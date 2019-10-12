Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Журналистская общественность уже давно ждала от президента Владимира Зеленского большой пресс-конференции. В Офисе президента наконец-то услышали медиа, но сделали все в очередной раз по-своему. Вместо стандартного общения с прессой, команда президента устроила 14-часовой пресс-марафон, на который аккредитовали почти 300 журналистов. Во время общения Зеленский ответил на десятки вопросов по самым разным темам: о формуле Штайнмайера, о влиянии олигарха Игоря Коломойского на политику Зеленского и судьбе "Приватбанка", об отношениях с Америкой на фоне телефонного скандала с Дональдом Трампом, о громких посадках, об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана и даже об увольнении пресс-секретаря Юлии Мендель. В чем была польза пресс-марафона, и в чем его минусы - в репортаже "Апострофа".

Марафон так марафон

Утром 10 октября у входа в недавно открытое заведение Kyiv Food Market, расположенное недалеко от завода "Арсенал", было очень людно: именно здесь президент Владимир Зеленский со своей командой решил провести долгожданную пресс-конференцию для журналистов. Правда, пресс-конференцией такой формат было сложно назвать, да и в самом Офисе президента это общение представили, как "пресс-марафон".

"И этот президент не мог обойтись без своего Арсенала", - пошутил кто-то из журналистов, намекая, что предыдущий глава государства Петр Порошенко проводил свои встречи с журналистами в помещении Мистецького арсенала.

Хотя и этот арсенал не обошелся без привкуса прошлого президента: один из собственников рынка еды — Михаил Бейлин, бывший советник экс-главы Администрации президента Порошенко Бориса Ложкина.

В команде президента говорят, что автором идеи марафона выступил именно Зеленский.

"Он главный идеолог. Именно он всегда все придумывает", - ответил "Апострофу" замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чтобы как-то разобраться с большим количеством желающих попасть на пресс-марафон, в Офисе президента решили сформировать группы журналистов по 7-10 человек, которые должны меняться каждые полчаса. Но не обошлось без скандала: часть журналистов известных СМИ так и не смогли получить аккредитацию из-за "ограничений по таймингу".

Началось действо ровно в 10 утра, и для общения с прессой был полностью выделен второй этаж фудмаркета. При этом, первый этаж был полностью открыт для посетителей, которым нужно было пройти через рамки и охрану. Во многом это осложняло работу, так как шумный первый этаж то и дело мешал работать второму. Сюда приходили не только случайные зеваки, но и просто любители вкусно поесть, активисты, борцы за справедливость, низкие тарифы, против легализации проституции, фрики и все желающие встретиться с президентом.

Кто-то просто кричал, кто то запрыгивал на столы, чтобы добиться желаемой аудиенции, а президент Зеленский охотно реагировал на такие проявления народной любви. Наклонившись у перила, он неоднократно вступал в разговор с пришедшими, отвечая на их вопросы, и обещая разобраться с проблемой. Было видно, что Зеленскому явно больше по душе общение с "простым народом", чем с представителями прессы, вопросы которых часто пересекались. Иногда к особо шумным спускались замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко и Андрей Смирнов, дабы разобраться в ситуации.

Для общения с прессой был полностью выделен второй этаж фудмаркета Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Если бы знали, что здесь будет президент, позвали бы своих друзей", - то и дело можно было услышать на первом этаже. Кто-то и вовсе думал, что президента в здании рынка еды нет, а голос Зеленского просто крутят по радио.

Но Зеленский в здании был, и не просто был, а активно отвечал на вопросы журналистов. Несмотря на трудности с аккредитацией, возможность задавать вопрос была у всех журналистов, а таким не могли похвастаться другие президенты, на чьих пресс-конференциях многие представители СМИ покидали мероприятия ни с чем.

Вопросы журналистов в целом крутились вокруг одних и тех же тем: формула Штайнмайера, влияние Игоря Коломойского на президента, отношения с Белым Домом, уголовные дела против прошлой власти, разведение войск, будущие выборы на Донбассе и команда президента. Зеленский в привычной манере и с юмором отвечал на все вопросы, хотя несколько раз у него случались перепалки с журналистами. Например, когда речь заходила о его близких друзьях и родственниках, которых он назначает на высокие посты или когда речь шла об Андрее Богдане и юристе Андрее Портнове (экс-замглавы АП времен Виктора Януковича).

Поддержать президента в нелегком деле общения с прессой приехала и часть его команды: верной спутницей на протяжении всего дня была его пресс-секретарь Юлия Мендель, которая регламентировала общение с журналистами, а также замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, который тоже был не против пообщаться с прессой. Ближе к обеду подъехал и Андрей Богдан. Правда он, в отличии от Тимошенко, общаться с прессой не хотел.

Верными спутниками Зеленского на протяжении всего дня были Мендель и Тимошенко Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

"Пока говорит президент, я ничего комментировать не буду. Это его пресс-конференция", - отмахивался он от журналистов, скрывшись в отдельной VIP-комнате. Туда же периодически приходил и сам президент. Отдохнуть, пообщаться со своей командой и провести некоторые медицинские процедуры: чтобы выдержать 14-часовой марафон общения с прессой, Зеленскому делали уколы для поддержки голосовых связок.

Журналисты то и дело шутили между собой о том, что происходящее было больше похоже на съемки новой серии "Слуги народа" или работу в избирательном штабе Зеленского, которая также проходила в довольно неформальной обстановке в КВЦ "Парковый". Хотя было много и тех, кому новый формат понравился — не каждый же день у тебя появляется возможность посидеть за одним столом с президентом страны, который ест пиццу, а каждый желающий в этот момент может съесть бургер или другие лакомства.

До последнего вопроса

Пресс-марафон и, правда, был в чем-то похож на шоу, которое в очередной раз устроили для общества и электората президента. Никого не удивило и то, что в какой-то момент в помещение ворвался представитель Книги рекордов, дабы зафиксировать рекорд Зеленского, который провел самую длинную в мире пресс-конференцию. Все это тоже стало элементом шоу. Хотя в команде президента позже уверяли, что представитель Книги рекордов приехал по собственному желанию и никто его не звал - но верилось в это с трудом.

В целом же, мероприятие должно было показать открытость Зеленского. В одном из своих ответов он так и сказал: "Мне говорили, что образовался некий вакуум, что я мало общаюсь с прессой - и вот, я решил исправить это". И, как в одном из перерывов потом сказал сам президент, он был готов оставаться на фудмаркете до последнего вопроса.

Однако было непонятно: устроил ли он этот марафон для общества, прессы или для самого себя, чтобы в очередной раз испытать себя на прочность. Так или иначе, мероприятие действительно затянулось, завершившись в полночь, когда в сети уже даже начали шутить о петиции, чтобы поскорее его закончить.

Несмотря на смелый и новый формат, чем и славится команда нового президента, нестандартный подход к решению проблем и чувство юмора, конкретных ответов на вопросы от президента было не так и много, зато было много искренности, внимания, шуток, бургеров и пиццы.

В каком-то роде - это был и вызов журналистам: с новым президентом придется либо подстраиваться под его правила игры и проигрывать, либо задавать тон самим и быть четвертой властью.

За чей счет банкет?

Как рассказали в команде президента, мероприятие было оплачено из государственного бюджета.

"Мы взяли деньги в ГУДе", - ответили у Зеленского.

Если говорить о конкретных цифрах, то на еду потратили более 130 тысяч гривен. В частности, завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, обошелся в 68278 гривен.

А на обед, который включал закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, потратили 61845 гривен.