Как Зеленский приступает к власти: онлайн видео трансляция инаугурации

В Киеве в понедельник, 20 мая, проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Новый глава государства принесет присягу во время торжественного заседания Верховной Рады, которое стартует в 10.00.
Помимо нардепов на торжественное заседание приедут главы иностранных государств, послы и топ-чиновники стран Запада.
Смотрите видеотрансляцию знакового события.
После инаугурации у Зеленского запланирован ряд двухсторонних встреч с иностранными гостями.
Кроме того, по данным разных источников, уже 20 мая Зеленский может выдать свой первый указ в качестве президента. Не исключено, что это будет указ о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.
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