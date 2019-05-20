RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 мая

08:37
Главарю боевиков ДНР устроили странную встречу с серым кардиналом Путина: фото
08:32
Как Зеленский приступает к власти: онлайн видео трансляция инаугурации
08:06
Популярные смартфоны остались без поддержки Google: что произошло
08:00
День банковских работников Украины и День переводчика жестового языка: какой праздник 20 мая
07:52
Боевики нарвались на смертельный удар ВСУ
07:30
В Германии автобус с туристами попал в страшное смертельное ДТП: первые фото
07:02
Инаугурация Зеленского: появились фото с закрытой репетиции
06:55
"Игра престолов 8": вышла последняя серия сериала
06:52
Управитель баранов: астролог оценил шансы Вакарчука в политике
06:40
В Киеве ночью произошло смертельное ЧП с мужчиной: фото и видео
06:30
Гороскоп на 20 мая: перемены у Близнецов и обиды у Стрельцов
06:27
Не захотят - снесут: Москва запланировала громкие перестановки в ДНР и ЛНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как Зеленский приступает к власти: онлайн видео трансляция инаугурации

понедельник, 20 мая 2019, 08:32
переглянути новину українською

В Киеве в понедельник, 20 мая, проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Новый глава государства принесет присягу во время торжественного заседания Верховной Рады, которое стартует в 10.00.

Помимо нардепов на торжественное заседание приедут главы иностранных государств, послы и топ-чиновники стран Запада.

Смотрите видеотрансляцию знакового события.

После инаугурации у Зеленского запланирован ряд двухсторонних встреч с иностранными гостями.

Кроме того, по данным разных источников, уже 20 мая Зеленский может выдать свой первый указ в качестве президента. Не исключено, что это будет указ о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.

Читайте также материал "Апострофа" об инаугурациях предыдущих президентов Украины: Инаугурация Зеленского: важные факты и опыт предшественников.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: