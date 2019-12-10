Украинцам надо бороться за Зеленского, но он окружен тремя предателями - Андрей Пионтковский

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже показало, что он не перешел никакие "красные линии", которые формулировались оппозицией и гражданским обществом. Также президенту нужно освободить себя от троих предателей Украины, которые сегодня пытаются формировать политику страны. Вместе с тем подписанное коммюнике лидерами стран-участниц "нормандской четверки" говорит о том, что Зеленскому навязывают возвращение ОРДЛО в правовое поле Украины, но на условиях, выгодных президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ, подводя итоги "нормандского саммита" 9 декабря.

- У меня очень противоречивые впечатления. С одной стороны, Зеленский удачно выступил на пресс-конференции, очень четко отказавшись от выборов, проводимых оккупантом на оккупированной территории. И он заявил, что главным требованием для выборов является передача границы Украине, и, естественно, вывод иностранных войск и вооружений.

Но позже, когда было обнародовано коммюнике, подготовленное [помощником президента Украины Андреем] Ермаком и [помощником президента РФ Владиславом] Сурковым (которое Ермак с Сурковым согласовали где-то еще в середине ноября) – то это ужасный документ, предусматривающий имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины, закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе, что, видимо, подразумевает внесение изменений в Конституцию.

То есть, с одной стороны, после устного выступления Зеленского создалось впечатление, что он отказывается от кремлевского проекта воссоединения с ОРДЛО, которое на самом деле является присоединением Украины к ОРДЛО. С другой стороны, весь документ как раз исходит из идеи согласия на движение к воссоединению с ОРДЛО. Поэтому у меня и сложились очень противоречивые впечатления по итогам саммита.

- Почему мы не услышали четкую реакцию Меркель и Макрона?

- Надо отдать должное Меркель. Она поддержала Зеленского во время его выступления, когда он проводил идею изменения Минских соглашений. Ведь когда Зеленский отказался от выборов до передачи границы, то Меркель его поддержала (заявив Путину, что "Минск" надо пересматривать, - "Апостроф"). У нее есть симпатия к Украине и Зеленскому.

А Макрон в последние месяцы – это такой же путинской холуй, как Трамп.

В конце концов, это не так важно. Это детали, а важно поведение самого Зеленского. А он, выступая на пресс-конференции, держался достойно – не перешел никакие "красные линии", которые формулировались оппозицией и гражданским обществом. Но в коммюнике по целому ряду пунктов Зеленский встал на самоубийственный для Украины путь воссоединения с ОРДЛО.

Ведь когда проект документа появился, то и Сурков, и [политолог Алексей] Чеснаков с удовольствием писали, что этот документ устраивает Москву, закрывает Украине возможность изменить Минские соглашения. То есть это навязанный Украине документ. А выступавший Зеленский и подписавший документ Зеленский – это совершенно разные люди. Выступал патриот Украины, а документ подписан… не хочу произносить громких слов.

Андрей Пионтковский: "Выступавший Зеленский и подписавший документ Зеленский – это совершенно разные люди"Фото: journalby.com

Хотя Аваков же в Париже говорил, что "зрады" не было, но этот документ – "зрада". И вряд ли это будет принято позитивно гражданским обществом Украины.

- Но ведь главное, как Верховная Рада проголосует. Как вы считаете, парламент проголосует все эти изменения – в законы, в Конституцию?

- Рада, конечно же, не проголосует, и никогда этого не будет. Уже ясно, что гражданское общество Украины этого не позволит. Даже многие депутаты от "Слуги народа" публично говорили, что они никогда не поддержат такие инициативы.

Обидно за Зеленского, президента Украины, который очень неплохо выступал. Но сказывается громадное давление на него со стороны человека, которого я считаю не просто предателем, а сознательным агентом Москвы, работающим на Кремль – это Ермак. Даже во время пресс-конференции, которую после встречи в Елисейском дворце Зеленский давал для украинских СМИ, Ермак как всегда своей огромной тушей нависал над президентом. Я наблюдал за его мимикой и поведением – и отмечу, что он себя ощущал хозяином положения и покровительственно смотрел на Зеленского. Мол, все ли президент правильно говорит.

- Путин настаивает на выполнении "Минска-2" и совсем не идет на компромиссы. Но ведь "Минск-2" – это тупик.

- Все верно. Ведь цель Путина – это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь – то есть внедрение в политическое тело Украины раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел.

Поэтому украинская власть должна раз и навсегда сказать: "Отстаньте от нас с этим ОРДЛО, мы с ними объединяться не будем. Это оккупированная вами территория".

- Верно. Но никто не может повлиять на Путина, чтобы он начал менять свою риторику. Ведь он слышит одно, затем говорит совершенно противоположные вещи. Почему та же Меркель не может надавить на российского президента?

- О Макроне мы уже говорили. А что касается Меркель, то она пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией.

И еще важный момент, о котором я говорю последние 5 месяцев. Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с "партией войны", то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была "партией войны", то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о "партии войны" очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе. Ведь той же Меркель с громадным трудом приходилось все время преодолевать сопротивление немецкого бизнеса. А когда сама украинская власть говорит, что Порошенко развязал войну для наживы, то труднее становится поддерживать Украину.

- На этом саммите произошло еще одно важное событие. Якобы Зеленский и Путин договорились о поставках газа.

- По этому вопросу мы услышали проявление определенной твердости украинской позиции. Путин опять соблазнял Зеленского своими 25-процентными скидками, но мы услышали четкий ответ украинской стороны.

Вообще на саммите было много позитивных моментов. Первое. Освобождение сотни украинцев, которые томятся в пыточных подвалах на Донбассе. Правда, еще посмотрим, как это будет реализовано. По крайней мере, вопрос поднят.

Второе. Поведение Зеленского на пресс-конференций дало достаточно оснований для оптимизма.

Андрей Пионтковский: "Поведение Зеленского на пресс-конференций дало достаточно оснований для оптимизма"Фото: journalby.com

Третье. Очень серьезные меры будут со стороны Франции и Германии, которые обещали контролировать реальное прекращение огня и возвращение заложников.

Это все очень позитивно. Но когда я прочел это коммюнике – мое настроение резко ухудшилось.

- Участники саммита заговорили о второй встрече. Нужна ли она и что поменяет?

- Политически эти четыре месяца украинское общество должно использовать для того, чтобы к этой встрече придти с твердым заявлением: "Ни с каким вашим ОРДЛО объединяться мы не будем. Это оккупированная вами территория, мы не можем ее вернуть силой, поскольку мы не можем воевать с ядерной супердержавой. Но, рано или поздно, территория к нам вернется. Но никаких объединений мы не приемлем. Давайте же договариваться о прекращении огня и окончательном обмене пленными. Вы же не выводите войска. И мы же прекрасно понимаем, что вы хотите сохранить свой контроль. И давайте прекратим эту болтовню о воссоединении с ОРДЛО". Ведь Сурков же сам говорит, что это не присоединение Донбасса к Украине, а присоединение Украины к Донбассу.

Я могу это высказать в упрек прежней власти, которая хоть и не толкала Украину к ОРДЛО, но и твердо не заявила, что Минские соглашения – это договор о невозможном. Россия же не выводит войска и вооружения с Донбасса.

Поэтому за четыре месяца можно добиться прекращения огня, освободить заложников и твердо заявить позицию, озвученную мною выше.

- В этом случае вариант со стеной, о котором говорили в окружении Зеленского, не выглядит нереальным.

- В данной ситуации - это наименее плохой из вариантов. Это замороженный конфликт. Ведь 73% людей, избравших Зеленского, голосовали не за ОРДЛО, а за мир. Прежде всего, они голосовали за то, чтобы люди перестали погибать.

Да и последний опрос показывает, что за автономию Донбасса, то есть за воссоединение с ОРДЛО, голосует только 15%. Запрос украинского народа на мир – это прекращение гибели на границе. Этого и надо добиваться.

И украинской власти надо честно сказать, что они прекрасно понимают путинский план, и подыгрывать ему не будут. А всех этих штайнмайеров нужно выбрасывать к чертовой матери.

Вообще, судя по выступлению Зеленского, он сам близок к этой позиции, но он окружен предателями, работающими на Кремль. Это Ермак, Коломойский и Богдан. Нужно освободить его от этих людей. А сам Зеленский небезнадежен - за него можно бороться.