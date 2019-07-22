ЦИК подсчитала половину бюллетеней: озвучены важные цифры

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала более 50% бюллетеней на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Об это сообщают на сайте ЦИК.

Так, по итогам проверки половины бюллетеней лидирует партия "Слуга народа" (42,44%), далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,87%) и "Европейская солидарность" (8,65%).

Следующие по итогу голосования "Батькивщина" (8,02%) и "Голос" (6,39%).

может стать экс-

Напомним, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Как сообщал "Апостроф", СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра. Им может стать экс-заместитель главы Национального банка (НБУ), представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.