальковой.

Речь идет о списке, в котором есть 150 граждан Украины, в том числе и 24 украинских моряка.

Между тем глава МИД Украины Павел Климкин озвучил опасения относительно плана Москвы по освобождению украинских моряков. По его словам, если Украина признает вину моряков, то фактически признает и то, что Крым – это Россия.

"Если примем их условия по морякам – Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", – подчеркнул дипломат.

В среду, 17 июля, Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца до 24 октября 2019 года 13-ти украинским морякам - Денису Гриценко, Сергей Попову, Богдану Головашу, Михаилу Власюку, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олег Мельничуку, Сергей Чулибе, Виктору Беспальченко, Василию Сороке.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства в отношении остальных 11 моряков

Между тем, российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинских моряков, удерживаемых в России, могут отпустить домой.

"Схема какая: российское Министерство иностранных дел отправило ноту в МИД Украины и там написано, что мы имеем право, после продления ареста, арест был только что продлен, после этого следователь в одностороннем порядке имеет право изменить эту меру пресечения и отправить их из СИЗО под домашний арест. Домашнего адреса здесь в России у них нет, именно поэтому российское законодательство предполагает, опять-таки, я еще раз уточню, после продления ареста, их таки отправят в Киев и Одессу, но я все равно не понимаю с какой такой стати", - отметила она.