Зеленский попал на "растяжку" Путина: Россия запустит мощную кампанию против Украины

Россия может использовать важного свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха для того, чтобы начать информационно-лоббистскую кампанию против Украины. Если Цемаху удастся выехать на неподконтрольную Киеву территорию в зоне боевых действий на Донбассе, то Россия будет заявлять, что именно Украина тормозит расследование дела сбитого самолета Boeing, поскольку замедляет процесс допроса Цемаха. Такое мнение высказал "Апострофу" аналитик "Украинского института будущего" Игар Тишкевич, комментируя освобождение Цемаха из-под стражи по решению Апелляционного суда Киева.

Основные риски безоговорочной выдачи Цемаха - это то, что Россия начнет раскручивать собственную политическую комбинацию, а Украина окажется в центре международного скандала.

Цемах на сегодня - это единственный живое человек, которого можно считать по крайней мере свидетелем по делу МН17. Прокуратура Нидерландов послала запрос, на который должен быть ответ. Украина сначала продолжила арест, а через 2 дня суд принимает решение выпустить Цемаха под личное обязательство, чтобы он поехал по месту жительства - на оккупированную территорию в город Снежное. Возможно ли технически обеспечить доступ следователей в Снежное, чтобы они могли опросить Цемаха? Это нереально.

Если с Цемахом что-то случается или он убегает, государство Украина автоматически становится участником процесса, в котором один из потенциальных свидетелей, исчезает. С точки зрения нидерландцев, им все равно, как Украина обеспечит возможность допросить его. А если Киев отправляет следователей туда, куда они попасть не могут, это можно считать препятствием следствию. Это позволит РФ начать информационно-лоббистскую кампанию под основным тезисом, что именно Украина тормозит расследование дела - тем, что она не дает допросить Цемаха. Эта кампания выполнит основную свою задачу - размоет у части следственной группы восприятие России как государства, которое несет ответственность, или хотя бы снятие с повестки дня этого вопроса. Сейчас следователи не назвали Россию ответственной - говорят только, откуда пришла техника, кто был в экипаже.

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Через 6-12 месяцев Россия начнет третью волну пропагандистской кампании, направленной на пакет санкций, наложенных на государство после того, как сбили Boeing. Но если не доказана ответственность государства, то какой смысл их оставлять? Россия будет готовить почву для частичной отмены санкций.

С одной стороны, мы попали на "растяжку", заявив о быстром обмене. Когда он сорвался, Россия начала диктовать условия. И мы попали в ловушку.

Другая проблема - мы не знаем позиции Франции относительно этой ситуации. Я не исключаю, что имеет место определенное политическое давление, потому что баланс сил в Европе складывается, к сожалению, не в пользу Украины. Когда обмен сорвался, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон разговаривали более полутора часов.

Очень интересно в этом плане и недавнее выступление Макрона перед представителями дипломатического корпуса. Он очертил направления внешней политики Франции, которая пытается стать глобальным игроком. Там был целый раздел о новых отношениях с РФ, а об Украине вспоминают лишь один раз - в контексте того, что для начала работы с Россией надо закончить кризис в Украине. Макрон не говорил, на каких условиях.

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Вопрос не в том, что мог сказать Цемах - он может оказаться "пустышкой", ничего не знать. Вопрос в процедурах. Согласно 25 ст. Конституции, Украина не может выдавать своих граждан другим государствам. Если Цемах быстро откажется от украинского гражданства, написав соответствующее заявление, отправится в ОРДЛО, а там с полки книжного шкафчика достанет российский паспорт - это не будет нарушением Конституции со стороны Киева, поскольку Донбасс - это Украина.

Другой вопрос - в нашей коммуникации с Нидерландами. Также можно спокойно идти на обмен Цемаха, если наши спецслужбы имеют готовый для реализации план операции по похищению других фигурантов этого дела. Но в любом случае это большие репутационные риски для Украины.