Война без войны: зачем Украина запрещает российских наблюдателей

На выборах в Украине не будет российских наблюдателей - соответствующий закон 26 февраля подписал президент Петр Порошенко. Свое мнение о целесообразности запрета, последствиях для положения Украины в ОБСЕ и возможную реакцию России в комментарии "Апострофу" высказал доцент Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Не понимаю смысла этого запрета. У нас нет конфликтных отношений - состояния войны или разрыва дипломатических связей, - которые бы давали основания для того, чтобы считать всех русских, даже работников международных организаций, врагами. Эта двойственность, которую мы создали вокруг конфликта с Россией, конечно, очень удобная. Когда нужно использовать риторику о войне в целях саморекламы или давления на западных партнеров - это очень хорошо. Но сохранять в нормальном рабочем состоянии отношения, имея оккупированные территории и полузамороженный конфликт - не только означает иметь ситуацию, благодаря которой можно манипулировать другими, но и за которую придется расплачиваться. В Европе это прекрасно понимают. Поэтому я не думаю, что здесь нам удастся кого-то убедить в последовательности наших решений.

Из этой ситуации вытекает множество конкретных проявлений. В частности, случай с российскими наблюдателями. Формат работы ОБСЕ и других международных организаций такой, что их сотрудники являются прежде всего международными функционерами, чиновниками или наблюдателями, а не гражданами отдельно взятых стран, с которыми у нас могут быть проблемные отношения.

Читайте также: Европа уже не верит Украине: о чем умолчал Дональд Туск

Поэтому наша позиция изначально была слабой, а реакция ОБСЕ - предсказуемой. И очевидно, что мы готовы платить имиджевую цену, связанную также с возможным ослаблением позиции Украины внутри ОБСЕ. Потому что если наша позиция идет вразрез с принципами ОБСЕ, то понятно, что авторитет Украины в организации несколько упадет. Но мне кажется, что мы готовы заплатить эту цену, имея взамен красивую для кого-то позицию о недопущении российских наблюдателей.

Практически это не будет иметь никакого влияния ни на признание, ни на легитимность выборов. Поэтому я думаю, что существенных последствий не будет.

Россия лишний раз подчеркнет, что Украина действует способом, который противоречит европейским ценностям (русские могут так же свободно использовать данное словосочетание, как это делаем мы). Но, опять-таки, это ни на что существенно не повлияет. Думаю, для России нет смысла не признавать следующего президента Украины. Даже в 2014 году, в более удобный момент для того, чтобы поставить под сомнение легитимность украинского гаранта, россияне признали Порошенко президентом. Они пришли к выводу, что выгоднее договариваться о каких-то базовые вещах с избранным украинским президентом, чем играть в игру "Мы его не признаем". Это не имеет никакой практической пользы. Думаю, что и после этих выборов для россиян не будет смысла не признавать президента, кого бы не выбрали. Им всегда будет выгоднее договориться, хотя повестка дня договоренностей будет зависеть от того, кто будет президентом.